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Mistrovství světa 2026

Mistrovství světa 2026

Jako gazpacho bez rajčat a okurek. Gólman si šel koupit chleba? Španělé slyší kritiku

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  12:40
Před přípravou proti Iráku trenér španělských fotbalistů Luis de la Fuente kývl na roli jednoho z favoritů mistrovství světa. „Cítíme, že jsme o titul schopní bojovat.“ Po utkání v La Coruni už si to spousta tamních novinářů nemyslí, po remíze 1:1 jsou některé komentáře ironické, jizlivé a hráče až zesměšňují.
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Španělští fotbalisté po přípravném zápase s Irákem děkují fanouškům v La Coruni za podporu. | foto: AP

„Jedli jste někdy gazpacho bez rajčat a okurek? Pokud ano, tak jste nejedli gazpacho. A přesně takový byl zápas proti Iráku,“ napsal deník AS přirovnání k oblíbené studené polévce.

„Mdlý zápas, který se hrál jen z povinnosti. Pouhá formalita, která všechny nudila. Den, na který budou vzpomínat jen debutanti, ale nikdo jiný. A ještě si všichni budou pamatovat, jak brankář Joan García chyboval u irácké branky.“

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Španělsko nenasadilo to nejlepší. Chyběla obě křídla Yamal a Nico Williams, kteří se po zranění dávají dohromady a není jasné, jestli úvodní zápas na šampionátu 15. června proti Kapverdským ostrovům stihnou. Právě zápas s Irákem měl poskytnout možnosti, kdo by je mohl nahradit.

Nenastoupili ani Pedri, Rodri či Cucurella.

„Málo rychlosti, hodně hry ve středu pole,“ hodnotila média výkon týmu.

Španělé přesto vedli, ale v 27. minutě vyrovnal levý obránce Merchas Doski, jenž nastupuje v české lize za Plzeň.

Iráčtí fotballisté slaví gól proti Španělsku. Vstřelil ho Merchas Doski (třetí zprava).

„Byla to nevýrazná akce, která zdánlivě nikam nevedla. Doski běžel po levém křídle a rozhlížel se po spoluhráčích. Najednou bum, vyslal polocentr, polostřelu, která Joana zaskočila, jako by si vyšel koupit chleba,“ popisovala španělská média počínání gólmana Barcelony.

„Jeho zařazení do nominace vyvolalo debatu o tom, kdo bude španělským brankářem číslo jedna. Chyba, kterou udělal, mu rozhodně podporovatele nezajistí.“

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Další den se Španělé vydali do dějiště šampionátu, který společně pořádají Spojené státy, Kanada a Mexiko. V pondělí se v jihomexické Pueble utkají s Peru.

První zápas na turnaji je čeká o týden později proti Kapverdským ostrovům, ve skupině pak ještě mají Saúdskou Arábii a Uruguay.

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MS ve fotbale

Mistrovství světa ve fotbale začíná ve čtvrtek 11. června 2026. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu 28. června a finále 19. července 2026.

Tipsport - partner programu

Skupina A

Skupina B

Skupina D

Skupina C

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 0 0 0 0 0:0 0
2. Jižní KoreaJižní Korea 0 0 0 0 0:0 0
3. ČeskoČesko 0 0 0 0 0:0 0
4. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 0 0 0 0 0:0 0
2. KanadaKanada 0 0 0 0 0:0 0
3. Bosna a HercegovinaBosna 0 0 0 0 0:0 0
4. KatarKatar 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MarokoMaroko 0 0 0 0 0:0 0
2. BrazílieBrazílie 0 0 0 0 0:0 0
3. SkotskoSkotsko 0 0 0 0 0:0 0
4. HaitiHaiti 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AustrálieAustrálie 0 0 0 0 0:0 0
2. ParaguayParaguay 0 0 0 0 0:0 0
3. TureckoTurecko 0 0 0 0 0:0 0
4. USAUSA 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 0 0 0 0 0:0 0
2. EkvádorEkvádor 0 0 0 0 0:0 0
3. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 0 0 0 0 0:0 0
4. CuraçaoCuraçao 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvédskoŠvédsko 0 0 0 0 0:0 0
2. TuniskoTunisko 0 0 0 0 0:0 0
3. JaponskoJaponsko 0 0 0 0 0:0 0
4. NizozemskoNizozemsko 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. EgyptEgypt 0 0 0 0 0:0 0
2. ÍránÍrán 0 0 0 0 0:0 0
3. BelgieBelgie 0 0 0 0 0:0 0
4. Nový ZélandNový Zéland 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 0 0 0 0 0:0 0
2. UruguayUruguay 0 0 0 0 0:0 0
3. ŠpanělskoŠpanělsko 0 0 0 0 0:0 0
4. KapverdyKapverdy 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 0 0 0 0 0:0 0
2. SenegalSenegal 0 0 0 0 0:0 0
3. NorskoNorsko 0 0 0 0 0:0 0
4. IrákIrák 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 0 0 0 0 0:0 0
2. RakouskoRakousko 0 0 0 0 0:0 0
3. AlžírskoAlžírsko 0 0 0 0 0:0 0
4. JordánskoJordánsko 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. PortugalskoPortugalsko 0 0 0 0 0:0 0
2. KolumbieKolumbie 0 0 0 0 0:0 0
3. UzbekistánUzbekistán 0 0 0 0 0:0 0
4. Demokratická republika KongoKongo 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ChorvatskoChorvatsko 0 0 0 0 0:0 0
2. PanamaPanama 0 0 0 0 0:0 0
3. AnglieAnglie 0 0 0 0 0:0 0
4. GhanaGhana 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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