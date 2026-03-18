Proč vzal Buchu, jak s kapitánem, proč chybí Černý? Kouč Koubek o týmu na baráž

Miloslav Novák
  10:35
Od zářijového předčasného konce ve Viktorii Plzeň fotbalový kouč Miroslav Koubek netrénoval. „Zažil jsem i delší pauzy, klidně celé tři roky,“ namítá.
Nominační tisková konference před baráži o mistrovství světa. Vlevo trenér českých fotbalistů Miroslav Koubek, vedle generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Nový trenér národního mužstva se dočká ve čtvrtek, kdy část nominovaných na baráž přivítá na prvním tréninku v Edenu.

O týden později Česko v dodatečném boji o mistrovství světa 2026 vyzve v pražském Edenu tým Irska.

Pokud uspěje, o pět dnů později ve finále baráže na Letné půjde proti lepšímu z dvojice Dánsko - Severní Makedonie.

Měl jste absťák z toho, že jste tak dlouho nebyl na hřišti?
Uvidím, jak zareaguje hlava, až tam vkročím. Myslím si, že všechno odblokuje.

Nebudete na hráče příliš horlivý?
Že bych na ně skočil? Přístup je různý, někdy musíte přitlačit, ale tady to ten případ nebude. V reprezentaci jsou tréninky o taktice. Materiály s doprovodným komentářem hráči už dostali, aby si je nastudovali. Nejde začít naslepo. Polovina hráčů mě zná. Ví, jaké mám myšlenky a jak řeším taktiku.

Koubek poprvé nominoval. Na baráž bere Buchu, Ladru i Klimenta, chybí Černý

Odložilo se víkendové kolo, abyste měli víc tréninků, ale stejně nebude mít všechny nominované. Na co se ve čtvrtek a v pátek zaměříte?
Jak jsem říkal, půjde hlavně o taktické tréninky, aby tým věděl co chce hrát, jak to hrát, jak se chovat v obranné a útočné fázi. Krátký dril. V sobotu budeme mít nejtěžší trénink, nasimulujeme herní zátěž, jako by se hrála liga. A klíčové tréninky nás čekají příští týden v úterý a ve středu, kdy už budeme všichni.

I s Pavlem Šulcem? Jeden z nejlepších českých fotbalistů současnosti kvůli svalovému zranění v Lyonu několik týdnů už nehraje.
Vypadá to příznivě, ale rozhodne tento týden. Hrají Evropskou ligu s Vigem, pak francouzskou ligu s Monakem. A pak se uvidí, jak se k tomu Lyon postaví.

Nevadí vám, že Šulc od 22. února neodehrál ani minutu?
Sami dobře víte, jaká mám kritéria pro reprezentanty. Ale u Pavla udělám výjimku.

Pokud byste ho k dispozici neměl, kdo by ho mohl na hřiště zastoupit?
Třeba zrovna Pavel Bucha. On je vlastně ofenzivním hráčem, výborná finální i předfinální přihrávka jako Šulcík. Samozřejmě jiný je například v tom, co se týče sprintových náběhů.

Jedním z překvapení v nominaci je Pavel Bucha z amerického Cincinnati. Proč zrovna on?
Sledujeme ho, za poslední dobu má už několik startů, sezona jim začala. Je to stabilní hráč Cincinnati, dobře ho známe, trénoval jsem ho. Žehráme, že nám chybějí kreativní hráči, a on je přitom jedním z nich.

Kvůli tvůrčím schopnostem jste k návratu přemluvil pětatřicetiletého Daridu. Jakou bude mít roli?
Bereme ho, abychom využili jeho excelentní dlouhodobé formy. Abych se přiznal, i pro mě je to, jak hraje, překvapením. Já to ani nečekal. Tak proč ho nevyužít. Já nikdy a nikomu neslibuju základní sestavu, ale jeho role by měla být významná.

Nečekalo se, že se dostane na Ladru s Višinským. Jaké byly důvody u nich?
Oba podávají velmi dobré výkony, mají formu. Jsou tady, abychom měli větší variabilitu pokud jde o herní vzorce.

Jan Kliment nehrál devět měsíců, za Olomouc nastupuje nepravidelně a stejně jste ho povolal. Proč?
V Olomouci s ním pracují opatrně, ale je zdravotně v pořádku. Pro nás je zásadní, že odehrál tři utkání v Konferenční lize, což je měřítko, a nebylo to špatný. Je to střelec, umí dát gól, jako náhradník umí do zápasu vstoupit, je zkušený.

Klimenta čeká ve čtvrtek pohár v Mohuči, sparťan Zelený hraje proti Alkmaaru. Krajánci mají ještě o víkendu ligu. Může se v nominaci ještě něco změnit?
Člověk ty zápasy sleduje s napětím, aby se někdo nezranil. Nejsem úplně klidný. Jen si vezměte případ Davida Zimy. Jedno špatné došlápnutí a hráče máte pryč.

Chybí i Václav Černý, za vašich předchůdců stabilní reprezentant. Nehodí se vám?
Každé jméno jsme dávali na Kamorské váhy, každého adepta řešili. Zvažujete různé pohledy, soupeře, předpokládaný průběh hry, systémové věci, soupeře i vlastní plány. S Irskem to bude válka. U Vaška jsme zvažovali přesně to, co nás čeká, jaká je typologie hráčů. Černý je nepochybně velmi dobrým fotbalistou, ale přednost dostala jiná typologie.

Jak jste mu to vysvětlili? Přece jen v posledních letech patřil mezi stabilní reprezentanty.
Sledujeme ho, známe jeho výkonnosti, ale telefonicky kontakt neproběhl.

Nevešel se vám ani Tomáš Čvančara, který se dobře uvedl v Celtiku.
On se vyjádřil, že národní mužstvo není jeho prioritou. A pro mě jako trenéra je prioritou brát hráče, který má prioritu národní mužstvo.

S celkovou nominaci jdete tak trochu proti proudu. Souhlasíte?
Hráči, na které jsme ukázali, jsou ti správní vojáci do téhle války. Co bude dál, se uvidí. Vašek se prostě na baráž nevešel.

Otázku kapitána máte vyřešenou?
Máme, ale nepovíme. Říkal jsem vám, že první se to musí dozvědět hráči a já se s nimi ještě nepotkal.

A nový kapitán už to ví?
Ano.

Bude kapitánem na delší dobu, nebo po prvním barážovém utkání pásku vrátíte Tomáši Součkovi?
No, co mám říct. Asi to bude na delší dobu. Měnit kapitána jako fusekle by nebylo dobrý.

Nominace, která má říz. Bez klišé a na rovinu. Vzal Koubek správné vojáky?

Rozhodli jste to vy s manažerem Nedvědem?
Šlo o společné rozhodnutí. My jsme rozhodli, kdo jím bude. A se všemi kandidáty na kapitána i jeho zástupce proběhla určitá konzultace. Ale prosím, nestavme to tak, že kapitán je všemohoucí osoba. Mužstvo musí vést tým inteligentních a zkušených lidí.

Býval jste ligovým brankářem. Jaká je to zpráva pro gólmany v reprezentaci? Budete na ně přísný?
Jako brankář to schytávám celý život. Ono taky záleží, jakou máte manželku. Ale dost legrace, teď už vážně. Co se týče brankářů, máme z čeho vybírat. Nechávám to na našem trenérském štábu kolem gólmanů, i když s nimi leccos konzultuju.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)
Výsledky

Nejčtenější

Proč vzal Buchu, jak s kapitánem, proč chybí Černý? Kouč Koubek o týmu na baráž

Komplikace expresu Sigmy. Vlak je skoro bez zásuvek, nebude ani slíbený catering

Prezentace olomouckých fanoušků v utkání play off Konferenční ligy.

Má jít o jeden z největších výjezdů fanoušků fotbalové Sigmy v rámci evropských pohárů. Jenže cesta „Modro-bílým expresem“ se komplikuje už před samotným začátkem. Vlak má do německé Mohuče, kde...

17. března 2026  15:12

Wolverhampton už se chystá na sestup. Ale dokud můžeme, bojujeme, hlásí Krejčí

Na oslavy není čas. Ladislav Krejčí (vpravo) nabádá spoluhráče, aby rychle...

Co se na začátku zdálo jako jasná věc, může mít do konce anglické ligy ještě zajímavou zápletku. Nebo je to jen marné a hlavně pozdní vzepětí posledního Wolverhamptonu? „Dokud máme naději byť jen...

17. března 2026  11:45

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.