Trenér Koubek o nominaci Chorého: Nechci jít proti všem, ale mám svou hlavu

Ale ne vždy s úsměvem se neslo čtvrteční dopolední setkání s novináři.
Koubek před nimi obhajoval nominaci Tomáše Chorého i Davida Douděry, které Slavia kvůli excesům vyřadila z kádru.
„Je to rozhodnutí, s kterým se neztotožňuju. Ale samozřejmě je věcí Slavie, co udělá,“ prohlásil Koubek.
Proč s tím nesouhlasíte?
V mých očích jsem chování hráčů a jejich přestupky neviděl tak, že bych to měl přenášet do národního mužstva. Oni jsou jeho významnými hráči. Já bych si uměl představit, že podobný exces by se dal vyřešit jiným způsobem. V mých očích nemohou být trestaní dvakrát.
Nedvěd k nominaci Chorého a Douděry
generální ředitel reprezentací
„Chápu, že je to velké téma, taky k tomu byla široká diskuze. Byla dost negativní, všichni jsme byli naštvaní, hlavně na Tomáše Chorého, protože něco takového udělal už poněkolikáté. Ale pak si k tomu řekl svoje trenér, přednesl argumenty a všichni jsme se uklidnili. Nechtěli jsme hráče trestat v reprezentaci za něco, co provedli v klubu. Nechtěli jsme zasahovat do soudržnosti týmu, který v baráži vybojoval postup na mistrovství světa. Postavili se za ně spoluhráči, chtějí je tam mít.“
Váhal jste?
Zamýšlel jsem se nad tím. Protože jsem věděl, že se v nesmírně morální české společnosti spustí celospolečenská objednávka na to, aby byli zlynčováni a vyřazeni i z reprezentace. Věděl jsem, že to nastane. Ale já mám svůj názor, svoji hlavu a svůj pohled. A ten jsem řekl.
Je cítit, že slova morálka jste vyslovil ironicky. Je to tak?
Myslíte si, že máme vysoce morální společnost?
Nemyslím. Jen si na to hrajeme, mnohdy je to i sprosté slovo.
Děkuji.
Věříte, že prostředí v reprezentaci je jiné než ve Slavii? Že je zdravější a že k podobným excesům nedojde?
Chci tomu věřit. Po zkušenostech z minulosti, pokud jde o průšvihy, tak k nim docházelo v jiné souvislosti než na hřišti. Já hráče neomlouvám, mně vadí hlavně to, co udělal Douděra. To přiznám. Neomlouvám je, nemůžou se takhle chovat. Ale nevzpomínám si, že by se v národním mužstvu něco takové stalo. Možná je to i tím prostředím, ve kterém se nachází. Věřím, že emoce budou mít pod kontrolou.
Bylo pro vás důležitým signálem, že se za ně postavila kabina?
Já to i věděl. Nic jiného se ani čekat nedá, protože to rozhodnutí klubu bylo v mých očích nešťastné.
|
POHLED: Chorý je jako Suárez, sám se neuhlídá. Odteď za něj ručí Koubek
Nemáte pocit, že jdete proti všem?
Do téhle role se stavět nechci. Používám svou hlavu, mám svůj názor. Třeba je špatný, nevím. Ale leitmotivem není jít proti všem. Musím myslet na kabinu, sportovní hledisko, význam akce, na kterou cestujeme. Každý trenér tam chce mít co nejsilnější složení. Ti hráči patří v národním mužstvu ke stabilním, jeden třeba víc, jeden míň. Každý má svou roli, důležitou roli. Třeba Chorého používáme ve speciálních situacích. Potřebujeme nejlepší české hráče.
Zatím jste jmenoval širší čtyřiapadesátičlennou nominaci. Příští týden ve čtvrtek řeknete už finální?
Ještě ne, budou v ní asi tři čtyři hráči navíc. Někteří na kempu v Česku a pak v přípravě proti Kosovu dostanou možnost o Ameriku zabojovat. Bereme to jako testovací zápas, ve kterém nenastoupíme v nejsilnějším složení jako třeba v baráži.
|
54 jmen pro fotbalové MS. V předběžné nominaci je i Chorý, Černý šanci nedostal
V širší nominaci, kterou jste odeslal na FIFA, není Václav Černý. Proč?
Má to stejné důvody jako v baráži, dál to nechci rozvádět. Nedá se to srovnávat se Slavií, má to jinou příčinu. Vašek je dobrý hráč, ale v našich plánech nefiguruje.
Naopak se tam dostal Adam Hložek, který o víkendu za Hoffenheim naskočil na poslední minutu, což byl jeho první start od prosince. Od loňského léta odehrál kvůli zranění jen 54 minut. Jaké s ním máte plány?
Je ve stavu kondiční připravenosti, ale chybí herní práce. Může být jedním z těch hráčů, kteří se dostanou na kemp a o nominaci budou bojovat.