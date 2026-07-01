„Rozhodl jsem se ukončit své angažmá jako hlavní trenér nizozemského národního týmu. Všichni jsme snili o mistrovství světa, na kterém budeme psát historii. To se nestalo. Nikdo z toho není víc zklamaný než já. Jako hlavní trenér jste to vy, kdo nese zodpovědnost. Vždycky jsem to ctil a vždycky budu,“ napsal Koeman na instagramu.
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Nizozemsko - Maroko 1:1, pen. 2:3, z hrdiny je gólman Verbruggen rázem smolařem
U reprezentace působil bývalý obránce při svém druhém angažmá od minulého světového šampionátu v Kataru, kdy mužstvo převzal po Louisi van Gaalovi, poprvé vedl Nizozemsko od února 2018 do srpna 2020. Před dvěma lety s týmem došel do semifinále mistrovství Evropy a na letošním finálovém turnaji MS bylo cílem rovněž alespoň semifinále.
Kromě sportovních důvodů k odchodu nyní Koeman naznačil i osobní pohnutky. „V posledních letech jsem si uvědomil, že jsou i důležitější věci než fotbal,“ napsal. „Když někdo, koho milujete celým srdcem, svádí těžký boj, váš přístup to změní. Navzdory své nemoci mě moje žena Bartina každý den podporovala a povzbuzovala, abych dokončil svou práci reprezentačního trenéra,“ uvedl s tím, že ačkoliv fotbal byl vždy jeho život, zdraví je přednější.
Nizozemsko prošlo na šampionátu hladce skupinou F, v níž po úvodní remíze s Japonskem porazilo Švédsko a Tunisko. V prvním kole play off v mexickém Monterrey ale po remíze 1:1 vypadlo se semifinalisty minulého šampionátu a africkými mistry z Maroka 2:3 na penalty.
„Odcházím se smíšenými pocity. Samozřejmě bych raději zakončil své působení u Oranjes titulem mistra světa. Bohužel tento sen zůstal nenaplněný,“ dodal Koeman.