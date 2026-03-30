Silný tým s hráči na úrovni. Máme opravdu velký respekt, říká kouč Dánů o Češích

  20:36
Už už se viděli na šampionátu v Americe, ale selhání v závěru kvalifikace loni v listopadu poslalo dánské fotbalisty do nevyzpytatelných oprav. „Samozřejmě, jsme trochu nervózní, cítím takové to šimrání v břiše. Příštích několik hodin nás to ještě potrápí,“ přemítal trenér Brian Riemer
Dánský trenér Brian Riemer na tiskové konferenci na stadionu na Letné před finále baráže o postup na mistrovství světa. | foto: ČTK

Na rozdíl od Irska, semifinálového soupeře Čechů, přicestovali Dánové na finále baráže do Prahy až den před výkopem.

„Měli jsme opravdu dobrý týden. Jsme nachystaní,“ řekl dánský kouč Riemer v pondělí na tiskové konferenci na Letné.

Doma v Dánsku už tamním novinářům líčil, jak může být český tým nebezpečný ze standardních situací, protože má vysoké hráče. A že si dobře uvědomuje, jaké síle budou Dánové čelit, když Češi v domácím prostředí v sedmnácti zápasech neprohráli.

Zlobila sluchátka, překlad neslyšel. Finále vyhlížíme s optimismem, těší se Koubek

„Mají opravdu silný tým se spoustou hráčů na mezinárodní úrovni. Máme k nim respekt. Viděl jsem, jak tady remizovali s Chorvaty,“ poznamenal Riemer. „Potkají se dva odlišné týmy a styly. Bude to boj o dominanci. My i Češi jsme odhodlaní odevzdat maximum.“

O čem dánský kouč ještě mluvil?

O obratu Čechů proti Irům: „Musíme se soustředit na náš výkon z Kodaně proti Severní Makedonii. S čím do toho půjde soupeř, to netuším. Ale zase víme, s čím my. Máme řadu kvalitních individualit. Máme za sebou dobrý týden, připravovali jsme se do nejmenších detailů, to je nejdůležitější. S čím do toho půjdou Češi, nechám na nich.“

O tom, jak by mohl zápas vypadat: „Momenty překvapení si necháme na utkání, ale víme, s kým máme co do činění. Češi hrají hodně fyzický fotbal. Ale se vším respektem k nim, půjde hlavně o to, jak budeme hrát my. Důležité bude, abychom byli trpěliví.“

Česko – Dánsko

výkop: úterý 20.45

rozhodčí: Maurizio Mariani – Daniele Bindoni, Alberto Tegoni

Předpokládaná sestavy, Česko: Kovář – Chaloupek, Hranáč, Krejčí – Coufal, Souček, Darida, Provod, Jurásek – Šulc, Schick.

Dánsko: Hermansen – Bah, Nörgaard (Andersen), Nelson, Maehle – Hjulmand, Höjbjerg – Isaksen, Froholdt, Damsgaard – Höjlund.

O nebezpečí ze standardek: „Nemám to úplně ověřené, ale myslím, že Češi mají nejvyšší tým v Evropě. A ve standardkách jsou hodně silní. Ale naši hráči jsou na to zvyklí, standardky jsou důležité vždycky. Fakta jsme si zpracovali a hráčům věříme, že to zvládnou.“

O Součkovi: „Všichni ho známe z Premier League a připravovali jsme se na jeho kvality. Jsou neuvěřitelné. Je to velmi dobrý hráč, který je pro soupeře velmi nebezpečný. Nevíme, jak se zachová český trenér, jestli bude Souček v sestavě. Ale pro mě je to výborný hráč.“

O atmosféře na stadionu, který z dánského pohledu nemá na takový zápas příliš velkou kapacitu: „Jako trenér národního mužstva jsem toho zažil dost. I hráči vědí, jaké to je hrát na stadionu pro šedesát osmdesát tisíc lidí. Že tady bude necelých dvacet? S tím umíme pracovat, hráči musí být mentálně dostatečně silní. V tomhle ohledu jsme klidní, naši kluci vědí, jak na to a co je třeba.“

O tom, jestli to pro něj je největší zápas kariéry: „Ano, je. Dostat se na mistrovství světa je pro fotbalistu nejvíc, i když samozřejmě tu máme i Ligu mistrů, ta se ovšem hraje každý rok. Ale kolikrát se člověk dopracuje k tomu, aby si zahrál na šampionátu? Pro mě je to absolutně nejvíc a tak i do toho půjdu. Když jsem měl jako asistent Brentfordu před prvním zápasem v Premier League, tak to tenkrát taky bylo to největší. Ale člověk se vyvíjí.“

Tipsport - partner programu
Vyhrajte balíček pivní kosmetiky pro krásné a silné vlasy
Vyhrajte balíček pivní kosmetiky pro krásné a silné vlasy

Milujete tradiční české ingredience a svěží vůně? Pivní kosmetika je legendou, která pomáhá vlasům k vitalitě a lesku již po generace. Zapojte se...

