Měl bych jít taky, zvažoval Köstl. U repre ho udrželi odvolaný kouč i manželka

Autor:
  17:08
Při debatě o vážných záležitostech, které předcházely jeho jmenování do pozice hlavního trenéra fotbalové reprezentace, si Jaroslav Köstl dokázal udělat legraci. „Když jsme prohráli na Faerech a skončili Ivan Hašek s Jardou Veselým, řešil se zahraniční trenér. S mým příjmením se nabízelo, abych to byl já,“ pronesl se smíchem.

Reprezentační trenér Ivan Hašek (uprostřed) se svými asistenty Jaroslavem Veselým (vlevo) a Jaroslavem Köstlem zpívá hymnu před generálkou na Euro proti Severní Makedonii. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Pětatřicetiletý Köstl měl v pátek po poledni v roli dočasného kouče národního mužstva svou první tiskovou konferenci, na které zveřejnil nominaci na listopadová utkání.

Když mu ovšem v říjnu předseda asociace David Trunda a generálním manažerem reprezentací Pavlem Nedvědem nabídli povýšení z dosavadního asistenta, Köstl se zdráhal.

„Měl bych skončit s Ivanem Haškem i Jardou Veselým. Jako jeden tým jsme přišli, tak bychom měli i společně skončit,“ slyšeli od něj.

Cítil jste to tak, že jste byl také součástí neúspěšné éry?
Neřekl bych, že byla úplně neúspěšná. Vyhráli jsme svou skupiny Ligy národů, pořád jsme byli ve hře o mistrovství světa. Tyhle cíle jsme splnili. Děkuju Ivanovi i Jardovi, spolupráce s nimi byla skvělá, bavila mě. Mrzí mě, že skončili. Přišli jsme o skvělé lidi.

Nový trenér? Žádný deadline, řekl Nedvěd. O jménech nemluvil, ale šanci má i Köstl

Proč jste názor změnil?
Během té doby jsem odjel za Ivanem a všechno mu řekl. O nabídce, abych zůstal, i o tom, že chci skončit s ním. Ale on mi odpověděl, že bych měl zůstat. To byl pro mě jeden ze dvou nejdůležitějších názorů.

Který byl další?
Druhým byla manželka. Stejně tak jsem mluvil s Jardou Veselým, i jeho pohled mě hodně zajímal.

Zatím jste jen dočasným koučem pro listopad. Dovedete si představit, že budete u týmu pokračovat?
Tohle je moje první zkušenost. Abych byl upřímný, opravdu řeším jen ty dva zápasy a nepřemýšlím, co by mohlo být dál. Stát se může spousta věcí.

Za asistenty jste si vybral bývalé reprezentanty Jaroslava Plašila a Jana Rezka. Proč je?
Jsme v kontaktu dva týdny. S Honzou Rezkem jsme studovali profilicenci, znám jeho i jeho práci. Mám na něj i skvělé reference z Teplic. Je výhodné, že zná reprezentaci i z pozice hráče stejně jako Jarda Plašil.

Ten žije dlouhodobě v zahraničí. Jak on reagoval?
Od první chvíle, kdy jsem ho oslovil, jsem cítil, co pro něj reprezentace znamená. Že je to nejvíc ve fotbalovém životě. Je vlastně i posledním českým trenérem, který působil v jedné z pěti největších ligových soutěží. Tím, že prošel Bordeaux, je to hodně zajímavé. Když jsme se bavili o principech hry, měl podobný názor. A taky nadhled ze zahraničí, není zatížený českým prostředím. On i Honza řekli hned ano, i kdyby to mělo být jen na ten listopad.

Köstl pozval nováčky Sejka a Hellebranda. Do repre se vrací Ryneš, chybí Krejčí

Podíleli se už na nominaci, když byli oficiálně potvrzeni až právě v pátek?
Spíš je pro mě záhadou, že to neuniklo dřív, první spekulace jsem zaregistroval až den před nominací. Přitom v kontaktu jsme už dva týdny. Nominaci jsme řešili já s reprezentačním manažerem Tomášem Hübschmanem i Pavlem Nedvědem a samozřejmě pak oba asistenti. Od začátku jsou u toho.

Vybrali jste také Václava Černého, který po zápase na Faerských ostrovech odešel z rozhovoru pro Českou televizi, protože nesouhlasil s reportérovými názory. Řešil jste to s ním?
Mluvil jsem s ním už tam. Venda je emotivní hráč, ale někdy by to chtělo být citlivější. Reprezentaci má pořád co dát, je produktivní. Vím, že národní mužstvo pro něj znamená hodně. Znám ho odmalička a vím, jak to prožívá. Musíme si dávat pozor i na to, že reprezentujeme nejen na hřišti, ale i mimo něj. Sledují nás kluci a holky, pro které jsou hráči vzory. Uznávám, že tohle nebyl směrem k nim dobrý signál. Ale už jsme vše vyřešili a věřím, že se to opakovat nebude.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
title=Tipsport - partner programu
Táborsko vs. JihlavaFotbal - 16. kolo - 7. 11. 2025:Táborsko vs. Jihlava //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
  • 1.31
  • 4.80
  • 7.60
Hranice vs. Zbrojovka Brno BFotbal - 15. kolo - 7. 11. 2025:Hranice vs. Zbrojovka Brno B //www.idnes.cz/sport
Živě0:2
  • 3.00
  • 3.40
  • 1.85
Příbram vs. ŽižkovFotbal - 16. kolo - 7. 11. 2025:Příbram vs. Žižkov //www.idnes.cz/sport
7. 11. 18:00
  • 2.40
  • 3.21
  • 2.80
Č. Budějovice vs. OpavaFotbal - 16. kolo - 7. 11. 2025:Č. Budějovice vs. Opava //www.idnes.cz/sport
7. 11. 18:00
  • 2.88
  • 3.08
  • 2.42
Písek vs. Dukla BFotbal - 14. kolo - 7. 11. 2025:Písek vs. Dukla B //www.idnes.cz/sport
7. 11. 18:00
  • 2.00
  • 3.49
  • 2.64
Hlučín vs. VrchovinaFotbal - 15. kolo - 7. 11. 2025:Hlučín vs. Vrchovina //www.idnes.cz/sport
7. 11. 18:00
  • 2.00
  • 3.58
  • 2.59
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 4 3 0 1 8:3 9
2. SlovenskoSlovensko 4 3 0 1 5:2 9
3. Severní IrskoSev. Irsko 4 2 0 2 6:5 6
4. LucemburskoLucembursko 4 0 0 4 1:10 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 4 3 1 0 9:0 10
2. KosovoKosovo 4 2 1 1 3:4 7
3. SlovinskoSlovinsko 4 0 3 1 2:5 3
4. ŠvédskoŠvédsko 4 0 1 3 2:7 1

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. DánskoDánsko 4 3 1 0 12:1 10
2. SkotskoSkotsko 4 3 1 0 7:2 10
3. ŘeckoŘecko 4 1 0 3 7:10 3
4. BěloruskoBělorusko 4 0 0 4 2:15 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 4 3 1 0 9:3 10
2. UkrajinaUkrajina 4 2 1 1 8:7 7
3. IslandIsland 4 1 1 2 11:9 4
4. ÁzerbájdžánÁzerbájdžán 4 0 1 3 2:11 1

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 4 4 0 0 15:0 12
2. TureckoTurecko 4 3 0 1 13:10 9
3. GruzieGruzie 4 1 0 3 6:9 3
4. BulharskoBulharsko 4 0 0 4 1:16 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. PortugalskoPortugalsko 4 3 1 0 11:4 10
2. MaďarskoMaďarsko 4 1 2 1 8:7 5
3. IrskoIrsko 4 1 1 2 4:5 4
4. ArménieArménie 4 1 0 3 2:9 3

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 6 5 1 0 22:3 16
2. PolskoPolsko 6 4 1 1 10:4 13
3. FinskoFinsko 7 3 1 3 8:13 10
4. LitvaLitva 7 0 3 4 6:11 3
5. MaltaMalta 6 0 2 4 1:16 2

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. RakouskoRakousko 6 5 0 1 19:3 15
2. Bosna a HercegovinaBosna 6 4 1 1 13:5 13
3. RumunskoRumunsko 6 3 1 2 11:6 10
4. KyprKypr 7 2 2 3 11:9 8
5. San MarinoSan Marino 7 0 0 7 1:32 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NorskoNorsko 6 6 0 0 29:3 18
2. ItálieItálie 6 5 0 1 18:8 15
3. IzraelIzrael 7 3 0 4 15:19 9
4. EstonskoEstonsko 7 1 1 5 7:17 4
5. MoldavskoMoldavsko 6 0 1 5 4:26 1

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BelgieBelgie 6 4 2 0 21:6 14
2. MakedonieS. Makedonie 7 3 4 0 12:3 13
3. WalesWales 6 3 1 2 13:10 10
4. KazachstánKazachstán 7 2 1 4 8:12 7
5. LichtenštejnskoLichtenštejnsko 6 0 0 6 0:23 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 6 6 0 0 18:0 18
2. AlbánieAlbánie 6 3 2 1 6:3 11
3. SrbskoSrbsko 6 3 1 2 7:7 10
4. LotyšskoLotyšsko 7 1 2 4 4:13 5
5. AndorraAndorra 7 0 1 6 3:15 1

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ChorvatskoChorvatsko 6 5 1 0 20:1 16
2. ČeskoČesko 7 4 1 2 12:8 13
3. Faerské ostrovyFaerské ostrovy 7 4 0 3 10:6 12
4. Černá HoraČerná Hora 6 2 0 4 4:13 6
5. GibraltarGibraltar 6 0 0 6 2:20 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Ostravský chrám za 2,5 miliardy. Nový stadion Bazaly už má svoji podobu

Nové Bazaly

Nový fotbalový stadion Bazaly v Ostravě vznikne podle návrhu urbanistického, architektonického a designového studia L35 Arquitectos z Barcelony. Vítězný projekt se od ostatních v soutěži odlišoval...

MLS zveřejnila platy. Nejvíc ze všech má Messi, kolik berou Bucha, Lingr či Olatunji?

Pavel Bucha z Cincinnati (vpravo) v souboji s hvězdou Interu Miami Lionelem...

Zajímá vás, kolik si za rok vydělají čeští a slovenští fotbalisté v americké MLS? A jak jsou na tom v porovnání s největšími hvězdami v čele s Lionelem Messim? Tamní hráči mají kontrakt přímo s ligou...

Slavia - Arsenal 0:3, hektický úvod, po gólu se hosté zklidnili a byli nad síly mistra

Slávistický kapitán Provod v hlavičkovém souboji s obránci Arsenalu.

Slávističtí fotbalisté proti Arsenalu nepropadli, i když ve svém čtvrtém vystoupení v Lize mistrů nevystřelili na bránu a inkasovali tři góly. Většinu času dobře bránili, snažili se zápas lídrovi...

Karviná - Sparta 2:1, další venkovní výbuch. Výhru domácím vystřelil Gning

Karvinští fotbalisté se radují z gólu, který vstřelili Spartě.

Mohli se vrátit do čela tabulky s náskokem, místo toho klesají na druhé místo o skóre. Sparťanští fotbalisté znovu venku nevyhráli, ve čtrnáctém kole Chance Ligy podlehli 1:2 Karviné. Jediný gól...

Dowman, patnáctiletý zázrak, co musí mít vlastní kabinu. Slávisté žasli: Extrém!

Patnáctiletý Max Dowman nastoupil za Arsenal v Lize mistrů proti Slavii.

Skoro tři minuty čekal na svůj první kontakt s balonem. A když se k němu u lajny, přímo před slávistickou střídačkou, konečně dostal, futsalově si ho převalil silnější levačkou a soupeři ho ihned...

Měl bych jít taky, zvažoval Köstl. U repre ho udrželi odvolaný kouč i manželka

Reprezentační trenér Ivan Hašek (uprostřed) se svými asistenty Jaroslavem...

Při debatě o vážných záležitostech, které předcházely jeho jmenování do pozice hlavního trenéra fotbalové reprezentace, si Jaroslav Köstl dokázal udělat legraci. „Když jsme prohráli na Faerech a...

7. listopadu 2025  17:08

Modernější než moderní. Nové Bazaly nabídnou komfort, věří ředitel Baníku

Nové Bazaly se začnou stavět pravděpodobně v roce 2029.

Vítězný návrh nového stadionu už zástupci Ostravy i fotbalového Baníku představili. Teď jej ještě přeměnit ve skutečnost. „Od začátku od města cítíme drajv, aby byl projekt dokončený,“ říká Michal...

7. listopadu 2025  15:35

Nový trenér? Žádný deadline, řekl Nedvěd. O jménech nemluvil, ale šanci má i Köstl

Generální manažer českých fotbalových reprezentací Pavel Nedvěd na mimořádné...

Nechtěl komentovat, co s fotbalovou reprezentací bude po listopadovém srazu. „Myslím si, že tahle otázka sem nepatří,“ přesvědčoval manažer národního týmu Pavel Nedvěd na páteční nominační tiskové...

7. listopadu 2025  15:11

Guardiola dosáhne proti Liverpoolu na velký milník. Odkoučuje svůj tisící zápas

Zamyšlený Pep Guardiola na lavičce Manchesteru City

Nedělní zápas mezi Manchesterem City a Liverpoolem bude nejen šlágrem anglické fotbalové ligy, ale také velkým milníkem pro trenéra domácího týmu Pepa Guardiolu. Bývalého španělského reprezentanta...

7. listopadu 2025  14:50

Protesty před zápasem Aston Villy, kam nemohli Izraelci. Policie zatkla 11 osob

Protesty mezi skupinami propalestinských a proizraelských skupin před zápasem...

Čtvrtečnímu zápasu fotbalové Aston Villy, která na duel Evropské ligy s Maccabi Tel Aviv (2:0) zakázala vstup izraelským fanouškům, předcházely protesty a nepokoje. Akci přihlíželo více než 700...

7. listopadu 2025  14:45

Peníze pro Dynamo v ohrožení. Kraj drží podmínku, České Budějovice mají obavy

Jude Sunday z Českých Budějovic slaví trefu proti Baníku Ostrava ve třetím kole...

Zahraniční vedení českobudějovického fotbalového klubu nereflektovalo podmínky Jihočeského kraje a města ze vzájemné schůzky. Finanční podpora od obou organizací pro druholigový klub i tamní...

7. listopadu 2025  10:22,  aktualizováno  14:09

Strnad dostal od antimonopolního úřadu zelenou ke koupi plzeňské Viktorie

Michal Strnad je majitelem Czechoslovak Group, skupiny, ve které působí již...

Miliardář Michal Strnad může koupit většinový podíl v FC Viktoria Plzeň. Transakci majiteli zbrojařského holdingu Czechoslovak Group (CSG) povolil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS).

7. listopadu 2025  13:08,  aktualizováno  14:07

Köstl pozval nováčky Sejka a Hellebranda. Do repre se vrací Ryneš, chybí Krejčí

Jaroslav Köstl, asistent trenér české reprezentace, během utkání s Gruzií.

První nominace dočasného trenéra fotbalové reprezentace Jaroslava Köstla: vzal dva nováčky Václava Sejka s Patrikem Hellebrandem, do týmu po delší vrátil Matěje Ryneše a logicky neopomněl uzdraveného...

7. listopadu 2025  12:15,  aktualizováno  14:02

Los baráže fotbalového MS proběhne v Curychu na konci listopadu

Sídlo Mezinárodní fotbalové federace FIFA v Curychu ve chvíli, kdy se rozhodlo...

Losování baráže fotbalového mistrovství světa, které budou příští rok společně hostit USA, Kanada a Mexiko, se uskuteční 20. listopadu v sídle FIFA v Curychu. Play off pro 12 evropských celků se s...

7. listopadu 2025  13:46

Rasismus! Turkům se nelíbí choreo se Švejkem, Fenerbahce si utahuje ze sudího

Choreo plzeňských fanoušků při zápase s Fenerbahce.

„Vojna s Turkem musí bejt! Zabili jste mně strejčka, tak tady máte přes držku!“ První větu hlavní postavy Švejka ze známé knihy Jaroslava Haška si volně pro své choreo vypůjčili plzeňští fanoušci při...

7. listopadu 2025  11:35,  aktualizováno  12:23

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Nečekaný střelec Slavíček: Gól? Šmudla, ale to stačí! Kluci si mě zatím nedobírali

Hráči Olomouce slaví branku do sítě Noahu.

Od našeho zpravodaje v Arménii Za A-tým fotbalové Sigmy se dosud prosadil jen jednou, druhý gól si ale schoval na pravou chvíli. Filipovi Slavíčkovi, odchovanci Olomouce, bude dozajista jedno, že spoluhráči jeho trefu nazývají...

7. listopadu 2025  11:17

Sázkařská aféra v Turecku: 18 zatčených, v kauze figuruje i šéf prvoligového klubu

Turečtí fanoušci před utkáním s Nizozemskem.

Při vyšetřování sázkařské aféry v tureckém fotbale zatkli 18 lidí. Prokuratura nařídila zadržet 21 osob včetně 17 rozhodčích a předsedy prvoligového Eyüpsporu.

7. listopadu 2025  10:27

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.