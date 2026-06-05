Zlé znamení pro Francii? Kdepak, jen budíček, říká trenér favoritů šampionátu

Od jeho nástupu k národnímu mužstvu v roce 2012 Francie nikdy neprohrála přípravný zápas před vrcholným turnajem.
Před žádným ze tří mistrovství světa (2014, 2018, 2022), ani před žádným ze tří evropských šampionátů (2016, 2021, 2024).
Až ve čtvrtek večer v Nantes se to stalo. Dvanáct dnů před úvodním duelem týmu na šampionátu v Americe.
Guéla Doué si nejdřív zazpíval hymnu Pobřeží slonoviny, které reprezentuje. Vzápětí si s publikem notoval při Marseillaise, protože se ve Francii narodil, vyrůstal, dále v ní žije a hraje za Štrasburk.
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Krátce po poločase, který Deschampsovi svěřenci vyhráli 1:0, třiadvacetiletý krajní obránce vyrovnal a v závěru přihrál na druhý gól hostů. Pobřeží slonoviny, což do roku 1960 bývala francouzská kolonie, vyhrálo 2:1.
Na straně poražených byl také Désiré Doué, o dva roky mladší bratr hrdiny utkání a nastupující hvězda Paris St. Germain, jež naopak reprezentuje Francii.
Desiré odpočíval stejně jako některé další opory z pařížského klubu (Dembélé, Barcola), který minulou sobotu obhájil triumf v Lize mistrů. Nenastoupil například ani stoper Saliba z Arsenalu, což podle komentářů v médiích na hře obrany bylo znát.
Trenér Deschamps po utkání vyhlížel podrážděně, což obvykle nebývá. „Ale nejsem ani naštvaný. Stejně jako bych nebyl v euforii, kdybychom utkání zvládli,“ řekl.
Porážka pro něj mohla být zvlášť hořká, protože v Nantes je doma, s fotbalem tu začínal. A byl to tam pro něj poslední domácí zápas v roli reprezentačního kouče, protože po mistrovství světa v Americe po čtrnácti letech od národního mužstva odejde.
Francie je logicky považována za jednoho z favoritů blížícího se světového šampionátu, se Španělskem vůbec za toho největšího.
V prvním ze dvou přípravných zápasů před turnajem to však tak nevypadalo, byť první půle nebyla špatná. Po krásné akci a střele v jejím závěru skóroval Rayan Cherki z Manchesteru City. Ale po pěti střídáních o přestávce a dalších pěti v průběhu druhého poločasu už to nebylo ono.
„Zdálo se, že Les Bleus chtěli dát šanci všem hráčům, rozložit síly, zatímco soupeř chtěl vyhrát,“ napsal v komentáři deník Le Parisien.
„Na mistrovství světa neletíme jako favorité, ale abychom tam všechny porazili,“ řekl Cherki.
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V pondělí v Lille se Francie ještě utká se Severním Irskem a pak vyrazí za oceán.
„V kempu v Clairefontaine jsme tvrdě trénovali a po náročné sezoně se únava mohla projevit. Jde o to, abychom ve formě byli za deset dnů. Tahle porážka pomůže k tomu, abychom nepolevili a zůstali ostražití,“ zdůraznil Cherki.
Naposled v přípravě na vrcholný turnaj Francie podlehla na den přesně před šestnácti lety Číně v Saint-Pierre na Réunionu, svém území v Indickém oceánu.
Následně na šampionátu v Jihoafrické republice jako předchozí finalista nepostoupila ze skupiny, v níž s jedním bodem skončila poslední. V té době tým vedl Raymond Domenech.
Pobřeží slonoviny mělo suplovat prvního soupeře Francouzů, kterým je na turnaji Senegal. A prohra s africkým mužstvem při pohledu do historie nevěstí nic dobrého. Před čtyřmi lety v Kataru podlehli ve skupině Tunisku, ve vzpomínaném roce 2010 Jihoafrické republice a v květnu 2002 v zahajovacím duelu šampionátu právě Senegalu.
„Je lepší, že jsme prohráli teď, než aby se nám to stalo proti Senegalu,“ zmínil obránce Lucas Hernandez.
„Pořád je jen příprava, je čas určité věci vyladit. I kdybychom odehráli vynikající zápas, nic by to neznamenalo. Nejdůležitější je dál pracovat a poučit se,“ řekl pro televizi TF1 záložník Aurélien Tchouaméni.