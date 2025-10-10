Proč máte problém s tím, že nehrál Karabec? nechápal kouč Hašek

„Když máte s Karabcem takový problém, tak já vám to vysvětlím. Není jednoduché hrát na nejlepšího hráče na hřišti, na Gvardiola. Potřebovali jsme tam někoho, kdo bude pracovat i dozadu, a to zrovna nejsilnější stránka Adama není. Víc se nám tam proto hodil Lingr,“ prohlásil kouč klidným hlasem.
Jeho tým nevyhrál, i tak měl Hašek po kvalifikační bezbrankové remíze s Chorvatskem pro své svěřence jen slova chvály.
„Výsledek není takový, který jsme chtěli, ale klukům nemůžu vyčíst vůbec nic. Šli nadoraz, zápas poctivě odmakali, bohužel na vítězství nedosáhli,“ litoval.
Převládá ve vás radost z výkonu, nebo smutek z remízy?
Základní úkol byl, abychom odešli ze hřiště se vztyčenou hlavou. A to jsme splnili. Bohužel jsme nevyhráli, což lze přičíst i kvalitě soupeře. Klukům děkuju za obětavý výkon, který byl na hranici možností.
A taky fyzicky náročný. V prvním poločase jste soupeře zmáčkli, pak bylo vidět, že hráčům docházely síly. Viděl jste to podobně?
Ano, hráli jsme opravdu fyzicky náročný zápas. Vzadu to bylo jeden na jednoho, zvládali jsme to velmi dobře, nikdo nepropadal. Organizace dobrá. Střídali jsme jen hráče vepředu, nechali jsme tam akorát Chorého, který byl pro nás klíčový.
Přesto, neměl jít v závěru na trávník Karabec? Třeba by z jeho centrů přišla šance.
Kdyby hrál, tak byste se zase zeptali, proč nenastoupil Lingr. Nemyslím si, že by to bylo klíčové rozhodnutí v tom, že jsme nevyhráli.
Největší a jedinou velkou šanci měl Šulc, který při ztrátě míče byl často u Modriče. Bylo jeho úkolem hrát na něj osobní obranu?
Taktický úkol, který měl, nebylo hrát celou dobu na Modriče, ale v určitých fázích si ho přebíral. Bylo to pro něj náročné. Hrál na borce, který ve čtyřiceti letech podává neuvěřitelné výkony. Chtěli jsme, aby ho uštval, ale i pro Pavla to bylo těžký. Luka je fakt dobrej.
Byl vaším nejlepším hráčem Krejčí? A předvedl to, co od hráče z Premier League očekáváte?
Souhlasím.
Je podle vás stále šance na přímý postup?
Každý zápas hrajeme na vítězství. I když půjdeme do baráže, počítá se každý bod, každý gól, protože nás může posunout mezi nasazené do druhého koše.
Jaká je v týmu nálada?
Naší prací je dostat hráče do správného mentálního rozpoložení, aby byli připravení na nedělní zápas na Faerských ostrovech. Čeká nás náročné utkání. Asi tým osvěžíme, protože někteří jsou hodně unavení. Těm, co nastoupí, věřím. A očekávám od nich, že se vydají jako ti, kteří hráli proti Chorvatům.