Jubileum, potíž s brankářem i úleva kvůli Schickovi. Dalič vyhlíží zápas v Česku

Své jubileum však neřeší. „Soustředím se jen na zápas v Česku, pak bude čas o tom přemýšlet a mluvit. Je to osm let hrdosti, úspěchů, medailí. Bylo tam hodně dobrých okamžiků, byly tam i ty špatné, ale těch bylo velmi málo a na ně vůbec vzpomínat nechci. Vzpomínám jen na ty hezké a doufám, že další přibudou,“ prohlásil Dalič v pondělní na tiskové konferenci v Záhřebu.
S Chorvatskem hrál finále mistrovství světa 2018 a o čtyři roky později získal na šampionátu bronz.
Do Prahy se Chorvaté vypraví až ve středu večer, na stadionu v Edenu nebudou den před zápasem ani trénovat. Neznamená to však, že něco podceňují. Naopak.
„Zápas v Praze rozhodne o všem. Pro Čechy je klíčový, to si moc dobře uvědomujeme. My bychom zase rádi potvrdili první místo, abychom nemuseli hrát o všechno až do konce kvalifikace,“ přemítal trenér.
|
Chramosta se poprvé dočkal reprezentace, z nominace vypadli gólmani Staněk i Jaroš
Chorvatsko se v případě vítězství výrazně přiblíží přímému postupu na mistrovství světa, dosud v kvalifikaci ze čtyř zápasů neztratilo ani bod a v červnu zdolalo Čechy 5:1. „Ale v Praze to bude úplně jiný zápas. Mnohem těžší než u nás v Osijeku. Očekáváme od Čechů agresivitu, tvrdost, důrazné napadání. Budeme muset vynaložit hodně úsilí,“ citoval kouče deník Sportske novosti.
Po utkání v Praze čeká Chorvaty domácí zápas s Gibraltarem, v listopadu pak hrají s Faerskými ostrovy a na závěr v Černé Hoře.
Na tiskovce v hotelu Hilton mluvil Dalič také o absenci nejlepšího českého útočníka Patrika Schicka.
„Chybět jim bude hodně, to je pro nás trochu úleva. Ale zase bychom si neměli myslet, že to bude snazší. Do takové situace se nesmíme dostat. Abychom uspěli, musíme odvést maximum. Česko má kvalitu, je silné ve středu pole. Kvalifikaci bychom chtěli rozhodnout dřív než až v posledním zápase v Černé Hoře,“ řekl.
Před soubojem v Praze také řeší potíže se sestavou. Kvůli předchozímu zranění nedorazí krajní obránce Josip Stanišič z Bayernu. Brankářská jednička Dominik Livakovič po odchodu z Fenerbahce na hostování do Girony už víc než měsíc nechytal.
„Situace kolem Dominika nás znepokojuje. Není dobrá ani pro něj, ani pro národní tým. Ale znáte můj pohled a víte, jak přemýšlím. Změnám nakloněný nejsem, uvidíme. Probereme to s mými kolegy, mám tam čtyři bývalé reprezentační brankáře. Pak se rozhodneme, ale já jsem pro to podpořit Livakoviče. Je tu také Kotarski, který si v Kodani vede dobře. To je taky možnost.“
Chorvatští novináři se shodují, že právě Dominik Kotarski má z brankářů nejlepší formu. „V Česku to bude hodně těžký a taky nejdůležitější zápas celé kvalifikace. Pro ně je to buď, anebo. Myslím si, že jsme lepší a měli bychom to ukázat,“ řekl Kotarski.
A jestli si věří, že by mohl dostat přednost před Livakovičem?
„Vím, jaká je v našem mužstvu situace. Ale věřím, že jsem svými výkony a se vší pokorou ukázal, že si zasloužím šanci alespoň v zápasech proti soupeřům jako je Gibraltar, Faerské ostrovy nebo Černá Hora. Abych dokázal, že se na mě trenér může spolehnout i v zápasech se silnějšími protivníky.“
Nejisté je nasazení Matea Kovačiče, středopolař v Manchesteru City kvůli zranění achilovky v novém ročníku neodehrál ani minutu. Ale už je fit. „On sám očekával, že hrát bude, ale City mělo těžké zápasy. Trénuje naplno, tak uvidíme. Nevím jestli nastoupí v Česku, ale pak proti Gibraltaru hrát bude určitě,“ řekl chorvatský kouč.
Radost mu dělá kapitán Luka Modrič, který v září oslavil čtyřicetiny. „Pořád nás překvapuje. Podívejte se, jak po příchodu do Milána celý klub posunul na vyšší úroveň. Znovu a znovu ukazuje sílu, charakter a kvalitu. To je pro nás pozitivní, ale musí zůstat zdravý,“ poznamenal Dalič.