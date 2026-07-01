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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

Končí i trenér Nizozemců. V Koemanově rozhodnutí hrály roli i osobní důvody

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  1:01
Nizozemský trenér Ronald Koeman během utkání s Marokem.

Nizozemský trenér Ronald Koeman během utkání s Marokem. | foto: AP

Trenér Nizozemska Ronald Koeman uděluje pokyny v utkání proti Litvě.
Trenér nizozemské fotbalové reprezentace Ronald Koeman.
Ronald Koeman - kouč nizozemských fotbalistů.
Ronald Koeman po zápase s Anglií objímá nizozemského kapitána Virgila van Dijka.
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Trenér nizozemských fotbalistů Ronald Koeman rezignoval po vyřazení svých svěřenců v úvodním kole play off mistrovství světa po penaltovém rozstřelu s Marokem. Třiašedesátiletý někdejší reprezentant oznámil své rozhodnutí na sociálních sítích necelých 24 hodin po prohře v Monerrey.

„Rozhodl jsem se ukončit své angažmá jako hlavní trenér nizozemského národního týmu. Všichni jsme snili o mistrovství světa, na kterém budeme psát historii. To se nestalo. Nikdo z toho není víc zklamaný než já. Jako hlavní trenér jste to vy, kdo nese zodpovědnost. Vždycky jsem to ctil a vždycky budu,“ napsal Koeman na instagramu.

Nizozemsko - Maroko 1:1, pen. 2:3, z hrdiny je gólman Verbruggen rázem smolařem

U reprezentace působil bývalý obránce při svém druhém angažmá od minulého světového šampionátu v Kataru, kdy mužstvo převzal po Louisi van Gaalovi, poprvé vedl Nizozemsko od února 2018 do srpna 2020. Před dvěma lety s týmem došel do semifinále mistrovství Evropy a na letošním finálovém turnaji MS bylo cílem rovněž alespoň semifinále.

Kromě sportovních důvodů k odchodu nyní Koeman naznačil i osobní pohnutky. „V posledních letech jsem si uvědomil, že jsou i důležitější věci než fotbal,“ napsal. „Když někdo, koho milujete celým srdcem, svádí těžký boj, váš přístup to změní. Navzdory své nemoci mě moje žena Bartina každý den podporovala a povzbuzovala, abych dokončil svou práci reprezentačního trenéra,“ uvedl s tím, že ačkoliv fotbal byl vždy jeho život, zdraví je přednější.

Trenér Nizozemska Ronald Koeman uděluje pokyny v utkání proti Litvě.

Nizozemsko prošlo na šampionátu hladce skupinou F, v níž po úvodní remíze s Japonskem porazilo Švédsko a Tunisko. V prvním kole play off v mexickém Monterrey ale po remíze 1:1 vypadlo se semifinalisty minulého šampionátu a africkými mistry z Maroka 2:3 na penalty.

„Odcházím se smíšenými pocity. Samozřejmě bych raději zakončil své působení u Oranjes titulem mistra světa. Bohužel tento sen zůstal nenaplněný,“ dodal Koeman.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

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Německo
1:1
Paraguay
Francie
3:0
Švédsko
Jihoafrická republika
0:1
Kanada
Nizozemsko
1:1
Maroko
Portugalsko
3. 7. 1:00
Chorvatsko
Španělsko
2. 7. 21:00
Rakousko
USA
2. 7. 2:00
Bosna
Belgie
1. 7. 22:00
Senegal
Paraguay
Kanada
Maroko
Brazílie
Brazílie
2:1
Japonsko
Pobřeží slonoviny
1:2
Norsko
Mexiko
1. 7. 3:00
Ekvádor
Anglie
1. 7. 18:00
DR Kongo
Argentina
4. 7. 0:00
Kapverdy
Austrálie
3. 7. 20:00
Egypt
Švýcarsko
3. 7. 5:00
Alžírsko
Kolumbie
4. 7. 3:30
Ghana

O třetí místo

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 3 3 0 0 6:0 9
2. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 3 1 1 1 2:3 4
3. Jižní KoreaJižní Korea 3 1 0 2 2:3 3
4. ČeskoČesko 3 0 1 2 2:6 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 3 2 1 0 7:3 7
2. KanadaKanada 3 1 1 1 8:3 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 3 1 1 1 5:6 4
4. KatarKatar 3 0 1 2 2:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 3 2 1 0 7:1 7
2. MarokoMaroko 3 2 1 0 6:3 7
3. SkotskoSkotsko 3 1 0 2 1:4 3
4. HaitiHaiti 3 0 0 3 2:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 3 2 0 1 8:4 6
2. AustrálieAustrálie 3 1 1 1 2:2 4
3. ParaguayParaguay 3 1 1 1 2:4 4
4. TureckoTurecko 3 1 0 2 3:5 3

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 3 2 0 1 10:4 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 3 2 0 1 4:2 6
3. EkvádorEkvádor 3 1 1 1 2:2 4
4. CuraçaoCuraçao 3 0 1 2 1:9 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 3 2 1 0 10:4 7
2. JaponskoJaponsko 3 1 2 0 7:3 5
3. ŠvédskoŠvédsko 3 1 1 1 7:7 4
4. TuniskoTunisko 3 0 0 3 2:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BelgieBelgie 3 1 2 0 6:2 5
2. EgyptEgypt 3 1 2 0 5:3 5
3. ÍránÍrán 3 0 3 0 3:3 3
4. Nový ZélandNový Zéland 3 0 1 2 4:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 3 2 1 0 5:0 7
2. KapverdyKapverdy 3 0 3 0 2:2 3
3. UruguayUruguay 3 0 2 1 3:4 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 3 0 2 1 1:5 2

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 3 3 0 0 10:2 9
2. NorskoNorsko 3 2 0 1 8:7 6
3. SenegalSenegal 3 1 0 2 8:6 3
4. IrákIrák 3 0 0 3 1:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 3 3 0 0 8:1 9
2. RakouskoRakousko 3 1 1 1 6:6 4
3. AlžírskoAlžírsko 3 1 1 1 5:7 4
4. JordánskoJordánsko 3 0 0 3 3:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 3 2 1 0 4:1 7
2. PortugalskoPortugalsko 3 1 2 0 6:1 5
3. Demokratická republika KongoDR Kongo 3 1 1 1 4:3 4
4. UzbekistánUzbekistán 3 0 0 3 2:11 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 3 2 1 0 6:2 7
2. ChorvatskoChorvatsko 3 2 0 1 5:5 6
3. GhanaGhana 3 1 1 1 2:2 4
4. PanamaPanama 3 0 0 3 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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