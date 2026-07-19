Anglie má druhou medaili z mistrovství světa ve fotbale. Po zlatu z roku 1966 je to nyní bronz.
Francii v Miami porazila po bláznivém průběhu 6:4, když první poločas vyhrála 4:0, ale pak se strachovala, když soupeř dvakrát snížil na rozdíl jedné branky (3:4 a 3:5).
„To bylo něco. Nejlepší fotbal, jaký jsem kdy viděl. Mělo to všechno,“ rozplýval se někdejší anglický záložník Danny Murphy.
„Bylo to skvělé. Jeden z nejlepších fotbalových zápasů, jaký se na šampionátu odehrál,“ prohlásil bývalý anglický obránce Stephen Warnock.
Ale no tak, pánové, že by až takové komplimenty? Souboj o bronz vypadal spíš jako exhibice, než bitva dvou rivalů o medaile.
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„První poločas byl skvělý, druhý turbulentní. Projevil se rozdíl v tom, že soupeř měl mezi zápasy o jeden den volna víc. My jsme unavení, vyčerpaní. Měli jsme náročnější program, hráli jsme ve vedru, ve vysoké nadmořské výšce v Mexiku i víc cestovali. Před hráči smekám, mají můj obdiv,“ řekl Tuchel.
Současná anglická generace navázala na dvě stříbra z kontinentálních šampionátů v letech 2021 a 2024.
Pak převzal tým Tuchel. Turnajem v Americe sice Angličané procházeli nenápadně, ale jistě, byť výkony nebyly ideální. Kouč to také při hodnocení připomínal.
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V semifinále proti Argentině ještě pět minut před koncem Anglie vedla, ale pak ji protivník potrestal za příliš pasivní hru. K té dal povel právě Tuchel tím, že za stavu 1:0 poslal do hry další tři obránce, takže Anglie závěr hrála se šesti beky.
Proti Francii zcela ovládla poločas, ale pak úplně vypadla z role.
„Měl jsem obavy, jak to hráči zvládnou fyzicky. Po přestávce se naplnily. Křeče, všechna ta únava. Ale nikdy jsem neměl strach, že bychom ztratili mentální sílu. To je to, co nás dovedlo až sem,“ poznamenal kouč.
„Francie hrála v plné parádě a velkým rizikem. Měli jsme štěstí, že nevyrovnali na čtyři čtyři, a pak si vybojovali penaltu,“ uznal Tuchel.
„Před osmi lety byli Francouzi mistři světa, před čtyřmi byli ve finále. Teď jsme je porazili. Další výzvou bude Španělsko v Lize národů,“ připomněl Tuchel podzimní soutěž reprezentačních mužstev.
Mimochodem, ve skupině elitní úrovně Angličané vedle Španělů narazí ještě na Chorvaty a Čechy...