Jako kdysi v Plzni. Po velké slávě nabral Koubkův příběh rychlý a hořký konec

„Pro mě byl pan Koubek volbou číslo jedna. Už 21. října jsem s ním mluvil,“ povídal generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd.
Touha dlouho nevydržela, plány došly. V pondělí 29. června Koubek skončil. Trenérem národního mužstva byl 192 dnů.
U reprezentace to byla jeho druhá štace, jako asistent se svezl s odvoláním trenéra Karla Jarolíma v září 2018. Tehdejší vedení asociace realizační tým „vyhodilo“ už v letadle cestou z přípravného utkání v Rostově na Donu, kde podlehlo Rusku 1:5.
|
Koubek skončil, fotbalová reprezentace je bez trenéra. Prý i kvůli mediální kampani
Tenkrát už měl Koubek za sebou povedenou štaci v Plzni, kterou na jaře 2015 dovedl k triumfu v lize. Tím všem ukázal: „Nepochybujte o mně.“
Jenže jen co začal nový ročník, Koubkovi na předloktí ještě ani pořádně nezaschlo tetování, které si na oslavu titulu nechal udělat, klubový boss Adolf Šádek trenéra bez pardonu odvolal.
Miroslav Koubek
Narozen 1. září 1951
Hráčská kariéra: Union Žižkov, Admira Praha, VTJ Slaný, Poldi Kladno, Sparta (1978 až 1982)
Trenérská kariéra: Poldi Kladno (1983 až 1988), Sparta (asistent 1988 až 1989), Chomutov (1989 až 1991), Amberg (1992 až 1995), Kladno (1997 až 2000), Plzeň (2000 až 2001), Kladno (2002 až 2007), Teda (asistent 2008), Čáslav (2008 až 2009), Baník Ostrava (2009 až 2010), Mladá Boleslav (2011 až 2012), Česko U19 (2013 až 2014), Slavia (2013 až 2014), Plzeň (2014 až 2015), Bohemians (2016 až 2017), Česko (asistent 2016 až 2018), Hradec Králové (2021 až 2023), Plzeň (2023 až 2025), Česko (leden 2026 až červen 2026)
Trofeje: mistr ligy s Plzní (2015), vítěz druhé ligy s Kladnem (2006)
Trenérská bilance v české lize: 328 zápasů, 142 výher, 77 remíz, 109 porážek
Trenérská bilance v reprezentaci: 7 zápasů, 2 výhry, 3 remízy, 2 porážky
Stačilo, aby vypadl v předkole Ligy mistrů a v domácí soutěži třikrát nevyhrál... A podobný příběh lze najít i v jeho posledním angažmá.
Na začátku si získal fanoušky i většinu hráčů. Bez jediného přípravného utkání vtrhl do březnové baráže o účast na světovém šampionátu a s týmem vyřadil Iry i favorizované Dány, byť pokaždé se štěstím a po penaltovém rozstřelu.
Byl na vrcholu. „Je to pan stratég a sami jste to viděli, rozhoduje vůle a srdíčko, Česká republika se může radovat,“ zvolal Trunda v euforii.
Druhý sraz už byl pro Koubka poslední. Rychlý vzestup, sláva a pád. Česko vedl v pěti soutěžních zápasech, nevyhrál ani jeden. A renomé, které měl po baráži, vyprchalo.
Přitom jméno si dělal pozvolna.
Do ligy poprvé nakoukl až po padesátce a první velké úspěchy zažil jako šedesátník.
Býval gólmanem Sparty, na Letnou se pak vrátil v pozici asistenta Jozefa Jarabinského.
S ním ho trenérská práce zavála třeba až do Číny k týmu Tchien-ťin Teda. „Zajímavá zkušenost, i když krátká. Skončili jsme v polovině sezony, protože jsme se neshodli s novým klubovým manažerem. Snažil se rozhodovat o všem a diktoval nám, kdo by měl hrát a kdo ne. Přitom neměl o fotbale ánung,“ líčil později.
Učil se například od slavného Giovanniho Trapattoniho, za kterým dojížděl do Bayernu, a také od českého mistra Zdeňka Zemana. „Dva týdny s ním mi daly víc než tři roky studia na fakultě,“ ohlížel se.
Když v šestadevadesátém přivezl slavné Lazio na kemp do Františkových Lázní, Koubek mu byl v patách, a tak zblízka sledoval, jak si v novém týmu po přestupu zvyká Pavel Nedvěd.
Jako hlavní kouč vedl Chomutov a Amberg v nižších soutěžích. Vrátil se do Kladna, které z divize dovedl až mezi elitu. Mezitím si vyzkoušel nejvyšší soutěži v Plzni, kam se poté ještě dvakrát vrátil.
O nejvyšší příčky hrál i s Baníkem, v druholigové Čáslavi vybojoval právo účasti v první lize, ale klub se ho vzdal.
Působil v Mladé Boleslavi, ve Slavii, v Bohemians. Dva roky (2016 až 2018) byl asistent reprezentačního kouče Karla Jarolíma.
Od léta 2021 vedl dvě sezony Hradec Králové a do loňského září potřetí Plzeň. S ní byl v osmifinále Evropské ligy a ve čtvrtfinále Konferenční ligy.
Jen pár dní, co odešel z Viktorie, vedení českého fotbalu po blamáži v kvalifikaci na Faerských ostrovech (1:2) propustilo trenéra Ivana Haška.
Nedvěd jako generální manažer reprezentací začal hledat jeho nástupce. V zahraničí i doma. Koubka měl v záloze, kdyby nevyšel renomovaný zahraniční kouč nebo slávista Trpišovský. S ním to dopředu byla prohraná mise, v prosinci už všechno směřovalo ke Koubkovi.
|
Všichni kouči u reprezentace: Nejdéle vydržel Brückner, kam se řadí Koubek?
„Já na nic nečekal, já jen sledoval proces. První schůzka nebyla nic závazného. Pavel hledal různé možnosti a já to nebral tak, že na něco čekám. První volbou byl Jindra Trpišovský, naprosto logicky. Je to náš nejlepší trenér. Když to nedopadlo, tak jsem cítil, že to směřuje ke mně. Ale na nic jsem nečekal,“ zdůraznil po podpisu smlouvy do léta 2028.
Nedodrží ji, i když po čtvrteční porážce s Mexikem (0:3), která národní mužstvo vykopla z mistrovství světa, si odchod nepřipouštěl.
„Nikdy nic nevzdávám, neutíkám z žádného boje a vůbec takhle neuvažuji. Budu plnit smlouvu.“
A jeho odvolání odmítal i Trunda s Nedvědem.
„Pozice pana trenéra je jasná. Máme spolu dohodu na tom, že ten cyklus bude dva a půl roku. Spolupráce pokračuje a teď je důležité si mistrovství světa opravdu pořádně vyhodnotit. Pozice trenéra momentálně není téma,“ prohlásil Trunda.
„Máme trenéra, kterého jsme chtěli, a máme ho na dva a půl roku. Takže myslím, že na tom se nic nemění, ani nebude,“ říkal Nedvěd po sobotním příletu z Ameriky.
Za další dva dny je všechno jinak.