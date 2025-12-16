Dva ze hry, povede reprezentaci Koubek? Vedení je s koučem údajně blízko dohodě

Autor:
  8:06
V pondělí večer si mohli škrtnout další jméno, na lavičku české fotbalové reprezentace se totiž nepostaví ani chorvatský odborník Slaven Bilič. A tak vedení asociace zahájilo podle zpráv z českých médií jednání s Miroslavem Koubkem, někdejším trenérem Plzně. Ten je volný a připravený převzít mužstvo před březnovou baráží o mistrovství světa.
Plzeňský kouč Miroslav Koubek odchází ze hřiště po porážce se Zlínem.

Plzeňský kouč Miroslav Koubek odchází ze hřiště po porážce se Zlínem. | foto: ČTK

Plzeňský kouč Miroslav Koubek během utkání se Zlínem.
Trenér Plzně Miroslav Koubek nabádá své svěřence ke klidu.
Plzeňský trenér Miroslav Koubek gesty uklidňuje vlastní svěřence, zatímco...
POZDRAV TRENÉRŮ. Hlavní kouč plzeňských fotbalistů Miroslav Koubek (vpravo) se...
24 fotografií

Vypadá to ze strany fotbalových šéfů trochu jako sňatek z donucení, přestože Koubek byl na seznamu potenciálních trenérů od začátku.

Preferovanou variantou však mělo být zahraničí, což dostal na starost generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd.

„Nebudu hrubý a určitě bych neodmítl večeři s osobností, jakou je Pavel. Pane bože, vždyť on vyhrál Zlatý míč! Ale Česká republika není moje volba,“ prozradil chorvatským médiím sedmapadesátiletý Bilič.

Bilič už Čechy dvakrát odmítl, píší v Chorvatsku. Mluvil o večeři s Nedvědem

A tak poté, co v sobotu bouchl do stolu slávistický majitel Pavel Tykač s tím, že Jindřicha Trpišovského pro dvojroli v klubu i reprezentaci neuvolní, zbývá na stole varianta Koubek.

„V pondělí obě strany začaly jednat a debaty směřují do úspěšného finále,“ napsal server iSport.

Jeho zdroje potvrdil jiný web inFotbal.cz s tím, že si Koubek vybral i své asistenty – Marka Bakoše, s nímž spolupracoval v Plzni, a Jaroslava Plašila, který je u národního týmu nyní s dočasným koučem Jaroslavem Köstlem, dřívějším asistentem Ivana Haška.

Byl by Miroslav Koubek dobrým trenérem české reprezentace?

celkem hlasů: 204

Toho vedení reprezentace propustilo po říjnovém fiasku 1:2 na Faerských ostrovech. Dalo si za úkol najít reprezentačního trenéra do Vánoc, což se možná na poslední chvíli povede.

S Koubkem měl svaz jednat už dřív, jenže poté se zaměřil spíš na dvojici Trpišovský – Bilič. I proto, že se někteří reprezentanti bokem vyjádřili, že si nepřejí Koubkovy rázné metody, které si pamatují z jeho předchozího angažmá coby asistenta Karla Jarolíma.

Varianta s Trpišovským padá, Slavia kouče neuvolní. Reprezentace musí hledat jinde

Na jiných zahraničních variantách zase Nedvěd nenašel shodu s výkonným výborem. „Nejsme v souladu,“ řekl v listopadu.

A tak se všechno zase vrací ke Koubkovi.

Ten má na domácí scéně obrovské renomé, které si vybudoval především v posledních dvou letech v Plzni. Ukázal, jak úspěšně lze s českým týmem hrát na mezinárodní scéně a postoupil do čtvrtfinále Konferenční ligy či osmifinále Evropské ligy.

Jeho tým se vyznačoval až nepříjemnou pracovitostí a urputností. Na západě Čech skončil poté, co tým po odchodu opor Kalvacha se Šulcem neměl výsledky a ztratil herní tvář, vztah se vyčerpal. Odvolán byl po domácí porážce se Zlínem na konci září.

POHLED: Trpišovský to nebude. Tak kdo? Bezvládí u repre trvá nebezpečně dlouho

Od té doby na angažmá čeká. Další každodenní kolotoč ho nejspíš neláká, i proto čeká na reprezentační židli, která má vrchol jednou za pár měsíců. Ten další už v březnu, kdy se čeští fotbalisté poperou v baráži o postup na mistrovství světa. Pokud by se to Koubkovi povedlo, rád by zůstal klidně déle.

Když tentokrát všechno klapne, mohla by mít reprezentace na poslední chvíli jasno.

Vstoupit do diskuse (30 příspěvků)
title=Tipsport - partner programu
Cardiff vs. ChelseaFotbal - - 16. 12. 2025:Cardiff vs. Chelsea //www.idnes.cz/sport
16. 12. 21:00
  • 8.33
  • 5.37
  • 1.32
Manchester City vs. BrentfordFotbal - - 17. 12. 2025:Manchester City vs. Brentford //www.idnes.cz/sport
17. 12. 20:30
  • 1.36
  • 5.04
  • 7.76
Newcastle vs. FulhamFotbal - - 17. 12. 2025:Newcastle vs. Fulham //www.idnes.cz/sport
17. 12. 21:15
  • 1.70
  • 3.88
  • 4.57
Zrinjski Mostar vs. Rapid VídeňFotbal - 6. kolo - 18. 12. 2025:Zrinjski Mostar vs. Rapid Vídeň //www.idnes.cz/sport
18. 12. 21:00
  • 1.98
  • 3.49
  • 3.67
Rayo Vallecano vs. DritaFotbal - 6. kolo - 18. 12. 2025:Rayo Vallecano vs. Drita //www.idnes.cz/sport
18. 12. 21:00
  • 1.16
  • 7.74
  • 15.30
Štrasburk vs. BreidablikFotbal - 6. kolo - 18. 12. 2025:Štrasburk vs. Breidablik //www.idnes.cz/sport
18. 12. 21:00
  • 1.22
  • 6.80
  • 10.00
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Na fotbal se štaflemi. Bohemáci přelstili covid, ve světě nevěřili

„To, co se odehrálo na Bohemce, by nebylo na jiném českém stadionu možné. Ale...

Na covid už budou všichni fandové Bohemians Praha 1905 navždy vzpomínat jako na dobu, kdy se na fotbal chodilo se štaflemi. Unikátní sérii snímků, které pořídil fotograf Roman Vondrouš, ocenili i ve...

Tottenham - Slavia 3:0, vlastní gól Zimy, pak dvě penalty. A hosté zase nemají nic

Xavi Simons z Tottenhamu se raduje ze třetího gólu proti Slavii.

Od našeho zpravodaje v Anglii Popáté za sebou bez vstřeleného gólu a tím pádem v Lize mistrů opět bez vítězství. Slávističtí fotbalisté v šestém utkání prestižní soutěži podlehli v Londýně domácímu Tottenhamu, který se přiblížil...

Craiova - Sparta 1:2, drama v závěru rozhodl Ryneš, domácí nedali penaltu

Albion Rrahmani po brance objímá Lukáše Haraslína, slaví i Matěj Ryneš.

Od našeho zpravodaje v Rumunsku Sparťanští fotbalisté si v pohárové Evropě zahrají i na jaře. Ve svém pátém vystoupení v Konferenční lize podruhé za sebou zvítězili venku, v Craiově v dramatickém závěru dali gól na 2:1 minutu před...

Sparta - Liberec 2:2, minus sedm na Slavii, bod v ostrém duelu zachránil Kuchta

Momentka ze zápasu Sparta Praha – Slovan Liberec.

Sparťanští fotbalisté půjdou do jarní části se sedmibodovým mankem na Slavii. V závěrečném ligovém vystoupení na podzim doma remizovali s Libercem 2:2. Dvakrát prohrávali, bod zajistil pět minut před...

Sevřená aréna bez stožárů. Brno ukázalo, jak by mohl vypadat stadion na Srbské

Vizualizace budoucí podoby městského fotbalového stadionu na Srbské v Brně.

Zatímco fotbalová Zbrojovka s novým majitelem Vojtěchem Kačenou sní o stavbě nového fotbalového stadionu za Lužánkami, Brno chystá modernizaci stávajícího stánku na Srbské. Ten dnes slouží právě...

Dva ze hry, povede reprezentaci Koubek? Vedení je s koučem údajně blízko dohodě

Plzeňský kouč Miroslav Koubek odchází ze hřiště po porážce se Zlínem.

V pondělí večer si mohli škrtnout další jméno, na lavičku české fotbalové reprezentace se totiž nepostaví ani chorvatský odborník Slaven Bilič. A tak vedení asociace zahájilo podle zpráv z českých...

16. prosince 2025  8:06

Osmigólová přestřelka vítěze nepřinesla. United s Bournemouthem jen remizovali

Antoine Semenyo slaví se spoluhráči z Bournemouthu gól proti Manchesteru United.

Divokou osmigólovou přestřelku nabídla dohrávka 16. kola anglické fotbalové ligy mezi Manchesterem United a Bournemouthem. Utkání skončilo remízou 4:4, za domácí si gól a asistenci připsal Fernandes,...

15. prosince 2025  20:50,  aktualizováno  23:13

Opavský fotbalový klub znovu mění majitele, patří k nim i Latka

Stoper Jaromír Srubek se s opavskými spoluhráči raduje z gólu.

Opavský fotbalový klub po necelém roce opět mění majitele. Slovenská firma A.I.K. podnikatele Andreje Krajíčka, která ho loni získala od města, se dohodla na převodu akcí se dvěma společnostmi. Po...

15. prosince 2025  22:37

Bilič už Čechy dvakrát odmítl, píší v Chorvatsku. Mluvil o večeři s Nedvědem

Chorvatský kouč fotbalistů West Hamu Slaven Bilič.

Ani chorvatský expert Slaven Bilič se trenérem české fotbalové reprezentace nejspíš nestane. „Nebudu hrubý a určitě bych neodmítl večeři s osobností, jakou je Pavel Nedvěd. Pane bože, vždyť on vyhrál...

15. prosince 2025  20:13

Mých deset let ve Slavii. Z charity se stal miliardový byznys, říká Tvrdík

Jaroslav Tvrdík, předseda představenstva fotbalové Slavie.

Už celou jednu dekádu šéfuje fotbalové Slavii. Jaroslav Tvrdík přišel k sešívaným v září 2015, kdy na zápasy v Edenu chodilo pár tisícovek diváků a sledovali Škodu, Pitáka či jakéhosi mladého...

15. prosince 2025  19:26

Liberecký gól proti Spartě správně uznán, řekla komise. Na Slavii sudí také bez chyb

Gól Lukáše Letenaye z Liberce v 79. minutě utkání proti Spartě.

Hojně diskutovaný druhý liberecký gól na Spartě (2:2) v 19. kole fotbalové Chance Ligy byl podle komise rozhodčích uznán správně. Koželuh si sice nastřelil vlastní ruku, jelikož však sám nebyl...

15. prosince 2025  16:50

Spartě se doma nedaří a je nejslabší pod Priskem. Nedáváme góly, štvalo Zeleného

Momentka ze zápasu Sparta Praha – Slovan Liberec.

V lize tam ztratili třikrát za sebou, ve všech soutěžích dokonce čtyřikrát z pěti zápasů. Sparťanským fotbalistům se doma nedaří. Přitom dlouho právě výkony na Letné zachraňovaly venkovní neúspěchy....

15. prosince 2025  14:57

Hradecký podzim? Horejše mrzí nedotažená špička a hodně zraněných

Trenér Hradce Králové David Horejš v zápase proti Mladé Boleslavi.

Ve druhém poločase předváděli pohledný fotbal, který bavil diváky a týmu přinášel šance. Jenomže z nich fotbalisté Hradce Králové v zápase s Mladou Boleslaví vytěžili jediný gól, kterým Václav Pilař...

15. prosince 2025  14:24

Slavia mění sportovní úsek, do čela jdou Kovář s Marešem. Logický krok, řekl Tvrdík

Přemysl Kovář, nový sportovní ředitel Slavie (vpravo) společně s klubovým šéfem...

Dva dny po odchodu předchozího sportovního ředitele Jiřího Bílka oznamuje pražská Slavia nové vedení sportovního úseku. Přemysla Kováře doplní Jakub Mareš a rozdělí si kompetence po vzoru fungování...

15. prosince 2025

Jak Emery po otřesném startu oživil Aston Villu. Ta boří datové modely a hraje o titul

Kouč Aston Villy Unai Emery během utkání na West Hamu.

Prvního gólu se v probíhajícím ligovém ročníku dočkali až v pátém kole na Sunderlandu (1:1). V tu chvíli byli fotbalisté Aston Villy se třemi body třetí od konce. A teď přetočte kalendář zpátky na...

15. prosince 2025  11:16

Co zasadíte v přípravce, sklidíte v lize. Páník o mládeži, klubismu i Brazilcích

Bohumil Páník, trenér Bzence, během utkání divize E proti Strání. (23. března...

Patří k nejzkušenějším českým fotbalovým koučům své generace. V minulosti Bohumil Páník vedl ligové týmy, zakusil zahraniční angažmá a se Zlínem si střihl i evropské poháry. Nepohrdl ale ani výzvou...

15. prosince 2025  10:12

Čepičky, prskavky, výhra a Frťala se šel otužovat. Skauti Teplic vyrazí do Afriky

Teplice, 13. 12. 2025, FK Teplice - Slovácko, 19. kolo první fotbalové ligy....

Podzim zakončili fotbalisté Teplic výhrou 1:0 nad Slováckem a posunuli se do první desítky ligové tabulky, ale pro jejich kouče Zdenka Frťalu to není žádný důvod k uspokojení, natož k lenošení. Ve...

15. prosince 2025  7:18,  aktualizováno 

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.