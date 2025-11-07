Pětatřicetiletý Köstl měl v pátek po poledni v roli dočasného kouče národního mužstva svou první tiskovou konferenci, na které zveřejnil nominaci na listopadová utkání.
Když mu ovšem v říjnu předseda asociace David Trunda a generálním manažerem reprezentací Pavlem Nedvědem nabídli povýšení z dosavadního asistenta, Köstl se zdráhal.
„Měl bych skončit s Ivanem Haškem i Jardou Veselým. Jako jeden tým jsme přišli, tak bychom měli i společně skončit,“ slyšeli od něj.
Cítil jste to tak, že jste byl také součástí neúspěšné éry?
Neřekl bych, že byla úplně neúspěšná. Vyhráli jsme svou skupiny Ligy národů, pořád jsme byli ve hře o mistrovství světa. Tyhle cíle jsme splnili. Děkuju Ivanovi i Jardovi, spolupráce s nimi byla skvělá, bavila mě. Mrzí mě, že skončili. Přišli jsme o skvělé lidi.
Proč jste názor změnil?
Během té doby jsem odjel za Ivanem a všechno mu řekl. O nabídce, abych zůstal, i o tom, že chci skončit s ním. Ale on mi odpověděl, že bych měl zůstat. To byl pro mě jeden ze dvou nejdůležitějších názorů.
Který byl další?
Druhým byla manželka. Stejně tak jsem mluvil s Jardou Veselým, i jeho pohled mě hodně zajímal.
Zatím jste jen dočasným koučem pro listopad. Dovedete si představit, že budete u týmu pokračovat?
Tohle je moje první zkušenost. Abych byl upřímný, opravdu řeším jen ty dva zápasy a nepřemýšlím, co by mohlo být dál. Stát se může spousta věcí.
Za asistenty jste si vybral bývalé reprezentanty Jaroslava Plašila a Jana Rezka. Proč je?
Jsme v kontaktu dva týdny. S Honzou Rezkem jsme studovali profilicenci, znám jeho i jeho práci. Mám na něj i skvělé reference z Teplic. Je výhodné, že zná reprezentaci i z pozice hráče stejně jako Jarda Plašil.
Ten žije dlouhodobě v zahraničí. Jak on reagoval?
Od první chvíle, kdy jsem ho oslovil, jsem cítil, co pro něj reprezentace znamená. Že je to nejvíc ve fotbalovém životě. Je vlastně i posledním českým trenérem, který působil v jedné z pěti největších ligových soutěží. Tím, že prošel Bordeaux, je to hodně zajímavé. Když jsme se bavili o principech hry, měl podobný názor. A taky nadhled ze zahraničí, není zatížený českým prostředím. On i Honza řekli hned ano, i kdyby to mělo být jen na ten listopad.
Podíleli se už na nominaci, když byli oficiálně potvrzeni až právě v pátek?
Spíš je pro mě záhadou, že to neuniklo dřív, první spekulace jsem zaregistroval až den před nominací. Přitom v kontaktu jsme už dva týdny. Nominaci jsme řešili já s reprezentačním manažerem Tomášem Hübschmanem i Pavlem Nedvědem a samozřejmě pak oba asistenti. Od začátku jsou u toho.
Vybrali jste také Václava Černého, který po zápase na Faerských ostrovech odešel z rozhovoru pro Českou televizi, protože nesouhlasil s reportérovými názory. Řešil jste to s ním?
Mluvil jsem s ním už tam. Venda je emotivní hráč, ale někdy by to chtělo být citlivější. Reprezentaci má pořád co dát, je produktivní. Vím, že národní mužstvo pro něj znamená hodně. Znám ho odmalička a vím, jak to prožívá. Musíme si dávat pozor i na to, že reprezentujeme nejen na hřišti, ale i mimo něj. Sledují nás kluci a holky, pro které jsou hráči vzory. Uznávám, že tohle nebyl směrem k nim dobrý signál. Ale už jsme vše vyřešili a věřím, že se to opakovat nebude.