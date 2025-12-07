Adept pro fotbalovou reprezentaci: vedle Trpišovského je jím chorvatský kouč Bilič

Je tu další kandidát na trenéra fotbalové reprezentace. Po Jürgenu Klinsmannovi a Fatihu Terimovi se objevuje jméno Slavena Biliče. Někdejšího chorvatského stopera, který vedl reprezentaci své země, má zkušenosti z anglické Premier League a naposled působil v saúdskoarabském an-Fatehu. S informací jako první přišel server Aktuálně.cz.

Kouč West Hamu Slaven Bilič sleduje hrubě nepovedený zápas proti Manchesteru City v FA Cupu. | foto: Reuters

Když na úterní tiskové konferenci po jednání výkonného výboru předseda asociace David Trunda zmínil, že vedení vybírá ze dvou trenérů, dalo se vystopovat, že tím prvním byl slávistický kouč Jindřich Trpišovský.

Že by národní mužstvo provedl březnovou baráží o postup na mistrovství světa 2026, ale zároveň zůstal v klubu. Tuto variantu nevyloučil slávistický šéf Jaroslav Tvrdík, přestože dřív ji striktně odmítal.

„Upřímně, vyvádí to náš tým z koncentrace. Máme ještě dva zápasy na podzim a musíme se soustředit na ně. Já tu ambici nemám. Z důvodu, že mám rád klubový fotbal. A že cítím ke Slavii nějaké pouto, nějakou odpovědnost k majiteli a klubu. Prioritu mám jasně danou, ale dějí se nějaké věci, které se můžou stát. Upřímně jsem se s nikým nebavil v rozehrané sezoně. Můj názor je stejný,“ pronesl Trpišovský po pátečním ligovém duelu v Teplicích.

„Do konce soutěže se nic nezmění, ale vím, že to je nějak nastavené. A jedna věc opravdu moje uvažování může změnit,“ zdůraznil. Jaká, nechal bez odpovědi.

Ambici vést reprezentaci nemám, řekl Trpišovský. Jedna věc to ale může změnit

A druhé jméno? Bývalý špičkový německý útočník Klinsmann? Nejspíš ne. Turecká trenérská legenda Terim? Ještě menší pravděpodobnost, byť má blízko k Pavlu Nedvědovi, generálním manažerovi českých reprezentací, který má výběr nového kouče na starosti.

Takže Bilič? „Buď si přibere březnovou baráž o mistrovství světa na vedlejšák Jindřich Trpišovský, anebo by měl usednout na lavičku populární chorvatský internacionál Slaven Bilič,“ píše Aktuálně.cz.

Bilič má za sebou povedenou kariéru jako obránce, hrával za Hajduk Split, Karlsruhe, Everton či West Ham. Jako trenér vedl šest let chorvatskou reprezentaci, byl rok v Lokomotivu Moskva, další tři v Besiktasi Istanbul. Dvě sezony vedl West Ham, rok a půl byl ve West Bromwichi a krátce v druholigovém Watfordu. Angažmá v Anglii prokládal s působením v arabském světě a Číně.

Momentálně je volný poté, co loni v létě skončil v Saúdské Arábii.

Koncepce se odkládá, Trpišovský už pro reprezentaci není tabu. Ale přemluví ho?

Česko nemá trenéra od října, kdy výkonný výbor po fiasku v kvalifikaci na Faerských ostrovech odvolal Ivana Haška. V listopadovém duelu kvalifikace proti Gibraltaru měl tým na starosti dosavadní Haškův asistent Jaroslav Köstl. Nic to nemohlo změnit na tom, že Češi budou o šampionát bojovat v březnové baráži.

Köstl se stal dočasným koučem s tím, že může zůstat u týmu i pro dodatečnou kvalifikaci. Předseda Trunda zároveň prohlásil, že Nedvěd má za úkol pro národní mužstvo najít dlouhodobého trenéra s koncepcí. Jenže to se dosud nedařilo i proto, že asociace má omezené prostředky.

„Je to trošku složitější proces, musíme zohlednit ekonomickou i sportovní stránku, což není jednoduché,“ řekl Nedvěd. „Zatím nejsme v maximálním souladu, bude to ještě chvilku trvat, bude to stát práci, musíme se k tomu postavit čelem.“

Proto se objevila varianta s Trpišovským. Ale to zase není koncepční a dlouhodobé řešení, protože on Slavii v nejbližší době určitě neopustí. Pro klub je vedle majitele Pavla Tykače nejdůležitějším mužem.

„Slavia v žádném případě nepředpokládá, že by ji Jindřich Trpišovský trvale opustil. Tato varianta není na stole v žádném z možných scénářů,“ řekl Livesportu ředitel slávistické strategické komunikace Jakub Splavec.

Manažer české reprezentace Pavel Nedvěd byl na otevřeném tréninku v Karviné v zajetí zejména mladých fanoušků.

Klub je dokonce ochoten přispět asociaci hrazením části nákladů na zahraničního kouče. „Tuto informaci závazně sdělil předseda představenstva Jaroslav Tvrdík na posledním jednání výkonného výboru,“ prohlásil Splavec.

Mezitím skupinu, která na výběru kouče úzce spolupracuje s Nedvědem, opustil plzeňský šéf Adolf Šádek, který je rovněž členem výkonného výboru asociace. Vedle Trundy a Nedvěd v ní zůstal už jen místopředseda asociace Zdeněk Grygera.

