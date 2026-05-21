Ať jsme my Češi taky trochu in. Koubek o Sochůrkovi a výjimce pro Hložka

Dvanáct dnů před uzávěrkou soupisek pro šampionát zveřejnil jména, z nichž po přípravném mezistátním utkání proti Kosovu (31. května) tři ještě škrtne.
Mají ti tři nováčci šanci, nebo budou jen jako komparz na tréninku?
Šanci mají, budou hrát, určitě poločas, to už teď můžu říct. Už dřív jsem vám říkal, že proti Kosovu nenastoupí základní kostra. Hráči mají po náročné sezoně, je zapotřebí je nechat odfrknout, doléčit šrámy. Ale chceme vidět ty, kteří v baráži tolik šancí nedostali, a ty, kteří mají zajímavou aktuální formu.
Nejvíc překvapilo jméno sedmnáctiletého Sochůrka, který zatím v lize naskočil jen do sedmi zápasů. Proč on?
Pro jeho pozvání na kemp hovoří typologie, vymyká se uniformitě českých hráčů, je prostě jiný. Ukazuje to ve Spartě. Ještě ho chceme vidět v konfrontaci s větší evropskou intenzitou, naše liga je pomalejší. Zohledníme, jak to zvládne. A hlavně nebojme se toho. Historie mistrovství světa pamatuje starty i mladších hráčů. Proč bychom i my Češi nemohli být taky jednou trochu in. I kdyby se Hugo nakonec do závěrečné nominace nedostal, je to signál pro mladé kluky. Nasaje vzduch, dostane poločas, to jsou další zkušenosti.
Berete i Sojku, jenž loni v létě musel z Plzně, když jste tam byl trenérem, odejít do Hradce na hostování. Vrátil se až za vašeho nástupce Hyského. Co se od té doby u vás změnilo?
Po roce se přiznám, nechtěl jsem, aby odešel. Ale tak to někdy bývá. Teď doslova exploduje. Je skvělé, co předvádí. A ta jeho univerzálnost, to je jeho velká přednost. Může naskočit kdekoli v sestavě.
I Kabongo z Plzně odešel, aby se prosadil, od února hostuje v Mladé Boleslavi.
A vidíte, jaká má čísla. Dal čtyři branky, má asi tři asistence. Myslím si, že si díky svým výkonům tu šanci dostat zaslouží. Byl rok zraněný, hostování mu prospělo a teď se rozjel.
Po vašem vyjádření minulý týden už překvapením není, že jste do týmu zařadil Douděru s Chorým. Přece jen neměl jste dilema?
Od začátku jsem o tom přemýšlel, sám si dával pro a proti. Sami víte, že jsem říkal, že se s rozhodnutím Slavie neztotožňuju. Odpovím vám otázkou. Kdyby měli problém v národním mužstvu a vrátili se do svého klubu, postavil by je trenér do zápasu?
Samozřejmě, že ano.
Tak vidíte.
Jako třetího brankáře ke Kovářovi a Horníčkovi jste vybral Staňka. Přitom na jaře za Slavii chytal především Markovič, u baráže byl Jedlička a Kinský začal nastupovat v Premier League. Proč Staněk?
Gólmany jsme řešili s trenéry brankářů, své si k tomu hlavně řekli Radek Černý s Matúšem Kozáčikem. O Kinském víme, podává stabilní výkony. Ale závěr je takový, že i po konzultaci s ním ve výběru není. Shodli jsme se na tom.
Kinský nechtěl dělat trojku?
To není téma. Je ctí být v reprezentaci mezi třemi brankáři. Staněk je tam jako trojka, jednička a dvojka jsou dané. U Kinského hrály roli i zdravotní důvody, má podstoupit plánovaný zákrok. Byla by to komplikace, taky bude řešit pozici v klubu.
Nebylo vám líto nezařadit Jedličku, kterého jste měl v Plzni?
Z kádru, který byl v březnu u baráže, vypadli čtyři hráči. A naší povinností je, abychom jim to vysvětlili. Martina měli v kompetenci trenéři brankářů. Co mám zprávy, přijal to jako profesionál. S ostatními jsem mluvil já. To jsou chvíle trenérské práce, které si neužívám.
Jak těžké to pro vás bylo oznámit Vitíkovi, který poslední dva roky byl stabilním členem kádru?
U něj tam je souběh okolností. Doléčuje zranění a má herní výpadek. I když vy mi budete oponovat Hložkem, ale ten je výjimkou, jeho chceme vidět. Vitíka proti týmu, který byl u baráže, nahradil Zima.
A Karabec? Na podzim se v národním mužstvu začal zabydlovat, v semifinále baráže proti Irsku vybojoval přímý kop, z kterého Krejčí v závěru vyrovnal, jinak by Česko na šampionátu nebylo.
Má smůlu v tom, že od baráže odehrál snad jen dvacet třicet minut. A to je problém. Jednu výjimku udělám, a to u Hložka, který začal naskakovat a rozjíždí se.
Ale on odehrál necelých sedmdesát minut za celou sezonu... Bylo složité tu výjimku udělat?
Známe jeho historii, výkonnost. Víme, v jakém mužstvu trénuje, jakou hraje ligu. Je v dobrém kondičním stavu, takže první podmínka splněna. Pravda, herní kondice může být problém. Když je zdravý, tak není pochyb o tom, že do reprezentace patří. Chceme ho vidět, pak se rozhodneme. Například švýcarský trenér nominoval hráče, který po roce odehrál šestnáct minut. (Zeki Andouni z Burnley, pozn. red.)
Buchu berete proto, že působí ve Spojených státech a má zkušenost s prostředím v dějišti šampionátu?
Hlavně je to jeden z klíčových hráčů Cincinnati, podává výborné výkony. Hraje na halvbeku a dobře, což mě překvapilo. On v Americe vyniká. Ale samozřejmě kvalita tamní ligy je jiná než odpor soupeřů na mistrovství světa. Ani on nominaci zaručenou nemá. Je v tom balíku hráčů, kteří se s tím musí poprat.
Mezi šest útočníků se dostal Kuchta, který byl v reprezentaci naposled loni v září. Pak nenastupoval ve Spartě, což se v posledních týdnech změnilo a vrací se. Proč dostal přednost například před plzeňským Vydrou?
Je to podobné jako u těch mladých kluků, velmi dobrá aktuální forma, přístup, čísla, řeč těla, zkušenosti na této úrovni. Ze zdravotních důvodů vypadl Kliment a my potřebovali do portfolia útočníků zařadit podobný typ.
Sraz máte 28. května, první zápas na turnaji hrajete 11. června s Koreou. Budete mít čas a prostor hru vylepšit, posunout, abyste se neprezentovali jen defenzivou jako v baráži?
Samozřejmě, že to chceme herně posunout. Když jsem tenkrát k týmu přišel, neměl jediný přípravný zápas a hned se hrála baráž. Teď máme větší prostor pro trénink a jen tréninkem mužstvo posunete. Ale jestli si myslíte, že budeme hrát tiki-taku, tak to hrát nebudeme, to neumíme.
Vedle Koreje máte ve skupině Jihoafrickou republiku a domácí Mexiko, do vyřazovací fáze postoupí dva určitě a velkou šanci má i třetí v pořadí. Co by byl pro vás úspěch?
Skupina je velmi těžká už vzhledem ke klimatickým podmínkám a času na adaptaci. Ale my splněno nemáme. Od prvního dne apeluju, že se tam neletíme zúčastnit, nebo si něco užít, jak se tady u nás používá. Nebojím se říct, že chceme postoupit. A to by byl úspěch.
Různé matematické prognózy to také tak vidí.
Kéž by to tak bylo, já bych byl spokojený. Ale že bych těm prognózám přikládal váhu? Pravda leží na hřišti, už mnohokrát se ty počítače, které to vychrlí, sakra sekly. Teď by se seknout nemusely.