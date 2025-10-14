O Haškovi až ve středu. Vyhodnotíme si to, pak rozhodneme, řekl šéf asociace Trunda

Výprava se z dějiště kvalifikačního utkání vrátila o den později, než plánovala. Speciál s českými fotbalisty, Trundou i manažerem reprezentací Pavlem Nedvědem přistál v Praze v úterý po půl druhé odpoledne.
Už během pondělního čekání na odlet, který z Faerských ostrovů znemožnily nepříznivé klimatické podmínky, se přítomní členové výkonného výboru a Nedvěd radili, co se situací kolem národního týmu udělat.
U toho však chyběl Adolf Šádek. Důležitý muž, který má ve výkonném výboru reprezentaci v gesci, dojednával doma nového kouče pro svou Viktorii Plzeň.
Ostuda, ale ne náhodná. Faerský šok potvrdil, že s týmem někdo musí zatřást
„Plán je takový, že se po příletu sejdeme já, pan Šádek, místopředseda Grygera a Pavel Nedvěd. Budeme vyhodnocovat všechno, co víme a máme. Ve středu se potkáme s trenérem a následně budeme informovat, co dál,“ prohlásil Trunda po příletu v Ruzyni.