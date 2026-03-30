Zlobila sluchátka, překlad neslyšel. Finále vyhlížíme s optimismem, těší se Koubek

Humorná scénka osvěžila tiskovou konferenci české fotbalové reprezentace před zápasem roku. Národní mužstvo v úterý večer na pražské Letné hraje s Dánskem a vítěz si zajistí účast na letním mistrovství světa.
„Vítězství nad Irskem nám pomohlo,“ připomněl trenér národního mužstva Miroslav Koubek čtvrteční dramatické semifinále baráže, které rozsekl penaltový rozstřel.
Co konkrétně jste si z toho vzali?
Musím ještě jednou vyzdvihnout výkon hráčů. Mentální stránku, bojovnost, jak zápas odpracovali. To byl největší faktor naší výhry. Samozřejmě, prostor pro zlepšení je tu vždycky. Bylo to vítězství morálky, vůle. A teď chceme vylepšit i tu fotbalovou stránku. Za pomoci diváků vzhlížíme k zápasu s optimismem a vírou to dokázat.
Bylo těžší připravit tým na Iry, nebo na Dány? Jistě jste si přípravu dělal dopředu.
To si pište. Oba soupeři jsou těžcí, každý hraje jiným stylem. Na to musíte reagovat a udělat příslušná opatření. Ale hlavní je, abychom se prosadili svým stylem a hrou.
Dánové jsou na tom podle vás jak?
Láďa Krejčí to tady přede mnou popsal dobře. Mají velmi dobré individuality, technické mužstvo, které hraje kombinační fotbal. Vědí, co mají hrát a jak to chtějí hrát. Ta filozofie je jiná než irská. My proti nim použijeme naše atributy hry. Chce to, abychom byli méně nervózní, trochu se uvolnili. Jsme schopní hrát podobný fotbal jako Dánové. Chceme víc hrát s míčem, zlepšit herní stránku. To je cesta, která vede k úspěchu.
A jaké jsou slabé stránky soupeře?
Ty si nechám pro sebe. Ale mají je taky.
Trenér Koubek o novém formátu mistrovství světa
„To je otázka na delší diskuzi. Srdce kvality je v Evropě a podle mě tam má Evropa málo týmů, měla by jich mít víc než šestnáct. Když vidím, jak někdo postupoval a co všechno musíme uhrát my... Jinak mi nový formát nevadí, ať se hraje ve více zemích a s větším počtem účastníků, fotbal se tím propaguje. Ale někdo by se měl zamyslet nad tím, aby netrpěla kvalita.“
Proti Irsku jste v poločase střídal veterána Daridu, který reprezentační kariéru před pěti lety ukončil, ale vy jste ho přemluvil k k návratu. Jak to s ním bude proti Dánsku?
Nezklamal mě, plnil úkoly, které měl. Je to sport, někdy se daří míň, někdy víc. Po taktické stránce si splnil perfektně, možná souhra s ostatními mohla být lepší. Jeho pozice v mužstvu je pořád silná jako při nominaci. Uvidíme, jak to sestavíme. Všech dvaadvacet hráčů do pole a tři brankáři jsou připravení.
Přemýšlíte o změnách?
Samozřejmě se ode mě nic nedozvíte, to by bylo nemoudré, kdybych něco prozradil. Ale o změnách přemýšlíte vždycky, podle sebe, podle soupeře. Ale určitě nedojde k tomu, jako když hrajete jeden soutěžní zápas a po něm přípravný, že se vymění celé mužstvo.
Kapitán Krejčí říkal, že mužstvo společně žije i mimo oficiální aktivity jako jsou tréninky, taktické porady či jídlo. Jak to vnímáte vy?
Osobně srovnání nemám, protože jsem tady krátce. Ale co mám od kolegů, kteří tady byli, tak ta soudržnost je intenzivnější než byla dřív.
Favoritem je podle bookmakerů sázkových kanceláří soupeř. Sedí tato role Čechům?
Logicky je favoritem, ale nám to nevadí. Máme tu dlouhodobé výsledky, žebříček FIFA. Ale s podporou domácího prostředí se tyhle rozdíly dávají do roviny.