Prohra hrozně bolí, jsme zdrceni, řekl kouč Francie. Rýpl si do sudího ze Salvadoru

Ne, za porážkou 0:2 od Španělů rozhodně nebyly verdikty Ivána Bartona ze Salvadoru. Ten nejkřiklavější, když za zákrok Digneho na Yamala nařídil penaltu, vyhodnotil správně. A co dál?
„Nebudu zacházet do detailů,“ odvětil kouč.
„Samozřejmě, že jsme realisté a musíme uznat, že soupeř byl o krok před námi. Za prohru si můžeme sami, je to především naše chyba,“ řekl Deschamps do kamer televize M6. „V kabině panuje velké zklamání, hráči jsou zdrceni, protože jsme měli vysoké ambice.“
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Francie - Španělsko 0:2, penalta a gól obránce. Do finále jdou evropští šampioni
Francie byla podle průběhu turnaje i kurzů sázkových kanceláří největším favoritem na zlato. Ale stejně jako před dvěma lety na mistrovství Evropy v Německu podlehla Španělsku.
„Nepodali jsme svůj standardní výkon, v útoku jsme nebyli nebezpeční tak, jak bychom být mohli. Dělali jsme technické chyby a byli jsme nepřesní v situacích, které mohly vést k šancím,“ řekl Deschamps.
„Musíme to přijmout, i když to bolí. Nejsme ve finále, budeme hrát o třetí místo, ale to nic neubírá na tom, čeho jsme dosáhli. Španělsko prostě ukázalo něco navíc a my jsme řešení najít nedokázali.“
Francie se tak po Německu a Brazílii nestala třetí zemí, která by postoupila do finále mistrovství světa potřetí za sebou.
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Zodpovědnost i privilegium. Finále je jen pro vyvolené, říká kouč Španělů
Deschamps, který ze soboty na neděli středoevropského času po utkání o bronz po čtrnácti letech u národního mužstva skončí, může aspoň zkompletovat sbírku medailí. Má zlato z roku 2018, stříbro získal o čtyři roky později.
„Jdu do toho naplno, jsem odhodlaný. Na zápas o bronz se důkladně připravíme,“ ujistil. Soupeřem bude poražený ze semifinále Argentina – Anglie.
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Diagnóza: sériový vítěz. Deschamps má blízko další finále. V čem je jeho kouzlo?
„Finále je pryč, je to pro nás velké, ale opravdu velké zklamání. Abychom v něm mohli být, bývali bychom museli být v nejlepší formě. A to jsme proti Španělsku nebyli. Tím vůbec nesnižuju kvality soupeře, který měl zápas pod kontrolou.“