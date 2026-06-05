„Jedli jste někdy gazpacho bez rajčat a okurek? Pokud ano, tak jste nejedli gazpacho. A přesně takový byl zápas proti Iráku,“ napsal deník AS přirovnání k oblíbené studené polévce.
„Mdlý zápas, který se hrál jen z povinnosti. Pouhá formalita, která všechny nudila. Den, na který budou vzpomínat jen debutanti, ale nikdo jiný. A ještě si všichni budou pamatovat, jak brankář Joan García chyboval u irácké branky.“
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Španělsko nenasadilo to nejlepší. Chyběla obě křídla Yamal a Nico Williams, kteří se po zranění dávají dohromady a není jasné, jestli úvodní zápas na šampionátu 15. června proti Kapverdským ostrovům stihnou. Právě zápas s Irákem měl poskytnout možnosti, kdo by je mohl nahradit.
Nenastoupili ani Pedri, Rodri či Cucurella.
„Málo rychlosti, hodně hry ve středu pole,“ hodnotila média výkon týmu.
Španělé přesto vedli, ale v 27. minutě vyrovnal levý obránce Merchas Doski, jenž nastupuje v české lize za Plzeň.
„Byla to nevýrazná akce, která zdánlivě nikam nevedla. Doski běžel po levém křídle a rozhlížel se po spoluhráčích. Najednou bum, vyslal polocentr, polostřelu, která Joana zaskočila, jako by si vyšel koupit chleba,“ popisovala španělská média počínání gólmana Barcelony.
„Jeho zařazení do nominace vyvolalo debatu o tom, kdo bude španělským brankářem číslo jedna. Chyba, kterou udělal, mu rozhodně podporovatele nezajistí.“
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Další den se Španělé vydali do dějiště šampionátu, který společně pořádají Spojené státy, Kanada a Mexiko. V pondělí se v jihomexické Pueble utkají s Peru.
První zápas na turnaji je čeká o týden později proti Kapverdským ostrovům, ve skupině pak ještě mají Saúdskou Arábii a Uruguay.