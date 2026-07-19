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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

Až začne finále, pocítíme bolest, řekl kouč Anglie. Po zisku bronzu hráče chválil

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  9:00
Před třemi dny, po prohraném semifinále s Argentinou (1:2), slyšel drsnou kritiku. Po výhře v zápase o třetí místo je všechno špatné zapomenuto. Německý trenér Thomas Tuchel dovedl fotbalovou Anglii ke světovému bronzu. „Ale až se v neděli rozehraje finále, budeme cítit bolest,“ řekl v rozhovoru pro televizi BBC.

Anglie má druhou medaili z mistrovství světa ve fotbale. Po zlatu z roku 1966 je to nyní bronz.

Francii v Miami porazila po bláznivém průběhu 6:4, když první poločas vyhrála 4:0, ale pak se strachovala, když soupeř dvakrát snížil na rozdíl jedné branky (3:4 a 3:5).

„To bylo něco. Nejlepší fotbal, jaký jsem kdy viděl. Mělo to všechno,“ rozplýval se někdejší anglický záložník Danny Murphy.

„Bylo to skvělé. Jeden z nejlepších fotbalových zápasů, jaký se na šampionátu odehrál,“ prohlásil bývalý anglický obránce Stephen Warnock.

Ale no tak, pánové, že by až takové komplimenty? Souboj o bronz vypadal spíš jako exhibice, než bitva dvou rivalů o medaile.

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„První poločas byl skvělý, druhý turbulentní. Projevil se rozdíl v tom, že soupeř měl mezi zápasy o jeden den volna víc. My jsme unavení, vyčerpaní. Měli jsme náročnější program, hráli jsme ve vedru, ve vysoké nadmořské výšce v Mexiku i víc cestovali. Před hráči smekám, mají můj obdiv,“ řekl Tuchel.

Současná anglická generace navázala na dvě stříbra z kontinentálních šampionátů v letech 2021 a 2024.

Pak převzal tým Tuchel. Turnajem v Americe sice Angličané procházeli nenápadně, ale jistě, byť výkony nebyly ideální. Kouč to také při hodnocení připomínal.

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V semifinále proti Argentině ještě pět minut před koncem Anglie vedla, ale pak ji protivník potrestal za příliš pasivní hru. K té dal povel právě Tuchel tím, že za stavu 1:0 poslal do hry další tři obránce, takže Anglie závěr hrála se šesti beky.

Proti Francii zcela ovládla poločas, ale pak úplně vypadla z role.

Kylian Mbappé z Francie se dostává do šance v utkání o bronz proti Anglii.

„Měl jsem obavy, jak to hráči zvládnou fyzicky. Po přestávce se naplnily. Křeče, všechna ta únava. Ale nikdy jsem neměl strach, že bychom ztratili mentální sílu. To je to, co nás dovedlo až sem,“ poznamenal kouč.

„Francie hrála v plné parádě a velkým rizikem. Měli jsme štěstí, že nevyrovnali na čtyři čtyři, a pak si vybojovali penaltu,“ uznal Tuchel.

„Před osmi lety byli Francouzi mistři světa, před čtyřmi byli ve finále. Teď jsme je porazili. Další výzvou bude Španělsko v Lize národů,“ připomněl Tuchel podzimní soutěž reprezentačních mužstev.

Mimochodem, ve skupině elitní úrovně Angličané vedle Španělů narazí ještě na Chorvaty a Čechy...

Nespokojený Kylian Mbappé z Francie po první půli v utkání o bronz proti Anglii.
Jude Bellingham z Anglie s bronzovou medailí po výhře 6:4 nad Francií.
Anglický realizační tým pózuje s bronzovými medailemi po výhře 6:4 nad Francií.
Angličané pózují s bronzovými medailemi po výhře 6:4 nad Francií.
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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

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Finále

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Tipsport - partner programu

Čtvrtfinále

Semifinále

O 3. místo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Německo
1:1
Paraguay
Francie
3:0
Švédsko
Jihoafrická republika
0:1
Kanada
Nizozemsko
1:1
Maroko
Portugalsko
2:1
Chorvatsko
Španělsko
3:0
Rakousko
USA
2:0
Bosna
Belgie
3:2
Senegal
Paraguay
0:1
Francie
Kanada
0:3
Maroko
Portugalsko
0:1
Španělsko
USA
1:4
Belgie
Francie
2:0
Maroko
Španělsko
2:1
Belgie
Francie
0:2
Španělsko
Španělsko
19. 7. 21:00
Argentina
Anglie
1:2
Argentina
Norsko
1:2
Anglie
Argentina
3:1
Švýcarsko
Brazílie
1:2
Norsko
Mexiko
2:3
Anglie
Argentina
3:2
Egypt
Švýcarsko
0:0
Kolumbie
Brazílie
2:1
Japonsko
Pobřeží slonoviny
1:2
Norsko
Mexiko
2:0
Ekvádor
Anglie
2:1
DR Kongo
Argentina
3:2
Kapverdy
Austrálie
1:1
Egypt
Švýcarsko
2:0
Alžírsko
Kolumbie
1:0
Ghana

O třetí místo

Francie
4:6
Anglie
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 3 3 0 0 6:0 9
2. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 3 1 1 1 2:3 4
3. Jižní KoreaJižní Korea 3 1 0 2 2:3 3
4. ČeskoČesko 3 0 1 2 2:6 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 3 2 1 0 7:3 7
2. KanadaKanada 3 1 1 1 8:3 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 3 1 1 1 5:6 4
4. KatarKatar 3 0 1 2 2:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 3 2 1 0 7:1 7
2. MarokoMaroko 3 2 1 0 6:3 7
3. SkotskoSkotsko 3 1 0 2 1:4 3
4. HaitiHaiti 3 0 0 3 2:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 3 2 0 1 8:4 6
2. AustrálieAustrálie 3 1 1 1 2:2 4
3. ParaguayParaguay 3 1 1 1 2:4 4
4. TureckoTurecko 3 1 0 2 3:5 3

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 3 2 0 1 10:4 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 3 2 0 1 4:2 6
3. EkvádorEkvádor 3 1 1 1 2:2 4
4. CuraçaoCuraçao 3 0 1 2 1:9 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 3 2 1 0 10:4 7
2. JaponskoJaponsko 3 1 2 0 7:3 5
3. ŠvédskoŠvédsko 3 1 1 1 7:7 4
4. TuniskoTunisko 3 0 0 3 2:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BelgieBelgie 3 1 2 0 6:2 5
2. EgyptEgypt 3 1 2 0 5:3 5
3. ÍránÍrán 3 0 3 0 3:3 3
4. Nový ZélandNový Zéland 3 0 1 2 4:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 3 2 1 0 5:0 7
2. KapverdyKapverdy 3 0 3 0 2:2 3
3. UruguayUruguay 3 0 2 1 3:4 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 3 0 2 1 1:5 2

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 3 3 0 0 10:2 9
2. NorskoNorsko 3 2 0 1 8:7 6
3. SenegalSenegal 3 1 0 2 8:6 3
4. IrákIrák 3 0 0 3 1:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 3 3 0 0 8:1 9
2. RakouskoRakousko 3 1 1 1 6:6 4
3. AlžírskoAlžírsko 3 1 1 1 5:7 4
4. JordánskoJordánsko 3 0 0 3 3:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 3 2 1 0 4:1 7
2. PortugalskoPortugalsko 3 1 2 0 6:1 5
3. Demokratická republika KongoDR Kongo 3 1 1 1 4:3 4
4. UzbekistánUzbekistán 3 0 0 3 2:11 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 3 2 1 0 6:2 7
2. ChorvatskoChorvatsko 3 2 0 1 5:5 6
3. GhanaGhana 3 1 1 1 2:2 4
4. PanamaPanama 3 0 0 3 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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