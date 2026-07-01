Nelze to však moc srovnat například s vyjádřením českého kouče Miroslava Koubka, jehož tým je ze šampionátu dávno doma, on skončil a jako jeden z důvodů uvedl práci novinářů.
„K mému rozhodnutí přispěla i mediální kampaň založená na řadě polopravd a fabulací proti mé osobě. V této atmosféře by moje práce pro českou reprezentaci přestala dávat smysl.“
Jenže zatímco u Čechů po úvodní porážce s Jižní Koreou panovala „blbá“ nálada, Francouzi jsou na tom úplně jinak.
Jsou sice teprve mezi šestnácti nejlepšími týmy planety, ale každý vidí, že v dosavadním průběhu turnaje jsou prostě nejlepší.
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Trenére, nejsi v tom sám. V Mbappého oslavě bylo víc než jen radost z gólu
Když si z úterý na středu v úvodním kole vyřazovací fáze s přehledem poradili se Švédskem, na tiskovce zahrnuly Deschampse gratulace a pochvaly, což někdy už mohlo hraničit až se servilitou.
„Vždycky je co zlepšovat. Teď si to chvíli užijeme, ale za pár hodin se vrátíme na zem a začneme zase znovu,“ zdůraznil francouzský trenér. „A hlavně i kvalita soupeřů se s dalším kolem zvyšuje.“
Mexiko, další čerstvý osmifinalista, sice také vyhrálo všechny čtyři zápasy, ale není tak suverénní jako Francie. Ta dala tři góly Senegalu, tři Iráku, čtyři Norsku, které je rovněž mezi šestnácti. A teď tři Švédsku.
„Odvedli jsme svou práci a splnili, co se od nás očekávalo, i když prvních patnáct dvacet minut z naší strany nebylo úplně ideálních,“ poznamenal Deschamps.
„Dokážeme si vytvářet šance, ale měli bychom je víc proměňovat. Zápasy jsou tady těžké pro všechny týmy a my zatím většinu věcí děláme správně, proto to možná vypadá, že vyhráváme jednoduše.“
Na připomínku jednoho z novinářů, že Francie každým zápasem nabírá větší a větší tempo, Deschamps reagoval slovy, že vždycky se najde prostor pro zlepšení.
„Vy jste si nevšimli některých negativních věcí?“ pronesl. „Soupeři si proti nám vytvořili několik šancí, ale dostali jsme jen dva góly, tak to možná není vidět. Při postavení v defenzivě musíme udělat drobné úpravy a také jde o komunikaci mezi hráči. Jsou na sebe zvyklí a hodně spolu mluví.“
I tak to vypadá, že hráči si zápasy užívají. „Ale to já taky. Je mezi námi dobrá chemie. Když potřebujeme tvrdě pracovat, zapojí se všichni včetně útočníků. To mě hodně těší a jsem na to hrdý. Musíme v tom pokračovat.“
I když hlavní hvězdou týmu, kolem které se všechno točí, je kapitán a střelec Kylian Mbappé, neméně důležitým hráčem pro ofenzivu je také Michael Olise, autor dvou asistencí proti Švédsku.
„Podává špičkové výkony. Po velmi dobré sezoně v Bayernu potřeboval trochu víc času, aby se v národním mužstvu usadil. Na naši hru má velký vliv. Víc a víc si rozumí s ostatními hráči, zlepšují se automatismy ve hře. Když se Michael dotkne míče, stane se toho hodně. A často vypomáhá i v obraně,“ chválil Deschamps.
Je výjimečný?
„Svými výkony patří do kategorie jako Kylian Mbappé nebo Ousmane Dembélé. Michael je introvert a je velmi citlivý. Důležité je, že to na hřišti nedává najevo. Jak si v útoku se spoluhráči rozumí, je vynikající.“
Osmifinálovým soupeřem Francie je Paraguay, která senzačně vyřadila Německo. Sobotní souboj ve Filadelfii bude reprízou osmifinále z roku 1998. Tenkrát Francie na domácím šampionátu postoupila až díky tzv. Zlatému gólu ze 114. minuty prodloužení a následně došla ke zlatu. Deschamps byl u toho jako záložník.
„Pokud je jedna věc, o které se se svými hráči nebavím, tak je to přesně tohle. V té době většina z nich nebyla na světě, ti ostatní byli ve věku, kdy to pro ně nic neznamenalo,“ podotkl Deschamps.
„Když tedy připustím nějaké srovnání... Znám kvalitu Paraguaye, ve své DNA mají schopnost dobře bránit, jsou agresivní, vydají ze sebe všechno. A takové informace hráčům předáme.“