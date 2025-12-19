Nejsme generálové Pentagonu. Koubek vysvětloval zvláštní setkání v penzionu

Miloslav Novák
  16:06
Z tajně pořízené fotografie ze schůzky v kladenském penzionu, která zrovna nezobrazovala důstojnost, s jakou má vedení asociace jednat s kandidátem na reprezentačního trenéra, si nově jmenovaný kouč Miroslav Koubek udělal i legraci. „Víte, proč jsem tam byl?“ reagoval na své první tiskové konferenci. „Nejsme generálové Pentagonu, abychom se scházeli v tajných bunkrech.“
Miroslav Koubek, nový trenér české fotbalové reprezentace, odpovídá na dotazy...

Miroslav Koubek, nový trenér české fotbalové reprezentace, odpovídá na dotazy novinářů na své první tiskové konferenci. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Miroslav Koubek, nový trenér české fotbalové reprezentace, pózuje v síni slávy...
Miroslav Koubek, nový trenér české fotbalové reprezentace, pózuje s dresem pro...
Miroslav Koubek, nový trenér české fotbalové reprezentace.
Miroslav Koubek, nový trenér fotbalové reprezentace, společně s Pavlem...
8 fotografií

Dohodli se už v neděli.

V úterý vznikla fotografie, jak generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd a místopředseda asociace Zdeněk Grygera jednali s Koubkem znovu.

„Slyšíte, že mi ještě doznívá chřipka. Kluci chtěli ještě něco probrat a já měl v té době osmatřicet stupňů horečku. Říkali mi: Nikam nejezdi, my přijedeme za tebou. A jelikož to mám do toho penzionu asi třicet metrů, byla to jediná volba. Sešli jsme se tam, kde to bylo nejblíž, abych tam vůbec dolezl,“ vysvětlil Koubek.

V pátek už byl ve strahovském sídle asociace oficiálně jmenován, smlouvu podepsal do léta 2028.

Dovede trenér Miroslav Koubek reprezentaci na červnové MS?

celkem hlasů: 1459

Nedvěd s vámi jednal už 21. října a děkoval vám, že jste dva měsíce vydržel. Jaké to čekání bylo, než vás ve funkci výkonný výbor asociace schválil?
Já na nic nečekal, já jen sledoval proces. První schůzka nebyla nic závazného. Pavel hledal různé možnosti a já to nebral tak, že na něco čekám. První volbou byl Jindra Trpišovský, naprosto logicky. Je to náš nejlepší trenér. Když to nedopadlo, tak jsem cítil, že to směřuje ke mně. Ale na nic jsem nečekal.

Trénujete víc než čtyřicet let. Jste mistrem ligy, byl jste ve čtvrtfinále evropského poháru. Přesto, je reprezentace životní výzvou?
Je to největší pocta a čest. Je to milé překvapení, ale zároveň obrovský závazek.

Novým trenérem fotbalistů je Koubek. Smlouva do léta 2028 a k ruce Suchopárek

Prvním cílem je postup z březnové baráže na mistrovství světa. Co když se to nepovede?
Je výzva to zvládnout. Uděláme všechno pro to, abychom na mistrovství světa byli. Říkám tomu panna, nebo orel a věřím, že padne správná strana mince. Jsem optimista a věřím, že to s klukama dokážeme.

Už jste si napsal základní sestavu na Iry, prvního soupeře v baráži?
Na papír jsem si ji nenapsal, ale jakmile jste v téhle roli, začnete přemýšlet. V hlavě balík užšího kádru sedmnácti osmnácti hráčů mám.

Už jste s některými mluvil? Víte, koho vyberete za kapitána, když Tomáše Součka výkonný výbor potrestal a pásku mu na jeden zápas odebral?
Dobrá otázka, ale předčasná. Jsem ve funkci kolik minut? Deset, patnáct? S nikým jsem ještě nemluvil, možná hráči mluvili o mně. Teď přijde ten kontakt s nimi. Víme, že Tomáš kapitánem být nemůže, takže to budeme řešit.

Za kterými hráči se rozjedete nejdřív?
Víme, kde se nachází gró národního mužstva. V lednu to bude na přípravných kempech našich top týmů, takže je objedeme. A já hned začnu sledovat a studovat soupeře v baráži. Iry si dám pod stromeček, to slibuju.

Jak reprezentace pod vámi bude hrát? Jak ji chcete zlepšit?
Vezmu to trochu zeširoka. Máme velmi dobré, až vynikající hráče. Asi nedosahujeme úrovně nejlepších týmů, jako jsou Brazílie, Argentina, Francie, Španělsko, Anglie nebo Německo, buďme realisté. Ale to je jen deset procent světa. Zbývajících devadesát procent není o nic lepší než my, o tom jsem přesvědčený. Jde o to, abychom z našich velmi dobrých, až vynikajících hráčů dokázali dostat maximum. Abychom hráli účelný fotbal, který má hlavu a patu. Naším úkolem je s tím hráče seznámit a během dvou tréninků to nacvičit. Je to šibeniční, ale tak to je. Máme hráče, kterým když dáme organizaci hry, tak za to vezmou. Irové nebo i Dánové patří mezi těch devadesát procent týmů.

Sondoval jste u generálního manažera Nedvěda, jaká je v mužstvu atmosféra? Údajně ne moc pozitivní, uvnitř jsou skupinky.
Sondu si uděláte, to je jasné. Mužstvo není v rozkladu, to je chybná informace, ale potřebuje zapálit oheň. Není tam žádný zásadní kázeňský, ani vztahový problém. Není to toxické prostředí. Takové informace mám. Musíme všechna ta ega a egíčka zahodit, chytnout se za ruce a fárat. Není to spálená země, na které postavíme mrakodrap. Mužstvo není ve špatném stavu, není těžké ho přesvědčit, motivovat. Vždyť na mundial se dostanete třeba jednou za život. Chtěl bych poprosit fotbalovou veřejnost, aby klukům odpustila ty předchozí věci. Udělali chybu, jsou mladí, občas žijí v bublině a nevnímají realitu vztahů s médii a fanoušky, kteří mají právo vyjádřit nespokojenost. Odpusťme a pojďme klukům pomoci. Zakopejme válečné sekery a příkopy.

Ještě jedna mise pro Koubka? Odrazil předsudky, teď je blízko životní šanci

Dokážete vy tu bublinu splasknout? A případně jak?
Musíme. Budeme s nimi mluvit, musí tam být osvěta, aby si některé věci uvědomili. Nebojte, oni nejsou hloupí, ale jsou určité souvislosti, které jim mohou unikat.

Do září jste působil v Plzni, pak jste skončil a nyní jste získal nejprestižnější trenérskou roli v Česku. Jaký to byl rok?
Na jaře jsem byl druhý v lize, postoupili jsme do osmifinále Evropské ligy, zvolili mě Trenérem roku. Pak mi to trochu rozprodali, výkonnost poklesla, tak jsem šel, no. A mezitím jsem potřetí za sebou postoupil do Evropy.

Právě v pohárech jste nejúspěšnějším českým trenérem v posledních třech letech. Můžete si to přenést i do reprezentace?
Zkušenost je dobrá, zažijete velké arény, člověk si tu scénu osahá a pak není zaskočený. Je to určitě lepší než to nemít. V Plzni jsme se přesvědčili, že i proti devadesáti procentům soupeřů, kteří jsou herně lepší, lze uspět. Tenhle poznatek je důležitý.

Miroslav Koubek, nový trenér české fotbalové reprezentace, pózuje s dresem pro další období.

Za prvního asistenta jste si vybral Jana Suchopárka. Proč jeho?
Honza Rezek s Jardou Plašilem jsou externí asistenti a já k sobě potřeboval stálého na plný úvazek. Honza pro mě byl jasnou volbou. Je zkušený, zná strahovské prostředí, je erudovaný. Trénoval jsem ho jako dorostence, pak sledoval jeho hráčskou i trenérskou kariéru. Jak říkám, jasná volba, jiného jsem neviděl.

A Plašil s Rezkem?
Jarda je ve Francii, bude sledovat a kontaktovat hráče v zahraničí. Má tam Šulcíka, další kluci jsou v Anglii. Tu má kousek, přeplave kanál a je tam. Honza Rezek je zase v české lize. Oba mi pomůžou především na srazech, ale Suchopárek bude mít mnohem větší záběr práce. Analýzy, cestování, budeme denně v kontaktu. Já jsem pro hráče nový, musíme se s nimi sejít, face to face. Říct si myšlenky z očí do očí, navodit atmosféru.

