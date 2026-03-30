Dánové znovu řeší výšku Čechů. Nesmíme je pustit ke standardkám, varuje kouč

Poznal to už Riemerův krajan Brian Priske, trenér Sparty, v české lize: „Je to soutěž, kde mužstva víc než kde jinde centrují do vápna.“
A i kouč dánského národního mužstva si uvědomuje: „Standardní situace budou hrát důležitou roli.“
Upozornil na to, když se od pátku detailně zaměřil na způsob hry Čechů, s nimiž se utká o postup na mistrovství světa. Česko, nebo Dánsko? Jen jeden z nich postoupí na letošní šampionát, který společně pořádají Spojené státy, Kanada a Mexiko.
V semifinále baráže dánský kouč viděl, jak před irskou bránu létá jeden centr za druhým.
V základní hrací době skončil duel Čechů s Iry 2:2 a všechny branky vzešly právě ze standardek. Nejdřív po rohovém kopu kapitán Krejčí vybojoval penaltu. A v závěru po centru z přímého kopu znovu Krejčí hlavičkoval do sítě.
Pokutový kop, z kterého se Irové dostali do vedení, vznikl po dlouhém autu. A druhý gól dali z rohu.
Česko – Dánsko
výkop: úterý 20.45
rozhodčí: Maurizio Mariani - Daniele Bindoni, Alberto Tegoni
Předpokládaná sestava Dánska: Hermansen – Bah, Nörgaard (Andersen), Nelson, Maehle – Hjulmand, Höjbjerg – Isaksen, Froholdt, Damsgaard – Höjlund.
„Na standardky se musíme hodně zaměřit,“ cituje Riemera dánský deník Ekstrabladet. „Bude to podobné, jako když jsme hráli loni se Skotskem.“
Právě Skotové připravili Dány o přímý postup na šampionát. V závěrečném utkání kvalifikace vyhráli 4:2, když tři branky padly po centrovaných míčích, z toho jeden přímo z rohu a další po dohrávané standardce.
„Trenér Riemer je na rozdíl od dřívějška před zápasem v Praze zdrženlivý a nechce o taktice nic prozrazovat,“ píše Ekstrabladet.
„Potkají se dva úplně odlišené herní styly. A bude zajímavé sledovat, jak se můžeme vzájemně překvapit. My jsme připraveni čelit nejvyššímu evropskému týmu, které hraje úplně jinak než my,“ řekl Riemer.
Dánské obavy z Čechů: Mají nejvyšší tým v Evropě, hrají hodně fyzický fotbal
Zároveň kouč upozornil, že Češi mají opravdu kvalitu, byť to tak například dánští fanoušci po loňské porážce na Faerských ostrovech nemusí vnímat.
„Říká se, že národním sportem v Česku je hokej, ale my jdeme proti soupeři, který doma neprohrál osmnáct zápasů za sebou. Tak snad chápete, jaké kvalitě budeme v úterý čelit,“ zdůraznil Riemer. „A mimochodem, Česko také postoupilo do nejvyšší úrovně Ligy národů.“
Právě v Lize národů česká reprezentace utrpěla poslední domácí porážku, bylo to v září 2022 s Portugalskem (0:4).
Pro upřesnění od té doby počítá čtrnáct vítězství včetně toho posledního v penaltovém rozstřelu nad Irskem a tři remízy s Chorvatskem, Albánií a v přípravě se Saúdskou Arábií. Duel s Maltou před Eurem 2024 se hrál na neutrálním hřišti v Rakousku.