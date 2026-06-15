Zápas Čechů proti Jihoafričanům odpíská žena, na čarách bude mít asistentky

Ženské obsazení bude mít kompletní trojice rozhodčích na hřišti, asistentkami Pensové budou její americké krajanky Brooke Mayová a Kathryn Nesbittová. Čtvrtým sudím u laviček bude muž, a to novozélandský sudí Campbell-Kirk Kawana-Waugh.
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Pensová patří k elitním ženským rozhodčím. Devětatřicetiletá sudí narozená ve Stuartu na Floridě v roce 2023 jako první Američanka řídila finále ženského mistrovství světa, v němž Španělsko porazilo Anglii 1:0.
Frappartová před čtyřmi lety v Kataru rozhodovala při vítězství Německa nad Kostarikou 4:2. Při premiéře ženské rozhodčí na světovém šampionátu mužů byla velmi shovívavá, při zápase udělila pouze jednu žlutou kartu.
Český tým se v Atlantě utká s Jihoafrickou republikou ve čtvrtek od 18:00 středoevropského letního času. Svěřenci trenéra Miroslava Koubka na úvod šampionátu podlehli Korejcům 1:2 a v boji o postup ze skupiny potřebují zvítězit.