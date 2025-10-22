Dočasným koučem reprezentace je Köstl. Chceme zachovat kontinuitu, řekl Trunda

Česká fotbalová reprezentace našla dočasné řešení trenérské otázky. Mužstvo povede v listopadových utkáních proti San Marinu a Gibraltaru pětatřicetiletý Jaroslav Köstl, dosavadní asistent odvolaného kouče Ivana Haška.
Asistent trenéra Jaroslav Köstl na tiskové konferenci v rámci fotbalového...

Asistent trenéra Jaroslav Köstl na tiskové konferenci v rámci fotbalového mistrovství Evropy. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Asistent trenéra Jaroslav Köstl odpovídá na dotazy novinářů.
Jaroslav Köstl, slávistický asistent
Předseda FAČR David Trunda, hlavní trenér Ivan Hašek a asistenti Jaroslav Köstl...
Reprezentační asistent Jaroslav Köstl na tréninku.
Jde o přechodné řešení. Köstlovým úkolem je, aby tým připravil a hladce zvládl listopadové zápasy s fotbalovými outsidery, přípravu se San Marinem a závěrečný duel kvalifikace s Gibraltarem.

„Listopadový reprezentační sraz se rychle blíží a bylo pro nás důležité zachovat kontinuitu,“ uvedl předseda FAČR David Trunda ve strohém prohlášení, které asociace zveřejnila na webu.

Ani neoznámila, jaké bude celé složení realizačního týmu. Spolu s Köstlem dělal Haškovi asistenta ještě Jaroslav Veselý, ten však po fiasku na Faerských ostrovech (1:2) také skončil.

Česko potřebuje v listopadu nutně dvakrát vyhrát, aby si udrželo nasazení pro baráž o postup na mistrovství světa 2026. Jestli i v březnu bude Köstl hlavním koučem, není jisté.

Asociace chce koncepční řešení a kouče na čtyřleté období hledá generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd především v zahraničí. Může to být v lednu, nebo taky až v létě. To by pak pro baráž chtěla asociace ke Köstlovi zkušeného českého kouče, favoritem by byl slávista Jindřich Trpišovský.

„V rámci splnění snu o mistrovství světa hledat řešení i v rámci nejlepších českých trenérů, kteří jsou aktuálně pod kontraktem,“ říkal Trunda v rozhovoru pro iDNES.cz.

„Neumím si představit dělat dvě věci najednou. Prioritou je Slavie, kde mám smlouvu,“ prohlásil nicméně Trpišovský po víkendovém duelu se Zlínem.

Další variantou, která se nabízí, je čtyřiasedmdesátiletý Miroslav Koubek, jenž nedávno skončil v Plzni.

V nejbližších utkáních ale mužstvo každopádně povede Köstl, pro nějž to bude druhé angažmá v roli hlavního kouče.

Reprezentační asistent Jaroslav Köstl na tréninku.

To první měl před dvanácti lety v Bohemians, kdy vedl béčko v juniorské lize. Zároveň u toho pracoval jako šéf mládeže a manažer nejstaršího dorostu. K mládeži Bohemians přišel už ve svých osmnácti, předtím jako trenér začínal ve sparťanské akademii.

Zlom v jeho trenérské kariéře přineslo léto 2014, když si ho k sobě do Viktorie Žižkov jako asistenta vzal Jindřich Trpišovský. Společně pak byli v Liberci a od ledna 2018 ve Slavii.

Po šesti letech se v Edenu se jejich cesty rozešly, Köstl se stal asistentem nového reprezentačního kouče Ivana Haška. „Chtěl jsem toho nejlepšího asistenta,“ řekl tehdy Hašek.

Mužstvo společně vedli ještě s Jaroslavem Veselým v jedenadvaceti zápasech, z nichž tým jedenáct vyhrál. Jenže neporazil nikoho ani ze širší evropské špičky.

Předseda FAČR David Trunda, hlavní trenér Ivan Hašek a asistenti Jaroslav Köstl a Jaroslav Veselý (zprava).

A po nedávné kvalifikační blamáži na Faerských ostrovech (1:2) vedení asociace Haška odvolalo. Společně s ním skončil i Veselý, který měl jen částečný úvazek, protože je hlavním koučem v Bohemians.

Köstl zůstal, má smlouvu s asociací a v úvahách vedení od začátku bylo, že listopadový sraz povede právě on. To se také stalo. Je to řešení, které nejvíc asociaci vyhovuje i z ekonomického hlediska.

