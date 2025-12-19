Novým trenérem fotbalistů je Koubek. Smlouva do léta 2028 a k ruce Suchopárek

Fotbalová reprezentace má nového trenéra. V březnové baráži o postup na mistrovství světa 2026 povede národní mužstvo Miroslav Koubek. Smlouvu dostal do léta 2028, čili do příštího mistrovství Evropy. Jeho asistenty jsou bývalí reprezentanti Jan Suchopárek, Jan Rezek a Jaroslav Plašil.

Fotbalová reprezentace má nového stálého trenéra po 65 dnech. Nástupcem Ivana Haška se stal čtyřiasedmdesátiletý kouč, jenž ještě na podzim vedl Viktorii Plzeň, ale po špatných výsledcích byl odvolán.

„Rozprodali mi to, výkonnost poklesla a tak jsem šel,“ vzpomínal s úsměvem při páteční inauguraci ve strahovském sídle asociace. „Ale mezitím jsem potřetí za sebou postoupil do Evropy a na jaře byl druhý v lize.“

Koubek si k sobě vzal asistenta Jana Suchopárka, který do léta vedl reprezentační jedenadvacítku. U týmu zůstávají Jaroslav Plašil a Jan Rezek, kteří však mají povinnosti v zahraničí resp. v Teplicích.

Dočasný kouč a Haškův asistent Jaroslav Köstl skončil stejně jako manažer reprezentačního áčka Tomáš Hübschman. „Za práci u reprezentaci oběma děkuju,“ prohlásil předseda asociace David Trunda.

Nový realizační tým má za úkol v březnové baráži postoupit na světový šampionát, který v červnu a červenci společně pořádají Spojené státy, Kanady a Mexiko.

Semifinále play off proti Irsku český týme odehraje v pražském Edenu na Slavii, případné finále proti lepšímu z dvojice Dánsko – Severní Makedonie pak na Letné na Spartě. Když postoupí na závěrečném turnaji se utká s Mexikem, Jižní Afrikou a Jižní Koreou.

„Pro mě je to milé překvapení a obrovská čest. Vážím si tohoto momentu v kariéře, ale zároveň je to obrovský závazek a výzva tohle dokázat. Uděláme všechno proto, abychom byli na mistrovství světa. Říkám tomu panna, nebo orel a věřím, že padne správná strana mince. Jsem optimista a věřím, že to dokážeme,“ řekl Koubek po svém jmenování.

Ještě jedna mise pro Koubka? Odrazil předsudky, teď je blízko životní šanci

Smlouvu dostal na dva a půl roku, tedy do mistrovství Evropy 2028, které se hraje ve Velké Británii a Irsku. V té době mu bez dvou měsíců bude sedmasedmdesát.

Po dvou měsících tak končí příběh o tom, jak generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd hledal trenéra v zahraničí, aby ho našel pár kilometrů od strahovského sídla asociace. „Trénovat národní mužstvo je čest, pocta. A taky životní výzva, to je realita,“ poznamenal Koubek.

Miroslav Koubek

Narozen 1. září 1951

Hráčská kariéra: Union Žižkov, Admira Praha, VTJ Slaný, Poldi Kladno, Sparta (1978 až 1982)

Trenérská kariéra: Poldi Kladno (1983 až 1988), Sparta (asistent 1988 až 1989), Chomutov (1989 až 1991), Amberg (1992 až 1995), Kladno (1997 až 2000), Plzeň (2000 až 2001), Kladno (2002 až 2007), Teda (asistent 2008), Čáslav (2008 až 2009), Baník Ostrava (2009 až 2010), Mladá Boleslav (2011 až 2012), Česko U19 (2013 až 2014), Slavia (2013 až 2014), Plzeň (2014 až 2015), Bohemians (2016 až 2017), Česko (asistent 2016 až 2018), Hradec Králové (2021 až 2023), Plzeň (2023 až 2025), Česko (2026 až ?)

Trofeje: mistr ligy s Plzní (2015), vítěz druhé ligy s Kladnem (2006)

Trenérská bilance v české lize: 328 zápasů, 142 výher, 77 remíz, 109 porážek

Jeho předchůdce Ivan Hašek skončil 15. října po ostudné kvalifikační porážce na Faerských ostrovech. Po pár dnech vedení asociace dočasně jmenovalo do funkce Köstla a hledalo trenéra mezi cizinci.

„Pro mě byl pan Koubek volbou číslo jedna. Už 21. října jsem s ním mluvil. Mám právo trenéra vybrat a navrhnout, ne schválit,“ zdůraznil generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd.

Ač oficiálně žádné jméno dosud nezaznělo, v souvislosti s trenérem národního mužstva se mluvilo o Jürgenu Klinsmannovi, Fatihu Terimovi a Slavenu Biličovi. „Česko není moje volba,“ přiznal Bilič chorvatským médiím s tím, že Nedvědovi řekl ne.

Když naposled v sobotu Slavia odmítla uvolnit Jindřicha Trpišovského, vysněnou volbu pro asociaci, Nedvěd, předseda David Trunda a místopředseda Zdeněk Grygera, členové výkonného výboru, kteří mají reprezentaci na starosti, se zaměřili na Koubka. Už v neděli se domluvili na Kladně, kde Koubek žije a kde před dvaačtyřiceti lety začal trenérskou kariéru.

„Je pravda, že jsme zahraniční cestu zvažovali jako prioritní. Když se podíváte, kolik českých klubů má nové bohaté majitele a jaké má trenéry, není jednoduché sehnat někoho pro reprezentaci,“ poznamenal předseda Trunda.

„Vytipovali jsme si zahraniční trenéry a snažili se zjistit, jaké jsou jejich požadavky, jaky by měli vztah k našemu národnímu mužstvu. Měli jsme několik schůzek, já byl u jednání s jedním zahraničním trenérem a nebyl to pan Bliič. Po schůzce jsme měli spoustu otazníků. Jednak by to byla finančně náročná cesta a taky jsem si nebyl stoprocentně jistý, jestli by hořeli pro Česko,“ prohlásil Trunda.

„Když jsme se pak potkali s panem Koubkem, ten rozdíl byl extrémní. Nejen, že hoří touhou pro reprezentaci pracovat, ale taky má plán.“

Koubek je někdejší gólman Sparty, na Letnou se pak vrátil v začátcích trenérské kariéry v pozici asistenta Jozefa Jarabinského.

Jako hlavní vedl Chomutov a Amberg v nižších soutěžích. Vrátil se do Kladna, které z divize dovedl až mezi elitu. Mezitím si vyzkoušel nejvyšší soutěži v Plzni, kam se poté ještě dvakrát vrátil a v roce 2015 zde získal titul.

O nejvyšší příčky hrál i s Baníkem, v druholigové Čáslavi vybojoval právo účasti v první lize, ale klub se ho vzdal.

Působil v Mladé Boleslavi, ve Slavii, v Bohemians. Vyzkoušel si angažmá v Číně a v letech 2016 až 2018 byl asistent reprezentačního kouče Karla Jarolíma.

Od léta 2021 vedl dvě sezony Hradec Králové a naposled Plzeň. S ní byl v osmifinále Evropské ligy a ve čtvrtfinále Konferenční ligy.

Jak se vybíral reprezentační trenér

Chronologie událostí od porážce 1:2 na Faerských ostrovech

15. října - Výkonný výbor Fotbalové asociace ČR odvolal tři dny po senzační porážce 1:2 s Faerskými ostrovy v kvalifikaci mistrovství světa trenéra Ivana Haška od reprezentace. Předseda FAČR David Trunda uvedl, že jednou z hlavních variant je zahraniční trenér. Výběr potenciálních kandidátů dostal na starost generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd.

21. října – Pavel Nedvěd jednal s Miroslavem Koubkem. „Pro mě byl pan Koubek volbou číslo jedna. Ale mám právo trenéra vybrat a navrhnout, ne schválit,“ zdůraznil generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd.

22. října - Reprezentaci dočasně převzal dosavadní asistent Jaroslav Köstl, který následně dovedl tým k výhrám nad San Marinem (1:0) a Gibraltarem (6:0). Březnové play off o MS měl český výběr prakticky jisté už před listopadovým srazem.

4. listopadu - Trunda po zasedání výkonného výboru FAČR uvedl, že širší okruh adeptů na post reprezentačního trenéra se zúžil, konkrétní jména ale neoznámil.

2. prosince - Trunda po dalším zasedání výboru oznámil, že výběr se zúžil na dvě jména, konkrétní osoby ale znovu nepředstavil.

13. prosince - FAČR oznámil, že trenér Slavie Jindřich Trpišovský reprezentaci v play off o MS nepovede, protože ho pražský klub neuvolní. Trpišovský byl jednou z hlavních variant, FAČR však přes maximální snahu svolení Slavie nezískala.

15. prosince - Chorvat Slaven Bilič odmítl nabídku trénovat českou fotbalovou reprezentaci. Nedvěd jej prý oslovil dvakrát, ale neuspěl.

19. prosince - FAČR se dohodla s Miroslavem Koubkem na smlouvě na dva a půl roku. „Nebyl to jednoduchý proces, ale nakonec se pan Koubek schválil. Jsem rád, že se to podařilo. Máme podobnou vizi i pohled na fotbal. Chtěl bych panu Koubkovi poděkovat, že od toho října vydržel,“ řekl Nedvěd.

