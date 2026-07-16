Trenérská katastrofa. Anglický kouč Tuchel kritiku odráží. Po zápase to každý ví nejlíp

Experti Tuchelovi vyčítají projev týmu po vstřelené brance a jeho následné reakce na vývoj zápasu. Když se Argentinci snažili v poslední půlhodině vyrovnat, Tuchel poslal do hry další tři obránce, v tu chvíli jich na hřišti bylo šest.
„To byla od Thomase Tuchela trenérská katastrofa. Anglie se dostala do vedení a pak zápas předala Argentině,“ řekl bývalý reprezentant Chris Sutton.
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„Chápu, že se o tom mluví. Po zápase se vyrojí miliony trenérů, kteří to vědí líp než já,“ rýpl si Tuchel.
„Snažil jsem se hráčům pomoci. Soupeř měl šance, my tam měli mezery. Posílali tam jeden centr za druhým, vyhrávali všechny hlavy. Potřebovali jsme získat sílu ve vzduchu a být zase pevní,“ vysvětlil kouč.
„Samozřejmě, odpovědnost je na mně. Pokud to nedopadne dobře, je snadné říct, že to trenér udělal špatně.“
Přitom po vedoucí brance v 55. minutě hráčům vštěpoval, aby zůstali aktivní a pokusili se dát druhý gól, kterým by zápas zřejmě definitivně rozhodli.
„Ale nedokázali jsme udržet míč, nemohli jsme se vymanit z tlaku. Samozřejmě, že jsme chtěli přidat druhý gól, ale neměl jsem pocit, že kdybychom vyměnili ofenzivní hráče, že by nám to pomohlo. Zachovali jsme rozestavení, ale začali jsme být pasivní. Nic jsme neměnili, ale zápas se změnil úplně.“
Bylo to i tím, že jeho protějšek Lionel Scaloni v občerstvovací pauze kolem sedmdesáté minuty dobře vystřídal. De Paul hru oživil, González se během chvíle dostal do dvou velkých šancí.
„Ničeho nelituju. Chlapci do toho dali všechno a byli jsme velmi blízko. Zaslouženě jsme vedli. Odehráli jsme jeden z našich lepších zápasů na turnaji, možná úplně nejlepší,“ tvrdil Tuchel.
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„Myslím, že během celého turnaje můžete vidět, jak je mužstvo mentálně silné. Hráli jsme těžké zápasy, nalétali jsme tisíce kilometrů, hráli ve vysoké nadmořské výšce, zažili zápas v oslabení. A až dosud jsme překonali každou překážku. I proti Argentině jsme byli blízko,“ zdůraznil Tuchel.
„Přece nemůžete čekat, že proti takové kvalitě, jakou měla Argentina, to třicet minut jen ubráníte. Ano, odpovědnost je na trenérovi. On udělal změny, které se projevily negativně. Teď bychom si měli položit otázku, jestli můžeme Thomasi Tuchelovi věřit, že bude hrát útočný fotbal a tým posune dopředu?“ ptá se Sutton. „Je mi jedno, co kdo říká, ale na celém šampionátu Anglie nehrála dobře ani v jednom zápase,“ dodává.
„Špičkoví trenéři dokážou změnit průběh hry, když se se zápas nevyvíjí dobře. Snaží se něco udělat s tempem, změnit rytmus. Myslím si, že se Thomas mýlil. Pro Anglii to byla dosud největší zkouška a my jsme v ní neobstáli,“ řekl někdejší anglický útočník Wayne Rooney.