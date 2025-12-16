Dva ze hry, povede reprezentaci Koubek? Vedení je s koučem údajně blízko dohodě

Vypadá to ze strany fotbalových šéfů trochu jako sňatek z donucení, přestože Koubek byl na seznamu potenciálních trenérů od začátku.
Preferovanou variantou však mělo být zahraničí, což dostal na starost generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd.
„Nebudu hrubý a určitě bych neodmítl večeři s osobností, jakou je Pavel. Pane bože, vždyť on vyhrál Zlatý míč! Ale Česká republika není moje volba,“ prozradil chorvatským médiím sedmapadesátiletý Bilič.
|
Bilič už Čechy dvakrát odmítl, píší v Chorvatsku. Mluvil o večeři s Nedvědem
A tak poté, co v sobotu bouchl do stolu slávistický majitel Pavel Tykač s tím, že Jindřicha Trpišovského pro dvojroli v klubu i reprezentaci neuvolní, zbývá na stole varianta Koubek.
„V pondělí obě strany začaly jednat a debaty směřují do úspěšného finále,“ napsal server iSport.
Jeho zdroje potvrdil jiný web inFotbal.cz s tím, že si Koubek vybral i své asistenty – Marka Bakoše, s nímž spolupracoval v Plzni, a Jaroslava Plašila, který je u národního týmu nyní s dočasným koučem Jaroslavem Köstlem, dřívějším asistentem Ivana Haška.
Toho vedení reprezentace propustilo po říjnovém fiasku 1:2 na Faerských ostrovech. Dalo si za úkol najít reprezentačního trenéra do Vánoc, což se možná na poslední chvíli povede.
S Koubkem měl svaz jednat už dřív, jenže poté se zaměřil spíš na dvojici Trpišovský – Bilič. I proto, že se někteří reprezentanti bokem vyjádřili, že si nepřejí Koubkovy rázné metody, které si pamatují z jeho předchozího angažmá coby asistenta Karla Jarolíma.
|
Varianta s Trpišovským padá, Slavia kouče neuvolní. Reprezentace musí hledat jinde
Na jiných zahraničních variantách zase Nedvěd nenašel shodu s výkonným výborem. „Nejsme v souladu,“ řekl v listopadu.
A tak se všechno zase vrací ke Koubkovi.
Ten má na domácí scéně obrovské renomé, které si vybudoval především v posledních dvou letech v Plzni. Ukázal, jak úspěšně lze s českým týmem hrát na mezinárodní scéně a postoupil do čtvrtfinále Konferenční ligy či osmifinále Evropské ligy.
Jeho tým se vyznačoval až nepříjemnou pracovitostí a urputností. Na západě Čech skončil poté, co tým po odchodu opor Kalvacha se Šulcem neměl výsledky a ztratil herní tvář, vztah se vyčerpal. Odvolán byl po domácí porážce se Zlínem na konci září.
|
POHLED: Trpišovský to nebude. Tak kdo? Bezvládí u repre trvá nebezpečně dlouho
Od té doby na angažmá čeká. Další každodenní kolotoč ho nejspíš neláká, i proto čeká na reprezentační židli, která má vrchol jednou za pár měsíců. Ten další už v březnu, kdy se čeští fotbalisté poperou v baráži o postup na mistrovství světa. Pokud by se to Koubkovi povedlo, rád by zůstal klidně déle.
Když tentokrát všechno klapne, mohla by mít reprezentace na poslední chvíli jasno.