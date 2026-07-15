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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

Prohra hrozně bolí, jsme zdrceni, řekl kouč Francie. Rýpl si do sudího ze Salvadoru

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  6:07
Zklamaný francouzský kouč Didier Deschamps opouští semifinálovou scénu, jeho...

Zklamaný francouzský kouč Didier Deschamps opouští semifinálovou scénu, jeho tým prohrál se Španělskem a bude hrát jen o třetí místo. | foto: AP

Francie a Španělsko v semifinálovém utkání na MS fotbale 2026.
Francie a Španělsko v semifinálovém utkání na MS fotbale 2026.
Francie a Španělsko v semifinálovém utkání na MS fotbale 2026.
Španělský fotbalista Marc Cucurella se raduje z výhry nad Francií na MS ve...
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Uznal, že jeho tým byl v semifinále světového šampionátu horší. Pak trenér francouzských fotbalistů Didier Deschamps během televizního rozhovoru nečekal na další otázku a sám ji položil. „Byl rozhodčí dostatečně dobrý na to, aby řídil semifinále mistrovství světa? Nechci fňukat, neříkám to proto, že jsme prohráli. Ale byly tam určité situace, některá sporná rozhodnutí, mírně řečeno.“

Ne, za porážkou 0:2 od Španělů rozhodně nebyly verdikty Ivána Bartona ze Salvadoru. Ten nejkřiklavější, když za zákrok Digneho na Yamala nařídil penaltu, vyhodnotil správně. A co dál?

„Nebudu zacházet do detailů,“ odvětil kouč.

„Samozřejmě, že jsme realisté a musíme uznat, že soupeř byl o krok před námi. Za prohru si můžeme sami, je to především naše chyba,“ řekl Deschamps do kamer televize M6. „V kabině panuje velké zklamání, hráči jsou zdrceni, protože jsme měli vysoké ambice.“

Francie - Španělsko 0:2, penalta a gól obránce. Do finále jdou evropští šampioni

Francie byla podle průběhu turnaje i kurzů sázkových kanceláří největším favoritem na zlato. Ale stejně jako před dvěma lety na mistrovství Evropy v Německu podlehla Španělsku.

„Nepodali jsme svůj standardní výkon, v útoku jsme nebyli nebezpeční tak, jak bychom být mohli. Dělali jsme technické chyby a byli jsme nepřesní v situacích, které mohly vést k šancím,“ řekl Deschamps.

„Musíme to přijmout, i když to bolí. Nejsme ve finále, budeme hrát o třetí místo, ale to nic neubírá na tom, čeho jsme dosáhli. Španělsko prostě ukázalo něco navíc a my jsme řešení najít nedokázali.“

Francie se tak po Německu a Brazílii nestala třetí zemí, která by postoupila do finále mistrovství světa potřetí za sebou.

Zodpovědnost i privilegium. Finále je jen pro vyvolené, říká kouč Španělů

Deschamps, který ze soboty na neděli středoevropského času po utkání o bronz po čtrnácti letech u národního mužstva skončí, může aspoň zkompletovat sbírku medailí. Má zlato z roku 2018, stříbro získal o čtyři roky později.

„Jdu do toho naplno, jsem odhodlaný. Na zápas o bronz se důkladně připravíme,“ ujistil. Soupeřem bude poražený ze semifinále Argentina – Anglie.

Diagnóza: sériový vítěz. Deschamps má blízko další finále. V čem je jeho kouzlo?

„Finále je pryč, je to pro nás velké, ale opravdu velké zklamání. Abychom v něm mohli být, bývali bychom museli být v nejlepší formě. A to jsme proti Španělsku nebyli. Tím vůbec nesnižuju kvality soupeře, který měl zápas pod kontrolou.“

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

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Tipsport - partner programu

Osmifinále

Čtvrtfinále

Semifinále

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Německo
1:1
Paraguay
Francie
3:0
Švédsko
Jihoafrická republika
0:1
Kanada
Nizozemsko
1:1
Maroko
Portugalsko
2:1
Chorvatsko
Španělsko
3:0
Rakousko
USA
2:0
Bosna
Belgie
3:2
Senegal
Paraguay
0:1
Francie
Kanada
0:3
Maroko
Portugalsko
0:1
Španělsko
USA
1:4
Belgie
Francie
2:0
Maroko
Španělsko
2:1
Belgie
Francie
0:2
Španělsko
Anglie
15. 7. 21:00
Argentina
Norsko
1:2
Anglie
Argentina
3:1
Švýcarsko
Brazílie
1:2
Norsko
Mexiko
2:3
Anglie
Argentina
3:2
Egypt
Švýcarsko
0:0
Kolumbie
Brazílie
2:1
Japonsko
Pobřeží slonoviny
1:2
Norsko
Mexiko
2:0
Ekvádor
Anglie
2:1
DR Kongo
Argentina
3:2
Kapverdy
Austrálie
1:1
Egypt
Švýcarsko
2:0
Alžírsko
Kolumbie
1:0
Ghana

O třetí místo

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 3 3 0 0 6:0 9
2. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 3 1 1 1 2:3 4
3. Jižní KoreaJižní Korea 3 1 0 2 2:3 3
4. ČeskoČesko 3 0 1 2 2:6 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 3 2 1 0 7:3 7
2. KanadaKanada 3 1 1 1 8:3 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 3 1 1 1 5:6 4
4. KatarKatar 3 0 1 2 2:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 3 2 1 0 7:1 7
2. MarokoMaroko 3 2 1 0 6:3 7
3. SkotskoSkotsko 3 1 0 2 1:4 3
4. HaitiHaiti 3 0 0 3 2:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 3 2 0 1 8:4 6
2. AustrálieAustrálie 3 1 1 1 2:2 4
3. ParaguayParaguay 3 1 1 1 2:4 4
4. TureckoTurecko 3 1 0 2 3:5 3

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 3 2 0 1 10:4 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 3 2 0 1 4:2 6
3. EkvádorEkvádor 3 1 1 1 2:2 4
4. CuraçaoCuraçao 3 0 1 2 1:9 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 3 2 1 0 10:4 7
2. JaponskoJaponsko 3 1 2 0 7:3 5
3. ŠvédskoŠvédsko 3 1 1 1 7:7 4
4. TuniskoTunisko 3 0 0 3 2:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BelgieBelgie 3 1 2 0 6:2 5
2. EgyptEgypt 3 1 2 0 5:3 5
3. ÍránÍrán 3 0 3 0 3:3 3
4. Nový ZélandNový Zéland 3 0 1 2 4:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 3 2 1 0 5:0 7
2. KapverdyKapverdy 3 0 3 0 2:2 3
3. UruguayUruguay 3 0 2 1 3:4 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 3 0 2 1 1:5 2

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 3 3 0 0 10:2 9
2. NorskoNorsko 3 2 0 1 8:7 6
3. SenegalSenegal 3 1 0 2 8:6 3
4. IrákIrák 3 0 0 3 1:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 3 3 0 0 8:1 9
2. RakouskoRakousko 3 1 1 1 6:6 4
3. AlžírskoAlžírsko 3 1 1 1 5:7 4
4. JordánskoJordánsko 3 0 0 3 3:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 3 2 1 0 4:1 7
2. PortugalskoPortugalsko 3 1 2 0 6:1 5
3. Demokratická republika KongoDR Kongo 3 1 1 1 4:3 4
4. UzbekistánUzbekistán 3 0 0 3 2:11 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 3 2 1 0 6:2 7
2. ChorvatskoChorvatsko 3 2 0 1 5:5 6
3. GhanaGhana 3 1 1 1 2:2 4
4. PanamaPanama 3 0 0 3 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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