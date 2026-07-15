Zodpovědnost i privilegium. Finále je jen pro vyvolené, říká kouč Španělů

Když bezprostředně po závěrečném hvizdu přišel na televizní rozhovor, na španělském trenérovi byste nepoznali, že právě dovedl svůj tým do finále šampionátu.
Klidný výraz, soustředěný pohled. „Je těžké popsat, co cítím. Štěstí, radost, hrdost,“ přemítal.
„Být ve finále je privilegium, je to jen pro vyvolené, ale také zodpovědnost. Musíme udělat ještě jeden krok, abychom dosáhli toho, čeho chceme.“
Španělská cesta turnajem je působivá. Po úvodní bezbrankové remíze s Kapverdskými ostrovy úřadující evropští šampioni mezi favority rozhodně nepatřili. Ale od té doby? Šest zápasů, šest výher a skóre 13:1.
„Máme výjimečné mužstvo, které se chce pořád zlepšovat. Hlavně máme tým. Všichni dávají svůj talent a kvality ve prospěch mužstva. Je krása to vidět,“ prohlásil kouč. „Co bylo těžké, tak díky hráčům vypadá najednou snadno.“
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Francie - Španělsko 0:2, penalta a gól obránce. Do finále jdou evropští šampioni
Během turnaje Luis de la Fuente oslavil pětašedesátiny. Nástupce Luise Enriqueho přišel k národnímu mužstvu v lednu 2023 po mistrovství světa v Kataru, kde Španělsko vypadlo v osmifinále s Marokem.
O rok a půl později s jím triumfoval ve finále mistrovství Evropy. O dva roky později je na dalším vrcholném turnaji opět ve finále.