Omluva za nešťastný výrok, pak Koubek burcoval: Mexiko je naše nová baráž

„Úctyhodné, fascinující. Klobouk dolu nejen před mexickým fotbalem, ale i před mexickým fanouškem, který na tom má obrovskou zásluhu,“ sklonil se trenér Miroslav Koubek. „My však musíme myslet pozitivně. A nezapomínat, že zázraky se dějí.“
Jeden takový Češi skutečně potřebují.
Na mistrovství světa je čeká po porážce s Jižní Koreou (1:2) a remíze s Jihoafrickou republikou (1:1) zápas o všechno.
Podobně jako v březnové baráži.
„Tohle je pro nás taková nová baráž a taky poslední šance. Proto nám zkušenost ze zápasů proti Irsku a Dánsku může pomoct,“ prohlásil Koubek, když po náročné cestě ucpanými ulicemi Mexico City dorazil na tiskovku konferenci.
Usadil se za stolečkem v bílém stanu vedle obrovitého stadionu a připomněl: „V březnu jsme dokázali, že i proti papírově silnějšímu soupeři, a teď mluvím zejména o Dánech, je možné uspět. I teď je sice favoritem Mexiko, ale my už víme, že nic není nemožné.“
Hraje se ve středu v osm hodin večer mexického času, doma v Česku budou tou dobou tři hodiny ráno.
Vyjmenujete tři věci, které musí tým udělat jinak, aby měl šanci na úspěch?
Já se po posledním zápase s Jihoafrickou republikou vyjádřil maličko nešťastně. Do televize jsem řekl, že to bylo pozitivní, ale už jsem to dál nerozvedl. Celkově jsem byl s výkonem velmi nespokojený. A to vyjádření byla moje chyba. Omlouvám se.
Dovysvětlíte, co jste měl na mysli?
Líbilo se mi, kolik jsme si vytvořili brankových situací. Byly čtyři, možná pět. A všechny byly dobré. Oproti Koreji nastalo zlepšení a já doufám, že v tom budeme pokračovat.
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Co dál?
Potřebujeme být kvalitnější při práci s míčem. Udržet ho, protože jinak padáme dolů a jsme v bloku, což nechceme. Nikdo hráčům nedává pokyn, ať dají branku a stáhnou se. Pak vám akorát ubývají síly, protože běháte bez balonu. A my rozhodně nepotřebujeme vyhrát na naběhané kilometry. Po ničem takovém netoužíme, naopak si uvědomujeme, kde máme rezervy a snažili jsme se na nich pracovat.
Takže po prvních dvou zápasech nejste přepadlí?
Nejsme ve stádiu, kdybychom byli psychicky dole, jak by si mohl někdo zvenčí myslet. Atmosféra je dobrá, koncentrovaná a věřím tomu, že i bojovná. Samozřejmě bylo nutné si odpočinout, nabrat síly a znovu se začít chystat na dalšího soupeře, ať už na hřišti nebo u videa. K tomu patří i motivační informace pro hráče.
Rozvedete, jak hráče motivujete?
To je dennodenní práce každého trenéra, hovořit ke kolektivu, mluvit s hráči individuálně. Chceme nastavit správnou motivační hladinu.
Trefit potřebujete hlavně sestavu. Ve druhém utkání jste ukázal, že se změn nebojíte, jak těžké bude najít balanc mezi zkušenými a mladými tentokrát?
Netoužil jsem udělat tolik změn, ale ukázalo se, že nám některé věci zkrátka nefungují. Po baráži jsme měli představu, jak sestavu poskládat, jak hrát, ale nechytlo se to. Proto ta reakce. Už s Guatemalou to nebylo ideální, pak Korea, takže jsme do toho sáhli. Nemám to rád, ale bylo to vynucené. Rozhoduje aktuální forma. A pokud jde o Mexiko? Uvidíme, kolik změn připravíme.
Mexičané, kteří mají jistý postup z prvního místa, jich možná udělají víc.
Nezabýváme se jejich strategií. Je klidně možné, že to trenér trochu protočí, ale ať nastoupí v jakémkoli složení, pořád proti nám bude stát velmi silný soupeř.
Přizpůsobovali jste tomu vlastní přípravu? Mluví se například o tom, že šanci v základu dostane sedmnáctiletý křídelník Mora, nejmladší hráč šampionátu.
Prohlédli jsme si větší balík hráčů, než je běžné. A na Moru jsme se také zaměřili. Největší mexický talent, technický, chytrý, mladý, vynikající. Možná má i nedostatky, ale fotbalové myšlení je na vysoké úrovni.
V bráně by naopak mohl naskočit čtyřicetiletý gólman Ochoa, který je na svém šestém šampionátu.
Mám pro něj jen slova uznání. Udělal obrovský vryp do historie, a pokud nastoupí, určitě to neznamená, že Mexiko na téhle pozici nějak oslabí. Pořád je to kvalitní brankář.
Mimochodem, opět se vrací téma nadmořské výšky, protože Aztécký stadion je položený 2200 metrů nad mořem. Jste na to připravení?
Odpovím stejně jako vždycky. Žádná výhoda to pro nás není, ale snažíme se myslet pozitivně a nevtloukat si tu informaci do hlavy. Je to dané. A věřím, že i v průběhu hry lze najít momenty, kdy se s tím můžete lépe vyrovnat. Víc bych to ale komentovat nechtěl.
Nastat může i situace, kdy ze třetího místa postoupíte se dvěma body. Po zápase s Mexikem byste však museli čekat na výsledky ostatních skupin. Kalkulujete s tím?
Pokud by tohle nastalo, počkáme si velmi rádi, ale zatím jsme od toho daleko. Potřebujeme bodovat. Mrzí nás, že jsme první dvě utkání nedotáhli do vítězného konce. I když se fotbal nelíbil, paradoxně jsme mohli mít bodů klidně víc.
Ale máte pouze jediný..
Někdy je to trochu i o štěstí, my udělali chyby a uznávám, že herní obraz dobrý nebyl. Navíc jsme dvakrát neudrželi vedení, což je taky špatně. Přál bych si, abychom první branku vstřelili znovu. A abychom už výsledek nepustili.