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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

Trenérská katastrofa. Anglický kouč Tuchel kritiku odráží. Po zápase to každý ví nejlíp

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  7:22
Anglický trenér Thomas Tuchel během semifinále MS proti Argentině.

Anglický trenér Thomas Tuchel během semifinále MS proti Argentině. | foto: AP

Lionel Messi a Harry Kane po semifinálové bitvě na mistrovství světa. Argentina...
Malvíny jsou argentinské. Provokativní transparent rozvinuli argentinští...
Argentina na nohou, otočila semifinále MS s Anglií.
Radost Argentinců po otočce v semifinále MS s Anglií.
39 fotografií
Trenérská katastrofa. Matoucí tahy. Kouč anglických fotbalistů Thomas Tuchel to po semifinálové porážce na mistrovství světa s Argentinou (1:2) od expertů pořádně schytává. „Můžete o tom diskutovat s milionem trenérů, ale na hřišti jsem já a musím se rozhodnout. A pak to je moje zodpovědnost.“

Experti Tuchelovi vyčítají projev týmu po vstřelené brance a jeho následné reakce na vývoj zápasu. Když se Argentinci snažili v poslední půlhodině vyrovnat, Tuchel poslal do hry další tři obránce, v tu chvíli jich na hřišti bylo šest.

„To byla od Thomase Tuchela trenérská katastrofa. Anglie se dostala do vedení a pak zápas předala Argentině,“ řekl bývalý reprezentant Chris Sutton.

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„Chápu, že se o tom mluví. Po zápase se vyrojí miliony trenérů, kteří to vědí líp než já,“ rýpl si Tuchel.

„Snažil jsem se hráčům pomoci. Soupeř měl šance, my tam měli mezery. Posílali tam jeden centr za druhým, vyhrávali všechny hlavy. Potřebovali jsme získat sílu ve vzduchu a být zase pevní,“ vysvětlil kouč.

„Samozřejmě, odpovědnost je na mně. Pokud to nedopadne dobře, je snadné říct, že to trenér udělal špatně.“

Přitom po vedoucí brance v 55. minutě hráčům vštěpoval, aby zůstali aktivní a pokusili se dát druhý gól, kterým by zápas zřejmě definitivně rozhodli.

Lionel Messi a Harry Kane po semifinálové bitvě na mistrovství světa. Argentina i díky asistencím Messiho vyhráli 2:1.
Malvíny jsou argentinské. Provokativní transparent rozvinuli argentinští fotbalisté Giovani Lo Celso a Nicolas Otamendi po výhře nad Anglií v semifinále MS. Odkazuje na Falklandské ostrovy, o které v roce 1982 Argentina svedla válku s Anglií, která je dobyla.
Argentina na nohou, otočila semifinále MS s Anglií.
Radost Argentinců po otočce v semifinále MS s Anglií.
Lautaro Martínez gólem otočil zápas s Anglií.
39 fotografií

„Ale nedokázali jsme udržet míč, nemohli jsme se vymanit z tlaku. Samozřejmě, že jsme chtěli přidat druhý gól, ale neměl jsem pocit, že kdybychom vyměnili ofenzivní hráče, že by nám to pomohlo. Zachovali jsme rozestavení, ale začali jsme být pasivní. Nic jsme neměnili, ale zápas se změnil úplně.“

Bylo to i tím, že jeho protějšek Lionel Scaloni v občerstvovací pauze kolem sedmdesáté minuty dobře vystřídal. De Paul hru oživil, González se během chvíle dostal do dvou velkých šancí.

„Ničeho nelituju. Chlapci do toho dali všechno a byli jsme velmi blízko. Zaslouženě jsme vedli. Odehráli jsme jeden z našich lepších zápasů na turnaji, možná úplně nejlepší,“ tvrdil Tuchel.

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„Myslím, že během celého turnaje můžete vidět, jak je mužstvo mentálně silné. Hráli jsme těžké zápasy, nalétali jsme tisíce kilometrů, hráli ve vysoké nadmořské výšce, zažili zápas v oslabení. A až dosud jsme překonali každou překážku. I proti Argentině jsme byli blízko,“ zdůraznil Tuchel.

„Přece nemůžete čekat, že proti takové kvalitě, jakou měla Argentina, to třicet minut jen ubráníte. Ano, odpovědnost je na trenérovi. On udělal změny, které se projevily negativně. Teď bychom si měli položit otázku, jestli můžeme Thomasi Tuchelovi věřit, že bude hrát útočný fotbal a tým posune dopředu?“ ptá se Sutton. „Je mi jedno, co kdo říká, ale na celém šampionátu Anglie nehrála dobře ani v jednom zápase,“ dodává.

„Špičkoví trenéři dokážou změnit průběh hry, když se se zápas nevyvíjí dobře. Snaží se něco udělat s tempem, změnit rytmus. Myslím si, že se Thomas mýlil. Pro Anglii to byla dosud největší zkouška a my jsme v ní neobstáli,“ řekl někdejší anglický útočník Wayne Rooney.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Finále

Kompletní los
Tipsport - partner programu

Čtvrtfinále

Semifinále

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Německo
1:1
Paraguay
Francie
3:0
Švédsko
Jihoafrická republika
0:1
Kanada
Nizozemsko
1:1
Maroko
Portugalsko
2:1
Chorvatsko
Španělsko
3:0
Rakousko
USA
2:0
Bosna
Belgie
3:2
Senegal
Paraguay
0:1
Francie
Kanada
0:3
Maroko
Portugalsko
0:1
Španělsko
USA
1:4
Belgie
Francie
2:0
Maroko
Španělsko
2:1
Belgie
Francie
0:2
Španělsko
Španělsko
Anglie
1:2
Argentina
Norsko
1:2
Anglie
Argentina
3:1
Švýcarsko
Brazílie
1:2
Norsko
Mexiko
2:3
Anglie
Argentina
3:2
Egypt
Švýcarsko
0:0
Kolumbie
Brazílie
2:1
Japonsko
Pobřeží slonoviny
1:2
Norsko
Mexiko
2:0
Ekvádor
Anglie
2:1
DR Kongo
Argentina
3:2
Kapverdy
Austrálie
1:1
Egypt
Švýcarsko
2:0
Alžírsko
Kolumbie
1:0
Ghana

O třetí místo

Francie
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 3 3 0 0 6:0 9
2. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 3 1 1 1 2:3 4
3. Jižní KoreaJižní Korea 3 1 0 2 2:3 3
4. ČeskoČesko 3 0 1 2 2:6 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 3 2 1 0 7:3 7
2. KanadaKanada 3 1 1 1 8:3 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 3 1 1 1 5:6 4
4. KatarKatar 3 0 1 2 2:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 3 2 1 0 7:1 7
2. MarokoMaroko 3 2 1 0 6:3 7
3. SkotskoSkotsko 3 1 0 2 1:4 3
4. HaitiHaiti 3 0 0 3 2:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 3 2 0 1 8:4 6
2. AustrálieAustrálie 3 1 1 1 2:2 4
3. ParaguayParaguay 3 1 1 1 2:4 4
4. TureckoTurecko 3 1 0 2 3:5 3

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 3 2 0 1 10:4 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 3 2 0 1 4:2 6
3. EkvádorEkvádor 3 1 1 1 2:2 4
4. CuraçaoCuraçao 3 0 1 2 1:9 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 3 2 1 0 10:4 7
2. JaponskoJaponsko 3 1 2 0 7:3 5
3. ŠvédskoŠvédsko 3 1 1 1 7:7 4
4. TuniskoTunisko 3 0 0 3 2:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BelgieBelgie 3 1 2 0 6:2 5
2. EgyptEgypt 3 1 2 0 5:3 5
3. ÍránÍrán 3 0 3 0 3:3 3
4. Nový ZélandNový Zéland 3 0 1 2 4:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 3 2 1 0 5:0 7
2. KapverdyKapverdy 3 0 3 0 2:2 3
3. UruguayUruguay 3 0 2 1 3:4 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 3 0 2 1 1:5 2

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 3 3 0 0 10:2 9
2. NorskoNorsko 3 2 0 1 8:7 6
3. SenegalSenegal 3 1 0 2 8:6 3
4. IrákIrák 3 0 0 3 1:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 3 3 0 0 8:1 9
2. RakouskoRakousko 3 1 1 1 6:6 4
3. AlžírskoAlžírsko 3 1 1 1 5:7 4
4. JordánskoJordánsko 3 0 0 3 3:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 3 2 1 0 4:1 7
2. PortugalskoPortugalsko 3 1 2 0 6:1 5
3. Demokratická republika KongoDR Kongo 3 1 1 1 4:3 4
4. UzbekistánUzbekistán 3 0 0 3 2:11 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 3 2 1 0 6:2 7
2. ChorvatskoChorvatsko 3 2 0 1 5:5 6
3. GhanaGhana 3 1 1 1 2:2 4
4. PanamaPanama 3 0 0 3 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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