Není to téma, řekl šéf fotbalu o pozici trenéra. Koubek u národního týmu zůstává

Výsledky i hra na světovém šampionátu nestály za nic. V národním mužstvu skončila z vlastní vůle i jeho největší hvězda, Patrik Schick kvůli poměrům ukončil reprezentační kariéru.
Ale všechno negativní, co se kolem, týmu za poslední týdny událo, trenér ustál.
„Myslím, že teď je důležité udělat hlubokou analýzu. To není žádný alibismus, tak prostě fungují moderní světové asociace a organizace,“ prohlásil předseda Trunda v rozhovoru pro českou televizi.
„Pojmenovat si přesně, co je příčinou. Společně jsme už seděli a dohodli jsme se na tom, že za sebe připraví analýzu, která bude rozebírat celý reprezentační cyklus od jeho příchodu.“
Sám kouč po čtvrteční prohře s Mexikem (0:3) odmítl, že by rezignoval. „Mám smlouvu, nikdy nic nevzdávám, neutíkám z žádného boje a vůbec takhle neuvažuji. Budu plnit smlouvu.“
Koubek nastoupil do pozice reprezentačního kouče týden před loňskými Vánoci a podepsal kontrakt do léta 2028. Jeho prvním zásadním cílem byl postup na šampionát. V březnové baráži proti Irsku a Dánsku se to díky vůli, obětavosti, bojovnosti i příznivé shodě okolností povedlo.
Češi nebyli lepší než protivníci, ale v semifinále i finále baráže urvali remízy a soupeře pokořili v penaltových rozstřelech. Za strůjce postupu byl vedle kapitána Ladislava Krejčího, který se podílel na třech ze čtyř branek, právě Koubek. Byl oslavován, uctíván, respektován za zvolenou taktiku, která byla účelná.
Ale šampionát už mu nevyšel. Na kemp nominoval o tři hráče víc, které pak po přípravě s Kosovem musel vyřadit. Do týmu vzal Chorého s Douděrou, kteří kvůli svému chování v dresu Slavie čelili kritice fanoušků i médií.
Na turnaji v Americe tým získal bod s Jihoafrickou republikou, s Jižní Koreou a Mexikem prohrál a skončil ve skupině poslední, což je neúspěch.
Češi se zařadili mezi nejslabší týmy nejen výsledkově ale i především herním projevem, který byl nevýrazný, slabý, nekoukatelný, nemoderní.
„Je důležité se na to podívat ze všech úhlů, podívat se, jestli a kde jsme udělali chybu. Třeba jsme ji taky někde udělali. Myslím, že celý problém toho, řekněme neúspěšného, vystoupení, že jsme nepostoupili ze skupiny, leží trošku jinde než v těch věcech, které se teď debatují. Je to hlubší. Já mám možnost vidět, jak fungovala fotbalová asociace a je to dlouhodobý proces. Musíme změnit celé fungování českého fotbalu,“ prohlásil Trunda.
Za éry Koubka národní mužstvo ještě v soutěžním utkání nevyhrálo, zaznamenalo tři remízy a dvě porážky. V přípravě porazilo Kosovo a Guatemalu.
Další možnosti bude mít od září v Lize národů, v elitní úrovni narazí na Anglii, Španělsko a Chorvatsko.