Köstl dál u reprezentace? O tom jsem ještě ani neuvažoval, říká dočasný kouč

Autor:
  10:23
Když už novináři na tiskové konferenci po kvalifikačním utkání s Gibraltarem (6:0) vyčerpali všechny otázky, dočasný trenér fotbalové reprezentace Jaroslav Köstl si ještě vzal slovo. „Chtěl bych využít té možnosti, že z této pozice k vám novinářům mluvím možná naposled. Nejde vůbec o mě, ale rád bych, abyste hráče v baráži podpořili. Šanci hrát na mistrovství světa můžou mít jednou za život.“
Trenér českých fotbalistů Jaroslav Köstl.

Trenér českých fotbalistů Jaroslav Köstl. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Generální manažer české reprezentace Pavel Nedvěd (uprostřed) a Zdeněk Grygera,...
Jaroslav Köstl koučuje české fotbalisty při utkání s Gibraltarem.
Kryštof Daněk (vlevo) a Jaiden Bartolo.
Čeští fotbalisté před utkáním s Gibraltarem.
13 fotografií

Köstl po říjnovém vyhazovu kouče Ivana Haška dostal na povel listopadový sraz. „Měli jsme dvakrát vyhrát, to se povedlo. Jsem rád, že jsme to zvládli,“ líčil krátce před pondělní půlnocí v útrobách olomouckého stadionu.

Co bude dál? Budete trenérem národního mužstva i v březnové baráži? Stihl jste si o tom promluvit s generálním manažerem Pavlem Nedvědem?
Ne, ne. Jen jsme se potkali v kabině, kde měl Pavel k hráčům řeč, ale spolu jsme nic neřešili. Jsem rád, jak to kluci proti Gibraltaru odehráli.

A věřil byste si?
No, jak vám jen odpovědět... Nejsem zcela rozhodnutý.

Proč Češi nešli na děkovačku? Necítili jsme jednotu, řekl Souček. Nedvěd se omlouval

Prosím?
Ambice někde trénovat jako hlavní trenér u mě byla, je a bude, ale teď se mi na to těžko odpovídá. Já vlastně o tom ani neuvažoval, dostal jsem jen úkol na listopad. Musíme si to vyhodnotit celkově. Samozřejmě nechci, aby to vyznělo, že na to nemám. Vnímám, že je tady požadavek na zahraničního a zkušeného trenéra, s tím nemám problém. Byl bych aspoň rád, kdyby u národní mužstva mohl zůstat asistent Jarda Plašil, když už se ho po letech do českého fotbalu povedlo dostat zpátky.

Cítil byste se na pozici hlavního trenéra?
Spíš cítím, že reprezentační trenér je pro veřejnost největší problém celého českého fotbalu. Pokud to tak je, tak jsme na tom ještě dobře. Spíš si myslím, že máme úplně jiné problémy. Potřebujeme, aby co nejvíc dětí sportovalo. A ne to, aby trenéři u mládeže nahrazovali dětem pohybovou aktivitu. Tuhle jsem viděl, jak si před tréninkem dětí jeden kluk zavazoval tkaničku a div se u toho nepřerazil.

Jste aspoň rád, že jste na závěr nepříliš povedené kvalifikace dali šest branek? Jak byste celou kvalifikaci hodnotil?
Složitě se mi odpovídá, těžko se mi hledají slova. Před necelými dvěma lety jsme převzali tým, jehož cílem byl postup na mistrovství světa. Před měsícem jsme přišli o hlavního trenéra Ivana Haška, když jsme pořád byli ve hře. Na mně a mých spolupracovnících bylo, abychom dojeli listopad. Děkuju Honzovi Rezkovi a Jardovi Plašilovi, přinesli spoustu nových věcí a myšlenek. Spolupráce s nimi je skvělá. Dostali jsme úkol vyhrát dva zápasy, zůstat pro los baráže v druhém koši, a to jsme splnili. Ale největší zásluhu mám Ivan, který tady byl většinu kvalifikace.

V první půli jste Gibraltaru dali pět branek. Bylo vidět, že tým změnil přístup. Souhlasíte?
Na tom jsme chtěli zapracovat, v připravě na zápas jsme měli motivační a povzbuzující věci. Rozcvičku jsme nakopli jiným směrem. Chtěli jsme, abychom se dostali do varu hned od začátku. To se povedlo. Proti takovému soupeři je vždycky výhoda, když dáte brzy gól.

O šest branek se podělilo šest hráčů. Ale ani jednu nedal současný nejlepší reprezentační střelec Patrik Schick. Divné, ne?
Když jsem přišel do kabiny, tak jsem se na něj pousmál. Měl tři čtyři šance, které obvykle proměňuje poslepu. Paradoxní je, že po půli jsme měli víc šancí než v prvním poločase, ve kterém jsme dali pět gólů. Patrik měl dobrou náladu, góly si šetří do klubu a v březnu v baráži to roztočí.

Co před baráží bude nejdůležitější?
Aby všichni byli zdraví. Právě Patrik nám v průběhu kvalifikace vypadával. Málem nehrál ani dneska, ještě dva dny před zápasem nemohl kopat levou nohou. Po losu se začneme připravovat na soupeře, sledovat videa. Chce to objíždět kluky, aby cítili zájem. Musí být oboustranný.

Jaroslav Köstl na lavičce české reprezentace v utkání s Gibraltarem.

Po zápase s Gibraltarem došlo k tomu, že hráči nešli poděkovat fanouškovskému kotli. Proč?
Nevím přesně, co se stalo. Jen jsem viděl, že tam něco bylo, když tam hráči nešli. Ale než jsem šel k vám na tiskovku, tak jsem s nimi ještě nemluvil. Jen jsem jim řekl, že tohle kopání příkopů nikomu nepomůže. Ať už jedna nebo druhá strana musí udělat krok zpátky a mělo by se dojít ke smíru. Věřím, že se to vyřeší a v baráži nás fanoušci poženou.

Na závěr dotaz na odlehčenou. Jsme v Olomouci, povolíte hráčům menší oslavu?
Kluci odjíždějí do Prahy, ale já zůstávám, tak uvidíme. Ale vážně, v úterý budu v Hradci sledovat jedenadvacítku, tak abychom nemuseli pendlovat, tak tady s manažerem Tomášem Hübschmanem přespíme a pojedeme z Olomouce rovnou do Hradce. Náš sraz oficiálně končí, takže hráči si můžou dělat, co chtějí.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)
title=Tipsport - partner programu
Sev. Irsko vs. ČeskoFotbal - Skupina 13 - 18. 11. 2025:Sev. Irsko vs. Česko //www.idnes.cz/sport
18. 11. 11:00
  • 5.94
  • 4.70
  • 1.42
Česko vs. PortugalskoFotbal - - 18. 11. 2025:Česko vs. Portugalsko //www.idnes.cz/sport
18. 11. 18:00
  • 5.71
  • 4.26
  • 1.57
Rumunsko vs. San MarinoFotbal - Skupina H - 18. 11. 2025:Rumunsko vs. San Marino //www.idnes.cz/sport
18. 11. 20:45
  • 1.02
  • 31.00
  • 60.00
Rakousko vs. BosnaFotbal - Skupina H - 18. 11. 2025:Rakousko vs. Bosna //www.idnes.cz/sport
18. 11. 20:45
  • 1.34
  • 5.23
  • 9.15
Wales vs. S. MakedonieFotbal - Skupina J - 18. 11. 2025:Wales vs. S. Makedonie //www.idnes.cz/sport
18. 11. 20:45
  • 1.67
  • 3.80
  • 5.46
Belgie vs. LichtenštejnskoFotbal - Skupina J - 18. 11. 2025:Belgie vs. Lichtenštejnsko //www.idnes.cz/sport
18. 11. 20:45
  • 1.00
  • 60.00
  • 60.00
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 6 5 0 1 16:3 15
2. SlovenskoSlovensko 6 4 0 2 6:8 12
3. Severní IrskoSev. Irsko 6 3 0 3 7:6 9
4. LucemburskoLucembursko 6 0 0 6 1:13 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 5 4 1 0 13:1 13
2. KosovoKosovo 5 3 1 1 5:4 10
3. SlovinskoSlovinsko 5 0 3 2 2:7 3
4. ŠvédskoŠvédsko 5 0 1 4 3:11 1

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. DánskoDánsko 5 3 2 0 14:3 11
2. SkotskoSkotsko 5 3 1 1 9:5 10
3. ŘeckoŘecko 5 2 0 3 10:12 6
4. BěloruskoBělorusko 5 0 1 4 4:17 1

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 6 5 1 0 16:4 16
2. UkrajinaUkrajina 6 3 1 2 10:11 10
3. IslandIsland 6 2 1 3 13:11 7
4. ÁzerbájdžánÁzerbájdžán 6 0 1 5 3:16 1

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 5 5 0 0 19:0 15
2. TureckoTurecko 5 4 0 1 15:10 12
3. GruzieGruzie 5 1 0 4 6:13 3
4. BulharskoBulharsko 5 0 0 5 1:18 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. PortugalskoPortugalsko 6 4 1 1 20:7 13
2. IrskoIrsko 6 3 1 2 9:7 10
3. MaďarskoMaďarsko 6 2 2 2 11:10 8
4. ArménieArménie 6 1 0 5 3:19 3

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 8 6 2 0 27:4 20
2. PolskoPolsko 8 5 2 1 14:7 17
3. FinskoFinsko 8 3 1 4 8:14 10
4. MaltaMalta 8 1 2 5 4:19 5
5. LitvaLitva 8 0 3 5 6:15 3

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. RakouskoRakousko 7 6 0 1 21:3 18
2. Bosna a HercegovinaBosna 7 5 1 1 16:6 16
3. RumunskoRumunsko 7 3 1 3 12:9 10
4. KyprKypr 8 2 2 4 11:11 8
5. San MarinoSan Marino 7 0 0 7 1:32 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NorskoNorsko 8 8 0 0 37:5 24
2. ItálieItálie 8 6 0 2 21:12 18
3. IzraelIzrael 8 4 0 4 19:20 12
4. EstonskoEstonsko 8 1 1 6 8:21 4
5. MoldavskoMoldavsko 8 0 1 7 5:32 1

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BelgieBelgie 7 4 3 0 22:7 15
2. MakedonieS. Makedonie 7 3 4 0 12:3 13
3. WalesWales 7 4 1 2 14:10 13
4. KazachstánKazachstán 8 2 2 4 9:13 8
5. LichtenštejnskoLichtenštejnsko 7 0 0 7 0:24 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 8 8 0 0 22:0 24
2. AlbánieAlbánie 8 4 2 2 7:5 14
3. SrbskoSrbsko 8 4 1 3 9:10 13
4. LotyšskoLotyšsko 8 1 2 5 5:15 5
5. AndorraAndorra 8 0 1 7 3:16 1

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ChorvatskoChorvatsko 8 7 1 0 26:4 22
2. ČeskoČesko 8 5 1 2 18:8 16
3. Faerské ostrovyFaerské ostrovy 8 4 0 4 11:9 12
4. Černá HoraČerná Hora 8 3 0 5 8:17 9
5. GibraltarGibraltar 8 0 0 8 3:28 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Česko - San Marino 1:0, mdlý výkon i proti nejhoršímu týmu světa. Trefil se Souček

Tomáš Souček slaví gól v přípravném utkání se San Marinem

Čeští fotbalisté vstup do listopadového reprezentačního srazu zvládli vítězně. Na karvinském stadionu porazili v přípravném zápase San Marino, poslední tým světového žebříčku, jen těsně 1:0. S...

Češi děkují Irům, start baráže doma je zase blíž. Jací soupeři už se rýsují?

David Douděra pomáhá na nohy Tomáši Součkovi.

Ještě před začátkem reprezentační přestávky tuhle možnost zmiňoval málokdo. A rázem mají čeští fotbalisté domácí prostředí v úvodním utkání baráže o mistrovství světa takřka jisté. Potřebovali, aby...

Česko - Gibraltar 6:0, šest střelců na závěr kvalifikace, třetí nejvyšší výhra fotbalistů

Vladimír Coufal (vpravo) si užívá gól proti Gibraltaru, gratuluje mu Tomáš...

Z poloprázdné tribuny za bránou stovka fanoušků spustila: „Bojujte za Česko, bojujte za Česko.“ Pokřik, který fotbalisty na českých stadionech štve, skoro až uráží, ale rozhodně jim nepomáhá. V...

Proč Češi nešli na děkovačku? Necítili jsme jednotu, řekl Souček. Nedvěd se omlouval

Čeští fotbalisté oslavují branku Vladimíra Coufala.

Další otázku na odmítnutou děkovačku s fanoušky už tiskoví mluvčí nedovolili. A tak Tomáš Souček, kapitán fotbalové reprezentace, po výhře 6:0 nad Gibraltarem stihl odvyprávět jen část příběhu:...

Kim Čong-un se dme pýchou. Fotbalistky KLDR mají další zlato z MS. Jaký je recept?

Premium
Fotbalistky KLDR slaví zlaté medaile na světovém šampionátu do 17 let.

Se zlatými medailemi na krku roztáhly na pódiu vlajku své země. Narovnaly záda a zasalutovaly: Pro naši zemi, pro našeho velkého vůdce Kim Čong-una! Fotbalistky KLDR to dokázaly. Obhájily triumf na...

Köstl dál u reprezentace? O tom jsem ještě ani neuvažoval, říká dočasný kouč

Trenér českých fotbalistů Jaroslav Köstl.

Když už novináři na tiskové konferenci po kvalifikačním utkání s Gibraltarem (6:0) vyčerpali všechny otázky, dočasný trenér fotbalové reprezentace Jaroslav Köstl si ještě vzal slovo. „Chtěl bych...

18. listopadu 2025  10:23

Bílek si oddechl, proti Portugalsku bude mít k dispozici i Trédla s Labíkem

Trenér Michal Bílek udílí pokyny.

Fotbalová reprezentační jednadvacítka bude úterý od 18 hodin v Hradci Králové nahánět další klíčové body v kvalifikaci na Euro proti Portugalsku a kouč Michal Bílek si může poměrně zhluboka...

18. listopadu 2025  9:22

Nedvěd: Nový trenér? Je to složitější, zatím nejsme v souladu. Bude to chvilku trvat

Generální manažer české reprezentace Pavel Nedvěd (uprostřed) a Zdeněk Grygera,...

Před zápasy s evropskými trpaslíky ze San Marina a Gibraltaru reprezentační manažer Pavel Nedvěd o hledání nového trenéra pro fotbalový národní tým hovořit odmítal. V pondělí večer, přesně...

18. listopadu 2025  8:09

Ať nejsme jojo klubem, přejí si v Kroměříži. Jenže k udržení mají zatím daleko

Fotbalisté Kroměříže ve své obnovené premiéře ve druhé lize prohráli doma před...

Postup, sestup, postup, sestup? Hanácké Slavii Kroměříž hrozí, že se z ní stane fotbalový jojo klub, který pravidelně střídá vítězství v soutěži s okamžitými pády. Poté, co ve druholigovém ročníku...

18. listopadu 2025  7:52

Nová síla. Těšte se v létě! Co ukáže Haalandova parta v Americe?

Norský útočník Erling Haaland oslavuje vstřelený gól.

První gól ještě slavil bez úsměvu, tribunám věnoval výstavní poker face. Po druhém už naopak zběsile sprintoval, chechtal se na celé kolo a v úžasu se chytal za hlavu. Jako by i Erlingu Haalandovi,...

18. listopadu 2025  6:29

Chorý: Blamáž jsme v kvalifikaci neudělali. Fanouškům jsme dali jasnou odpověď

Tomáš Chorý se raduje ze své branky proti Gibraltaru.

Andrův stadion mu svědčí. Aby taky ne, když zde fotbalově vyrostl. Reprezentační útočník Tomáš Chorý opět ukázal, že mu to na olomouckém pažitu pálí. Bilancí 1+2 se v pondělí večer podílel na vysokém...

18. listopadu 2025  5:49

Proč Češi nešli na děkovačku? Necítili jsme jednotu, řekl Souček. Nedvěd se omlouval

Čeští fotbalisté oslavují branku Vladimíra Coufala.

Další otázku na odmítnutou děkovačku s fanoušky už tiskoví mluvčí nedovolili. A tak Tomáš Souček, kapitán fotbalové reprezentace, po výhře 6:0 nad Gibraltarem stihl odvyprávět jen část příběhu:...

18. listopadu 2025

Kvalifikace na MS ve fotbale 2026: výsledky české reprezentace

Čeští fotbalisté slaví gól v zápase Ligy národů proti Gruzii.

Čeští fotbalisté bojují o účast na mistrovství světa v roce 2026. V kvalifikaci evropských týmů skončili ve skupině na druhém místě a čeká je baráž. Jak si reprezentanti ve skupině vedli i další...

4. září 2025  8:49,  aktualizováno  17. 11. 23:43

Češi začnou baráž o MS doma. Jistotu jim zařídila prohra Slováků v Německu

Mojmír Chytil a Patrick Schick.

Kromě vítězství nad Gibraltarem (6:0) slaví čeští fotbalisté i zisk zásadní výhody. Díky souhře ostatních výsledků v kvalifikaci o mistrovství světa už je jasné, že do březnové baráže o účast na...

17. listopadu 2025  22:49,  aktualizováno  23:24

Němci v přímém souboji o postup zdrtili Slovensko, turnaj si zajistili i Nizozemci

DĚKOVAČKA. Němečtí fotbalisté oslavují postup na mistrovstvísvěta.

Němečtí fotbalisté rozdrtili v Lipsku v rozhodujícím utkání Slovensko 6:0 a zajistili si účast na mistrovství světa. Výsledek zároveň dal českým fotbalistům jistotu výhodnějšího druhého koše pro...

17. listopadu 2025  22:52,  aktualizováno  23:10

PŘEHLEDNĚ: Kdo už postoupil na fotbalové mistrovství světa 2026

Fotbalisté Alžírska se radují z postupu na mistrovství světa. Zajistil si ho v...

První bylo už v březnu Japonsko, týž měsíc následovaly Nový Zéland, Írán, Argentina. V červnu se přidaly Uzbekistán, Jižní Korea, Jordánsko, Brazílie a Ekvádor. A přibývají další. Fotbalové...

13. listopadu 2025  22:44,  aktualizováno  17. 11. 22:44

Česko - Gibraltar 6:0, šest střelců na závěr kvalifikace, třetí nejvyšší výhra fotbalistů

Vladimír Coufal (vpravo) si užívá gól proti Gibraltaru, gratuluje mu Tomáš...

Z poloprázdné tribuny za bránou stovka fanoušků spustila: „Bojujte za Česko, bojujte za Česko.“ Pokřik, který fotbalisty na českých stadionech štve, skoro až uráží, ale rozhodně jim nepomáhá. V...

17. listopadu 2025  21:54,  aktualizováno  22:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.