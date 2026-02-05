Zajímala mě i minulost. Trenér Koubek o Součkovi, výběru hráčů, baráži či Daridovi

Autor:
  10:00
Měsíc a pár dnů je na pozici, která patří v českém fotbale k nejsledovanějším. „Práce je opravdu hodně,“ říká Miroslav Koubek. Nový kouč národního mužstva se ve čtyřiasedmdesáti připravuje na nejdůležitější úkol kariéry – postoupit z březnové baráže na mistrovství světa.
Miroslav Koubek, nový trenér české fotbalové reprezentace, pózuje s dresem pro...

Miroslav Koubek, nový trenér české fotbalové reprezentace, pózuje s dresem pro další období. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Trenér Miroslav Koubek a generální manažer české reprezentace Pavel Nedvěd...
Trenér Miroslav Koubek a generální manažer české reprezentace Pavel Nedvěd...
Trenér Slavie Jindřich Trpišovský hovoří s trenérem české reprezentace...
Miroslav Koubek, nový trenér české fotbalové reprezentace, pózuje v síni slávy...
20 fotografií

Jmenován byl pět dnů před Vánoci a do práce se pustil s úsilím mladíka. „Jeho pracovitost je neskutečná,“ řekl o trenérovi někdejší záložník Pavel Nedvěd, jenž z funkce generálního manažera reprezentací Koubka vybral.

„Práci dávám všechno,“ prohlásil kouč.

Během ledna se rozjel za hráči, kteří pro něj přicházejí v úvahu.

„Všechny jsem netrénoval a osobní kontakt je nezastupitelný,“ poznamenal Koubek. „Mluvili jsme taky o motivaci k úkolu, co nás čeká. Zajímala mě i minulost, abych se v určitých věcech zorientoval. Zaznělo tam i to, co chceme hrát.“

Trenér Koubek o soupeři pro baráž

„Irové přijedou s velkým srdcem, jsou to rváči. Je to velice tvrdý, soubojový tým, mají rychlý přechod do útoku. Jsou agresivní, organizovaní zejména směrem dozadu. Hrají trošku typičtější ostrovní fotbal. Ale také umí kombinovat, hrají to, co mu soupeř dovolí. Hlavně je u nich týmovost, soudržnost. Vidím je jako herně průměrné mužstvo, ale s velkým srdcem, nesmírně pevné a odhodlané.“

S Nedvědem navštívili soustředění elitních českých klubů Slavie, Sparty či Plzně, které hráče do národního mužstva nejvíc dodávají.

Byl za krajánky v Anglii i v Německu, kam se chystá ještě jednou, protože Coufala, Hranáče a Hložka z Hoffenheimu nezastihl.

„U Adama Hložka nejsou zprávy úplně nejpříznivější. Opakované zranění není nic dobrého. Abych byl upřímný, vypadá to tak, že pro baráž k dispozici nebude,“ podotkl Koubek.

„Z hráčů, s kterými jsme mluvili, cítíme odhodlání, motivaci a touhu to dokázat,“ zdůraznil kouč.

Svou první nominaci oznámí přibližně v polovině března. „Víme, které hráče máme a z jakého okruhu můžeme vybírat. Kdo z české ligy hraje poháry, kdo působí v zahraničí. Konkrétní jména si nechám pro sebe, ale na zápasy v baráži potřebujete spoustu mezinárodních zkušeností. A vždycky si můžete nechat prostor pro nějaké překvapení,“ řekl kouč.

Překvapením už nebude, pokud dostane pozvánku pětatřicetiletý Vladimír Darida, jenž reprezentační kariéru v létě 2021 po mistrovství Evropy ukončil.

„Když jsme Vláďu oslovili, tak si přejeme, aby v týmu byl. Na podzim byl nejlepším záložníkem české ligy, v národním mužstvu byl skoro deset let, dělal kapitána. Není konkrétní datum, kdy se má rozhodnout. Necháváme ho v klidu, je to na něm,“ řekl Koubek.

Víc jsme nemohli chtít. Manažer Nedvěd o reprezentaci za Koubka i jeho předchůdce

Mezi českými hráči je totiž málo kreativních záložníků, v poslední době ve středu pole nastupovali vedle Tomáše Součka především tzv. „zloději balonů“, dříči, defenzivně ladění středopolaři jako Alex Král, Lukáš Červ či Michal Sadílek.

S Daridovým nástupcem v roli kapitána Součkem řešil i nepříjemnou věc. Výkonný výbor asociace mu totiž za chování po listopadovém kvalifikačním utkání proti Gibraltaru pásku na barážové semifinále odebral.

„S Tomášem budete jako trenér vždycky počítat, je to velká osobnost, hraje Premier League,“ řekl Koubek.

POHLED: Když se fotbalisté odtrhnou od reality. Kdo jim bude fandit příště?

O kapitánovi pro baráž a nejspíš i pro další období rozhodne ještě před tím, než se mu hráči v březnu poprvé sejdou. „Ale nejdřív se to musí dozvědět hráči,“ upozornil Koubek.

Radost může mít z formy ofenzivního šikuly Pavla Šulce, který právě pod Koubkem v Plzni od léta 2023 ohromně vyrostl a momentálně v Lyonu patří mezi nejlepší střelce francouzské ligy. „Jen se modlím, aby se nezranil,“ prohodil Koubek.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Tipsport - partner programu
Betis vs. AtléticoFotbal - - 5. 2. 2026:Betis vs. Atlético //www.idnes.cz/sport
5. 2. 21:00
  • 3.27
  • 3.41
  • 2.05
Bergamo vs. JuventusFotbal - - 5. 2. 2026:Bergamo vs. Juventus //www.idnes.cz/sport
5. 2. 21:00
  • 2.71
  • 3.13
  • 2.53
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Pafos - Slavia 4:1, hosté se s Ligou mistrů rozloučili debaklem, Bořil byl vyloučen

Smutní hráči Slavie po porážce s Pafosem.

Od našeho zpravodaje na Kypru Slávističtí fotbalisté zakončili své působení v aktuální sezoně Ligy mistrů debaklem 1:4 na půdě kyperského Pafosu. V první půli sice na inkasovanou branku odpověděli zásluhou Chaloupka, v té druhé...

Basilej - Plzeň 0:1, rozhodl signál z rohu, hosté jsou v Evropské lize unikát

Jiří Panoš slaví branku do sítě Basileje.

Plzeňští fotbalisté základní část Evropské ligy prolétli bez porážky, což je unikátní počin. V závěrečném dějství zvítězili v Basileji 1:0, v obří společné tabulce se posunuli na čtrnáctou pozici a...

Pardubice - Slavia 1:1, hosté drželi vedení i v deseti, před koncem je srazil Vecheta

Pardubický Vecheta slaví gól do sítě Slavie.

Dlouho, celých sedmdesát minut, bránili náskok v deseti. Nakonec slávističtí fotbalisté odjíždějí z Pardubic jen s bodem za remízu 1:1 poté, co těsně před koncem srovnal střídající Vecheta. Už v...

Fotbalové přestupy ONLINE: Plzeň pouští Željkoviče, Kanté zamířil do Fenerbahce

Sledujeme online
N'Golo Kanté (Chelsea) uniká s míčem Tonimu Kroosovi z Realu.

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

Takto se nemůžeme prezentovat. Slavia se omluvila za výkon, fanouškům vrátí peníze

Fanoušci Slavie v duelu s Pafosem.

Od našich zpravodajů na Kypru Těm, kteří vycestovali na poslední utkání základní fáze Ligy mistrů do Limassolu, vrátí fotbalová Slavia peníze za vstupné. V reakci na výkon a porážku 1:4 s kyperským Pafosem přispěchal klub s...

Zajímala mě i minulost. Trenér Koubek o Součkovi, výběru hráčů, baráži či Daridovi

Miroslav Koubek, nový trenér české fotbalové reprezentace, pózuje s dresem pro...

Měsíc a pár dnů je na pozici, která patří v českém fotbale k nejsledovanějším. „Práce je opravdu hodně,“ říká Miroslav Koubek. Nový kouč národního mužstva se ve čtyřiasedmdesáti připravuje na...

5. února 2026

Po výbuchu ve Slavii šel do sebe. Teď chce polepšený Ihattaren s Marokem na MS

Mohammed Ihattaren v dresu Sittardu.

Když se fotil po podpisu smlouvy, schovával se za sešívaným dresem, aby nebylo poznat, že mu po měsících zahálení narostlo pořádné břicho. Fotbalová Slavia se rozhodla, že mu dá šanci, ale po čtvrt...

5. února 2026

Jak reprezentace uvažovala, když chtěla odklad ligy? Ovlivnily to i evropské poháry

Slávistický habán Tomáš Chorý se natahuje po míči, prti němu olomoucký kapitán...

Slávisté mohli proti Olomouci nastoupit tři dny po jejím náročném zápase v evropských pohárech. Sparta naopak k vyhecovanému souboji na Bohemians hned po odvetném osmifinále Konferenční ligy nemusí....

5. února 2026  8:30

Fenerbahce děkuje Erdoganovi, u Saúdů vyjednal francouzského reprezentanta

Francouzský reprezentant N´Golo Kanté (vpravo) během utkání s Ukrajinou.

Je to další důkaz hlubokého propojení fotbalu a vysoké politiky. Jakmile do tureckého Fenerbahce dorazil zkušený francouzský reprezentant N’Golo Kanté ze saúdskoarabského Al-Ittihádu, předseda klubu...

5. února 2026  6:30

Hra spojuje. Repre spustila prodej lístků na baráž s LEGEM. Před Edenem bude dres

Baráž proti Irsku se odehraje v Edenu 26. března,.

Kreativita, nápaditost, trpělivost, um a hlavně radost ze hry. Nejen to spojuje fotbal a stavebnici LEGO. Nyní půjdou ruku v ruce směrem k postupu na mistrovství světa 2026. Alespoň v prostředí české...

4. února 2026  19:08

Vedení nestačilo. Mládežníci Slavie padli a v Youth League končí, trenéra vyloučili

Slavia U19 před zápasem mládežnické Ligy mistrů.

Fotbalisté Slavie do 19 let v úvodním vyřazovacím kole Youth League podlehli Benfice Lisabon na jejím hřišti 2:3 a z mládežnické obdoby Ligy mistrů vypadli. Pražané neuspěli navzdory tomu, že dvakrát...

4. února 2026  18:59,  aktualizováno  19:05

Víc jsme nemohli chtít. Manažer Nedvěd o reprezentaci za Koubka i jeho předchůdce

Trenér Miroslav Koubek a generální manažer české reprezentace Pavel Nedvěd...

Když slyšíte, jak zaníceně mluví o novém trenérovi národního mužstva, musíte mít pocit, že březnovou baráž o postup na mistrovství světa čeští fotbalisté jistě zvládnou. „Máme skvělý pocit. A ve...

4. února 2026  17:27

Zabíjejí tisíce nevinných. Pardon, ale bolí mě to. Guardiola kritizoval i konflikt v Gaze

Trenér City Pep Guardiola rozhazuje ruce.

Často během svých emotivních vyjádření zničehonic odbočí. Tentokrát Pep Guardiola, kouč fotbalistů Manchesteru City, zamířil k celospolečenským problémům. Jakmile zmínil konflikt v Gaze, válku na...

4. února 2026  15:51

Trunda o možném návratu Rusů: Nedovedu si ho představit. Dál se válčí a umírají lidé

Šéf FIFA Gianni Infantino si podává ruku se šéfem FAČR Davidem Trundou.

Ta slova začátkem týdne rozproudila vášnivé diskuse. Gianni Infantino, prezident FIFA, otevřeně podpořil návrat Ruska do mezinárodních soutěží. Šéf českého fotbalu David Trunda však oponuje: „Musíme...

4. února 2026  14:13

Vám se to povídá! Kouč Chelsea odpověděl expertům, kteří kritizovali jeho taktiku

Kouč Chelsea Liam Rosenior během utkání s Arsenalem v semifinále Ligového...

Stačí si poslechnout pár jeho rozhovorů a hned poznáte, že minimálně co se týče mediální prezentace, není Liam Rosenior úplně tradičním trenérem. Všechno do hloubky analyzuje, takže mu často trvá...

4. února 2026  13:26

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Čtyři Gomesové stačí, drahoušku. Krejčí má v týmu dalšího parťáka se stejným jménem

Angel Gomes (vlevo) z Anglie a Oscar Gloukh z Izraele.

V anglické Premier League se to stalo úplně poprvé. Čtyři fotbalisté se stejným jménem? Noční můra pro komentátory! rýpla si tamní média. Wolverhampton, kde od léta působí i český reprezentační...

4. února 2026  11:28

Trojzubec, góly a trofeje i rozpaky na závěr. Jak se Birmančevič zapsal ve Spartě?

HRDÝ SPARŤAN. Útočník Veljko Birmančevič s fanoušky oslavuje proměněnou...

Je jedním z nejvýraznějších cizinců, kteří se za poslední dobu ve Spartě objevili. Ve své první sezoně patřil k oporám mužstva, které získalo double. Sám vyhrál ocenění pro nejlepšího hráče sezony...

4. února 2026  7:29

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.