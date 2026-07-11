Klopp má blízko k německé reprezentaci. Dohodli jsme klíčové podmínky, tvrdí svaz

Německo od titulu mistrů světa v roce 2014 v Brazílii prožilo třetí neúspěšný šampionát za sebou. Dvakrát nezvládlo ani skupinovou fázi, letos selhalo v úvodním kole play off proti urputné Paraguayi.
Kouč Nagelsmann rezignoval a vedení svazu si jako první volbu vybralo Kloppa, jehož poslední angažmá bylo v Liverpoolu. Když tam před dvěma lety z vlastní vůle skončil, do žádné štace se nehrnul.
Zástupci svazu tak dorazili do New Yorku, protože v Americe se Klopp během mistrovství světa věnuje práci pro Magenta TV jako komentátor.
„Prezident Bernd Neuendorf a viceprezident Hans-Joachim Watzke v New Yorku vedli úvodní a podrobnou diskusi s Jürgenem Kloppem o možnosti, aby převzal funkci hlavního trenéra národního týmu. Během konstruktivního jednání bylo dosaženo dohody o klíčových podmínkách potenciální smlouvy,“ oznámila asociace.
|
Klopp je připravený vést Němce. Národní tým se musí od základu proměnit, říká
„Rozhovory budou pokračovat příští týden. Obě strany jsou přesvědčeny, že jednání mohou být nakonec úspěšně uzavřena za předpokladu, že dosáhneme dohody s Kloppovým současným zaměstnavatelem Red Bullem.“
Klopp je totiž globálním šéfem fotbalového rozvoje Red Bullu, pod nějž patří bundesligové Lipsko, rakouský prvoligový Salcburk i se svou druholigovou rezervou s názvem Liefering, New York Red Bulls z americké Major League Soccer a brazilské Bragantino.
Nagelsmann měl smlouvu až do mistrovství Evropy 2028 a navzdory neúspěchu v Americe ji původně chtěl dodržet. Ale po návratu do Německa se se svazem dohodl na odchodu.
|
Němci jsou bez trenéra, Nagelsmann končí. Asociace potvrdila, že jedná s Kloppem
Klopp po porážce s Paraguayí v penaltovém rozstřelu v televizním vysílání pronesl, že by Nagelsmann nemusel do konce smlouvy vydržet. Za svá slova se poté omluvil.
Devětapadesátiletý kouč je někdejším druholigovým hráčem Mohuče, kterou po skončení aktivní kariéry jako trenér dovedl do bundesligy.
Tím si udělal jméno. Sedm let působil v Dortmundu, s nímž vyhrál bundesligu i pohár. Dalších devět let byl v Liverpoolu, kde získal titul v Premier League a triumf v Lize mistrů.
Pomalu nastává čas, aby ukázalo, že umí vést také reprezentaci. V Německu bude mít velkou podporu fanoušků, je jejich velkým oblíbencem.