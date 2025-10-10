Premium

Čechům docházely síly. Bod je cenný, ale není hotovo, hodnotil kouč Chorvatů

  8:00
Na bílou košili si oblékl bílé triko se zlatým nápisem Zlatko a číslovkou 100. Zlatko Dalič koučoval svůj stý zápas u chorvatské fotbalové reprezentace. „Radši bych, kdybychom v Praze vyhráli, ale i ten bod je pro nás dobrý. Udělali jsme další krok k mistrovství světa,“ řekl kouč po bezbrankové remíze s Českem.
Trenér Ivan Hašek a Trenér Chorvatska Zlatko Dalič po zápase v Edenu.

foto:  Michal Sváček, MAFRA

Martin Vitík v hlavičkovém souboji s Joškem Gvardiolem.
Tomáš Chorý se po zápase zdraví s chorvatským kapitánem Lukou Modričem.
Tomáš Chorý v hlavičkovém souboji s Joškem Gvardiolem.
Ladislav Krejčí se zdraví s Lukou Modričem.
Je postup hotový?
Není a rozhodně takhle nesmíme přemýšlet. Fotbal je krásný v tom, že nemáte nic jistého. Není hotovo v žádném případě. Sice nás teď čekají papírově slabší protivníci, ale podcenit nesmíte nikoho. Máme to v našich rukách, ale polevit nesmíme.

Česko - Chorvatsko 0:0, fotbalistům se přímý postup vzdálil, měli jednu šanci

Bod z Česka berete?
Odehráli jsme těžké utkání, což jsme taky čekali. Měli jsme proti sobě agresivního a bojovného protivníka. V první půli jsme nebyli dobří, pak se to zlepšilo, Čechům trochu docházely síly. Máme bod, který je cenný.

Na tiskovou konferenci jste přišel v dobré náladě. Jak to vypadalo v kabině. Slavili jste vaši stovku, nebo spíš bylo smutno z toho, že jste nevyhráli?
Neslavili jsme, ani jsme nebyli smutní. Udělali jsme si fotografii, hráčům jsem poděkoval. Ten bod pro nás přece jen něco řeší.

Proč máte problém s tím, že nehrál Karabec? nechápal kouč Hašek

Co bylo v zápase nejtěžší? Uskákat hlavičkové souboje?
Češi tam mají hráče, kteří mají ke dvěma metrům, jeden možná i víc. Ale naši stopeři to zvládli, dobře předvídali. Dokázali jsme eliminovat dlouhé auty i centry z rohů.

Překvapilo vás, kolik bylo na tribunách chorvatských fanoušků? Možná třetina hlediště, možná víc?
A kdyby si mohli koupit víc vstupenek, přijelo by jich ještě víc. Máme věrné fanoušky, kteří s námi jezdí všude a skvěle nás povzbuzují.

KVÍZ: Poznáte fotbalisty podle fotky? Zapálení fanoušci uhodnou všechny

Kolik jich skutečně znáte? Fotbalistů je na světě nespočet, některé známé tváře jsme vybrali do následujícího kvízu. Otestujte si, jak dobře si je pamatujete. A to nejen ty české, ale i zahraniční....

Moderátorky Ústí dostaly ochranku, stadion při šlágru poničili ultras Zbrojovky

Zatím si užíval spíš sluníčkové chvíle, teď ale ústecký Viagem poznal i odvrácenou stranu fotbalu. Někteří vlajkonoši Zbrojovky Brno poničili při pátečním druholigovém šlágru Městský stadion, navíc...

Sparta - Slavia 1:1, fotbalové derby bez vítěze. Hosté vedli, pak se v deseti ubránili

Fotbalové derby číslo 315 vítěze nemělo. Slávisté na Spartě brzy vedli zásluhou Kušeje, ale do poločasu na konečných 1:1 vyrovnal Rrahmani. Domácí nevyužili víc než dvacetiminutovou přesilovku, když...

Česko - Chorvatsko 0:0, fotbalistům se přímý postup vzdálil, měli jednu šanci

Českým fotbalistům se přímý postup z kvalifikace na mistrovství světa 2026 zásadně vzdálil. Ve svém šestém vystoupení remizovali s Chorvatskem 0:0, se soupeřem mají sice stejně bodů, ale odehráli o...

Zemřel Lubomír Hrstka, tvůrce Bobycentra a slavné éry brněnského fotbalu

Dodnes se v Brně nostalgicky vzpomíná na 90. léta, kdy na stadion za Lužánkami chodily zdejšímu fotbalovému Boby fandit desetitisíce příznivců. Klub se jmenoval podle přezdívky svého majitele...

PŘEHLEDNĚ: Kdo už postoupil na fotbalové mistrovství světa 2026

První bylo už v březnu Japonsko, týž měsíc následovaly Nový Zéland, Írán, Argentina. V červnu se přidaly Uzbekistán, Jižní Korea, Jordánsko, Brazílie a Ekvádor. A přibývají další. Fotbalové...

10. října 2025  14:57

Všechny týmy fotbalového MS: jistou účast už mají i dva nováčci, slaví i trenér Bielsa

Na den přesně za rok to celé vypukne. První fotbalové mistrovství světa, kterého se zúčastní 48 mužstev. Jisté místo na šampionátu v USA, Kanadě a Mexiku má zatím třináct účastníků a další přibývají....

11. června 2025  10:15,  aktualizováno  10.10 13:58

Fotbalové MS v březnu či říjnu? FIFA řeší, jak optimalizovat zápasový kalendář

Nejspíš si ještě pamatujete, jaké pozdvižení to tehdy způsobilo. Fotbalové mistrovství světa v Kataru? Navíc na přelomu listopadu a prosince? Navzdory očekáváním se však z celé akce vyklubal skvělý...

10. října 2025  13:25

Češi nebyli příliš nebezpeční. Postup je náš na 99,7 procenta, píší Chorvaté

Chorvatští novináři po kvalifikačním utkání v Praze chválí fotbalovou reprezentaci za zisk bodu, který by měl stačit k přímému postupu na mistrovství světa. Podle médií nebyl český tým kromě...

10. října 2025  11:13

Chorvaty vynulovali i „sparťanští“ zadáci. Vitík slyšel chválu: Sebevědomý a vyspělý

Dlouho trvalo, než se všichni zase sešli na trávníku. Museli byste odečíst až třicet měsíců, abyste je viděli zrovna slavit první sparťanský titul po devíti letech. V bráně Matěj Kovář a před ním...

10. října 2025  9:58

Čechům docházely síly. Bod je cenný, ale není hotovo, hodnotil kouč Chorvatů

Na bílou košili si oblékl bílé triko se zlatým nápisem Zlatko a číslovkou 100. Zlatko Dalič koučoval svůj stý zápas u chorvatské fotbalové reprezentace. „Radši bych, kdybychom v Praze vyhráli, ale i...

10. října 2025

Proč máte problém s tím, že nehrál Karabec? nechápal kouč Hašek

Když už ten večer dostal třetí dotaz na to, proč proti Chorvatům nedal ani minutu Adamu Karabcovi, trenér českých fotbalistů Ivan Hašek se už jen nevěřícně usmíval.

10. října 2025  5:54

KVÍZ: Poznáte fotbalisty podle fotky? Zapálení fanoušci uhodnou všechny

Kolik jich skutečně znáte? Fotbalistů je na světě nespočet, některé známé tváře jsme vybrali do následujícího kvízu. Otestujte si, jak dobře si je pamatujete. A to nejen ty české, ale i zahraniční....

vydáno 10. října 2025

S nulou, ale bez vítězství. Výsledek bolí, předvedli jsme dobrý výkon, řekl Kovář

Nejspíš nečekal, že proti nabušeným Chorvatům prožije vlastně docela klidný zápas. Svítivě žlutý dres si pořádně nezašpinil. Přes sedmdesát minut byl prakticky bez práce. „Ale v závěru jsme šli...

9. října 2025  23:52

Černá Hora jasně prohrála na Faerských ostrovech, Rakušané dali deset gólů

Fotbalisté Černé Hory v kvalifikaci mistrovství světa prohráli na Faerských ostrovech 0:4 a opět se na závěrečném turnaji nepředstaví. Rakušané deklasovali San Marino 10:0 a překonali svou 48 let...

9. října 2025  20:31,  aktualizováno  23:48

Česko - Chorvatsko 0:0, fotbalistům se přímý postup vzdálil, měli jednu šanci

Českým fotbalistům se přímý postup z kvalifikace na mistrovství světa 2026 zásadně vzdálil. Ve svém šestém vystoupení remizovali s Chorvatskem 0:0, se soupeřem mají sice stejně bodů, ale odehráli o...

9. října 2025  20:44,  aktualizováno  22:42

ZNÁMKY: Jak se vám fotbalisté v kvalifikaci proti Chorvatsku líbili?

Čeští fotbalisté v klíčovém zápase o mistrovství světa. Jak se vám líbil jejich výkon proti Chorvatsku? Známkujte jako ve škole.

9. října 2025  22:17

