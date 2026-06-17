Loni v listopadu se do ní překvapivě vrátil jako člen realizačního týmu dočasného kouče Jaroslava Köstla. A zůstal i pod Miroslavem Koubkem.
Dál žije ve francouzském Bordeaux, odkud do Česka dojíždí na reprezentační srazy, ale čeština mu jde na jazyk líp než dřív.
„Odešel jsem v sedmnácti, jsem ve Francii většinu života, to z hlavy nedostanete,“ poví a usrkne kávu z bílého kelímku. „Ale když jsem teď delší dobu tady a mluvím denně, je to zase lepší. Měl jsem to tak už jako hráč, potřeboval jsem dva tři dny, abych se rozkoukal a rozpovídal.“
Rozkoukává se zatím i reprezentace na mistrovství světa. Po porážce s Koreou potřebujete ve čtvrtek proti Jihoafrické republice zabrat.
Víme, že musíme vyhrát. V prvním utkání byli kluci možná lehce svázaní, pro všechny to byl premiérový start na šampionátu. Věřím, že teď už bude všechno v pořádku. Že budeme o něco uvolněnější.
Jsem v kontaktu se všemi kluky, kteří hrají v zahraničí, sleduju jejich zápasy. Chceme, aby věděli, že jsou pod dozorem a že o nich víme.