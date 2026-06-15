Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

Zápas Čechů proti Jihoafričanům odpíská žena, na čarách bude mít asistentky

Autor: ,
  15:58
Čtvrteční druhý zápas českých fotbalistů na šampionátu v Americe proti Jihoafrické republice bude rozhodovat americká sudí Tori Pensová. Duel na mistrovství světa mužů bude řídit jako teprve druhá žena v historii po Stéphanii Frappartové, která na turnaji před čtyřmi lety v Kataru pískala utkání Německa s Kostarikou. Delegaci na zápas v Atlantě zveřejnila FIFA.
Rozhodčí Tori Pensová.

Rozhodčí Tori Pensová. | foto: Reuters

Rozhodčí Tori Pensová.
Během zápasů Čechů proti Korejcům zůstalo mnoho sedaček v hledišti prázdných.
Alexandr Sojka v souboji s I Han-pomem z Jižní Koreje na MS ve fotbale.
Alexandr Sojka stíhá Hwanga In-poma z Jižní Koreje na MS ve fotbale.
28 fotografií

Ženské obsazení bude mít kompletní trojice rozhodčích na hřišti, asistentkami Pensové budou její americké krajanky Brooke Mayová a Kathryn Nesbittová. Čtvrtým sudím u laviček bude muž, a to novozélandský sudí Campbell-Kirk Kawana-Waugh.

Zelený lituje vítězného gólu Koreji: Jsem v něm namočený. JAR teď musíme porazit

Pensová patří k elitním ženským rozhodčím. Devětatřicetiletá sudí narozená ve Stuartu na Floridě v roce 2023 jako první Američanka řídila finále ženského mistrovství světa, v němž Španělsko porazilo Anglii 1:0.

Frappartová před čtyřmi lety v Kataru rozhodovala při vítězství Německa nad Kostarikou 4:2. Při premiéře ženské rozhodčí na světovém šampionátu mužů byla velmi shovívavá, při zápase udělila pouze jednu žlutou kartu.

Rozhodčí Tori Pensová.

Český tým se v Atlantě utká s Jihoafrickou republikou ve čtvrtek od 18:00 středoevropského letního času. Svěřenci trenéra Miroslava Koubka na úvod šampionátu podlehli Korejcům 1:2 a v boji o postup ze skupiny potřebují zvítězit.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začíná ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Tipsport - partner programu

Skupina H

Skupina G

Skupina I

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Tipsport - partner programu

Skupina C

Skupina D

Skupina E

Skupina F

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 1 1 0 0 2:0 3
2. Jižní KoreaJižní Korea 1 1 0 0 2:1 3
3. ČeskoČesko 1 0 0 1 1:2 0
4. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 1 0 0 1 0:2 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KanadaKanada 1 0 1 0 1:1 1
2. Bosna a HercegovinaBosna 1 0 1 0 1:1 1
3. KatarKatar 1 0 1 0 1:1 1
4. ŠvýcarskoŠvýcarsko 1 0 1 0 1:1 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. SkotskoSkotsko 1 1 0 0 1:0 3
2. BrazílieBrazílie 1 0 1 0 1:1 1
3. MarokoMaroko 1 0 1 0 1:1 1
4. HaitiHaiti 1 0 0 1 0:1 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 1 1 0 0 4:1 3
2. AustrálieAustrálie 1 1 0 0 2:0 3
3. TureckoTurecko 1 0 0 1 0:2 0
4. ParaguayParaguay 1 0 0 1 1:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 1 1 0 0 7:1 3
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 1 1 0 0 1:0 3
3. EkvádorEkvádor 1 0 0 1 0:1 0
4. CuraçaoCuraçao 1 0 0 1 1:7 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvédskoŠvédsko 1 1 0 0 5:1 3
2. JaponskoJaponsko 1 0 1 0 2:2 1
3. NizozemskoNizozemsko 1 0 1 0 2:2 1
4. TuniskoTunisko 1 0 0 1 1:5 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. EgyptEgypt 0 0 0 0 0:0 0
2. ÍránÍrán 0 0 0 0 0:0 0
3. BelgieBelgie 0 0 0 0 0:0 0
4. Nový ZélandNový Zéland 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 0 0 0 0 0:0 0
2. UruguayUruguay 0 0 0 0 0:0 0
3. ŠpanělskoŠpanělsko 0 0 0 0 0:0 0
4. KapverdyKapverdy 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 0 0 0 0 0:0 0
2. SenegalSenegal 0 0 0 0 0:0 0
3. NorskoNorsko 0 0 0 0 0:0 0
4. IrákIrák 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 0 0 0 0 0:0 0
2. RakouskoRakousko 0 0 0 0 0:0 0
3. AlžírskoAlžírsko 0 0 0 0 0:0 0
4. JordánskoJordánsko 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. PortugalskoPortugalsko 0 0 0 0 0:0 0
2. KolumbieKolumbie 0 0 0 0 0:0 0
3. UzbekistánUzbekistán 0 0 0 0 0:0 0
4. Demokratická republika KongoKongo 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ChorvatskoChorvatsko 0 0 0 0 0:0 0
2. PanamaPanama 0 0 0 0 0:0 0
3. AnglieAnglie 0 0 0 0 0:0 0
4. GhanaGhana 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Nejčtenější

KVÍZ: Muži s páskou. Poznáte kapitány reprezentací, které budou na MS?

Kapitán národního týmu Ladislav Krejčí se raduje z gólu v prodloužení proti...

Na fotbalovém mistrovství světa bude letos poprvé osmačtyřicet týmů. To znamená mimo jiné osmačtyřicet kapitánů. Při té příležitosti jsme si pro vás připravili tematický kvíz. Pro větší pestrost se...

Korea - Česko 2:1, po Krejčího gólu euforie, soupeř ale dvěma zásahy utkání zvrátil

Zklamaný kapitán Ladislav Krejčí po prohře s Jižní Koreou na mistrovství světa

Od našeho zpravodaje v Mexiku Čeští fotbalisté v prvním zápase mistrovství světa vedli, ale výsledek proti Koreji neudrželi. Na gól kapitána Krejčího odpověděl záhy šikovný In-pom, který deset minut před koncem připravil gól i...

Kde budou hrát Češi na MS? Jak vypadají všechny stadiony pro americký šampionát

MetLife Stadium v New Jersey, kde se odehraje finále fotbalového mistrovství...

Svou cestu Severní Amerikou začínají už v pátek, kdy se v přípravném utkání čeští fotbalisté střetnou s Guatemalou v New Jersey. Úvodní zápas mistrovství světa je ale čeká v mexické Guadalajaře. V...

OBRAZEM: Kolaches, pivo, kroje i Havel. Jak vypadá kousek Česka v rozpáleném Texasu

Nad vstupem do obchodu u Slováčků vás ihned trefí obří nápis: Jak se máš!

Od našich zpravodajů v USA Hlavní město Česka uprostřed rozpáleného Texasu. Věřili byste tomu? Ve Westu, asi hodinu cesty od Dallasu, vlají české vlajky, pečou se české koláče a v pivovaru nedaleko odsud vám nalijí pivo od...

MS ve fotbale 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

Mistrovství světa ve fotbale se v roce 2026 vůbec poprvé hraje za účasti 48 týmů a hostí jej tři země – USA, Mexiko a Kanada. A v akci jsou i Češi. Národní tým na světovém šampionátu bojuje po 20...

Zápas Čechů proti Jihoafričanům odpíská žena, na čarách bude mít asistentky

Rozhodčí Tori Pensová.

Čtvrteční druhý zápas českých fotbalistů na šampionátu v Americe proti Jihoafrické republice bude rozhodovat americká sudí Tori Pensová. Duel na mistrovství světa mužů bude řídit jako teprve druhá...

15. června 2026  15:58

MS ve fotbale 2026 ONLINE: Zápas Čechů odpíská žena, Yamal prý může nastoupit

Sledujeme online
Rozhodčí Tori Pensová.

Fotbalové mistrovství světa se letos koná ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku od 11. června do 19. července. Poprvé v historii se ho zúčastní 48 týmů, což znamená rekordních 104 zápasů,...

15. června 2026  15:15

Další posila Teplic z lotyšské ligy. Stoper Vientiess, který zaujal i v Chrudimi

Lotyšský fotbalista Oskars Vientiess, posila Teplic.

And the Oskars goes to... Teplice! Dva dny po ukrajinském ofenzivním záložníkovi Artemu Garzhovi představili prvoligoví fotbaloví skláři nováčka do obrany, víceletou smlouvu podepsal třiadvacetiletý...

15. června 2026  14:01

Sláva je strašně pomíjivá. Po cestách Čaroděje Vaniaka přes Slavii až do Artisu

Momentka z oslav 115 let fotbalu v Prostějově, na snímku Martin Vaniak

Kouzly už nezaklíná branku, ale své svěřence. Bývalý fotbalový brankář Martin Vaniak platí za legendu v Sigmě Olomouc i Slavii Praha, kde si za své umění vysloužil přezdívku Čaroděj. Aby také ne....

15. června 2026  13:52

Zelený lituje vítězného gólu Koreji: Jsem v něm namočený. JAR teď musíme porazit

Český obránce Jaroslav Zelený před utkáním s Koreou.

Vítězný gól vstřelili Korejci po jeho levé straně. „Celý můj výkon to zkazilo, přitom nebyl špatný,“ popisoval na tiskové konferenci českých fotbalistů obránce Jaroslav Zelený úvodní porážku 1:2 na...

15. června 2026  13:25

MS ve fotbale 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

Mistrovství světa ve fotbale se v roce 2026 vůbec poprvé hraje za účasti 48 týmů a hostí jej tři země – USA, Mexiko a Kanada. A v akci jsou i Češi. Národní tým na světovém šampionátu bojuje po 20...

15. června 2026  12:54

Hyský zahájil přípravu. Češi na MS? Jde o nastavení, pak JAR porazíme

Plzeňský trenér Martin Hyský během přípravy

V deset hodin dopoledne poprvé foukl do píšťalky a svolal si tým k sobě. V areálu v Luční ulici pak kouč plzeňských fotbalistů Martin Hyský rozdal první pokyny v angličtině a na úvodní cvičení ve...

15. června 2026  12:53

Do Mourinhova Realu patří Cucurella. Chelsea za něj obdrží 60 milionů eur

Obránce Chelsea Marc Cucurella v souboji s útočníkem Brightonu Welbeckem.

Španělský obránce Marc Cucurella přestoupil z Chelsea do Realu Madrid. Španělský klub o tom informoval na webu. Přestupová částka nebyla zveřejněna, podle médií by však mělo jít o 60 milionů eur (asi...

15. června 2026  12:13

Bývalý fotbalista o Belgičanech: Týmově jim to skřípe. Obdivují bojovnost Čechů

Premium
Bývalý fotbalista Lukáš Ohněník, který se usadil v Belgii, s rodinou v českých...

Do Belgie původně odcházel jen na skok, aby si zkusil zahraniční angažmá. Bývalý fotbalista Teplic či Ústí nad Labem Lukáš Ohněník nakonec zůstal 17 let a návrat do Česka už neplánuje. V poklidném...

15. června 2026

Co to udělal? Svět řeší skandál sudího na MS, do kamer ukázal rasistické gesto

Australský fotbalový rozhodčí Shaun Evans.

Mladší generace si ten symbol vybaví spíš v jiné souvislosti. Když jste se podívali, jak někdo pod pasem ukazuje obrácené OK, měl dotyčný právo vás udeřit, což se postupně rozšířilo jako vtipná hra....

15. června 2026  11:40

Otestujte na eMiminu svítící lahvičku na učení NUK Perfect Match Koala
Otestujte na eMiminu svítící lahvičku na učení NUK Perfect Match Koala

Chcete, aby si vaše dítě vybudovalo správné návyky pro dodržování pitného režimu? Práci vám usnadní dětská lahev NUK Perfect Match Koala, jejíž...

Švédský fotbalista na MS neslavil gól kvůli tuniskému původu. Skóroval hned dvakrát

Yasin Ayari se omlouvá za gól do sítě Tuniska.

Na klubové úrovni už si fanoušci zvykli. Ale na té mezinárodní? To se jen tak nevidí. Když švédské fotbalisty poslal bleskově do vedení Yasin Ayari, nepropukl v euforii z premiérového gólu na...

15. června 2026  11:11

Do jednání o koupi Dynama vstoupil Jihočeský kraj, okamžitě zahájil audit

Zahraniční vedení Dynama v čele s majitelkou Nnekou Ede dorazilo na jednání na...

Jihočeský kraj oficiálně vstoupil do jednání o koupi fotbalového Dynama. Majitelka Nneka Ede o prodeji uvažuje poté, co klub nezískal profesionální licenci. Podle hejtmana Martina Kuby začal okamžitý...

15. června 2026  10:40

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.