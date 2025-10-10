Je postup hotový?
Není a rozhodně takhle nesmíme přemýšlet. Fotbal je krásný v tom, že nemáte nic jistého. Není hotovo v žádném případě. Sice nás teď čekají papírově slabší protivníci, ale podcenit nesmíte nikoho. Máme to v našich rukách, ale polevit nesmíme.
Bod z Česka berete?
Odehráli jsme těžké utkání, což jsme taky čekali. Měli jsme proti sobě agresivního a bojovného protivníka. V první půli jsme nebyli dobří, pak se to zlepšilo, Čechům trochu docházely síly. Máme bod, který je cenný.
Na tiskovou konferenci jste přišel v dobré náladě. Jak to vypadalo v kabině. Slavili jste vaši stovku, nebo spíš bylo smutno z toho, že jste nevyhráli?
Neslavili jsme, ani jsme nebyli smutní. Udělali jsme si fotografii, hráčům jsem poděkoval. Ten bod pro nás přece jen něco řeší.
Co bylo v zápase nejtěžší? Uskákat hlavičkové souboje?
Češi tam mají hráče, kteří mají ke dvěma metrům, jeden možná i víc. Ale naši stopeři to zvládli, dobře předvídali. Dokázali jsme eliminovat dlouhé auty i centry z rohů.
Překvapilo vás, kolik bylo na tribunách chorvatských fanoušků? Možná třetina hlediště, možná víc?
A kdyby si mohli koupit víc vstupenek, přijelo by jich ještě víc. Máme věrné fanoušky, kteří s námi jezdí všude a skvěle nás povzbuzují.