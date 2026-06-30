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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

První vážné zranění, Součka čeká pauza. Konec v reprezentaci? Budu přemýšlet

Autor:
  20:05
Doktoři odnášejí Tomáše Součka na nosítkách v utkání s Mexikem.

Doktoři odnášejí Tomáše Součka na nosítkách v utkání s Mexikem. | foto: Reuters

Tomáše Součka odnášejí z trávníku na nosítkách.
Mexický brankář Guillermo Ochoa kontroluje zdravotní stav Tomáše Součka.
Český záložník Tomáš Souček se zraněným kotníkem pouští za doprovodu Vladimíra...
Čeští fotbalisté se chystají na zápas fotbalového mundialu proti Jihoafrické...
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Dosud nejdéle chyběl v profesionální kariéře kvůli zranění jen několik dnů. Ano, čtete dobře. Teď se Tomáš Souček, bývalý kapitán fotbalové reprezentace, bude prát s první vážnou komplikací. V utkání s Mexikem (0:3) na mistrovství světa ho odnesla nosítka poté, co špatně došlápl při napadání brankáře. A čeká ho dlouhá pauza.

„Takhle jsem si konec sezony nepředstavoval,“ vyťukal v úterý večer v angličtině na svůj instagram, kam přiložil fotku z nosítek.

„Jak ve West Hamu, tak v reprezentaci, a už vůbec ne se zraněním. Mrzí mě, že jsme fanouškům nezvládli dát ten pocit, který si tolik zasloužili,“ vrátil se k vyřazení ve skupině na světovém šampionátu.

Turnaj zakončil Souček tím, že přišel během druhého poločasu na Aztéckém stadionu do hry. Když pár minut před koncem napadal brankáře Ochou, vyskočil, špatně dopadl a nehezky si vytočil kotník při dopadu. Možná nepříjemný dopad, při kterém současně brzdil, odneslo i koleno.

tomassoucek28

This isn’t how I imagined ending the season.

Not with West Ham. Not with the Czech Republic. And certainly not with an injury.
I’m sorry we couldn’t give our fans the moments and results you deserved. That hurts me more than anything.

The good thing about football is that there’s always another challenge waiting. A new season is almost here, bringing a new opportunity to put things right.

For 12 years as a professional, I’ve been lucky enough to avoid a serious injury. Now I have to face a challenge I haven’t faced before. But everyone who knows me knows one thing.
I never give up!
This injury doesn’t change my mindset. If anything, it makes me even more determined. I’ll use these next few weeks/months to work, recover and come back stronger. As a player, as a teammate and as a person.

Since the season ended, I’ve only had one thing on my mind. West Ham United. This club means so much to me and I’m ready to do everything I can in helping get it back to where it belongs; to the English Premier League.
For the immediate future, I’ll support the boys off the pitch whilst I rehabilitate. Then once back, I’ll give everything I have on the pitch, fighting alongside the boys once again.
COYI!

As for the international team, I need some time to think about my future.
I’m deeply disappointed with how our World Cup campaign ended. I know we are capable of much more in every aspect than we showed, and that’s one of the biggest reasons why this disappointment is so difficult to accept.
Representing the Czech Republic has always been the greatest honour of my career. That’s why I don’t want to make any decision in the heat of the moment. I’ll take the time to reflect and decide what’s best for everyone.

One thing is certain.

I’ll be back.

Stronger. Hungrier. More determined than ever.

Thank you for standing by me through everything. Your support means more than words can say. ❤️

30. června 2026 v 19:02, příspěvek archivován: 30. června 2026 v 19:52
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Přesnou diagnózu však Souček neprozradil.

„Za 12 let své profesionální kariéry jsem měl to štěstí, že se mi vážná zranění vyhýbala. Teď musím čelit výzvě, s jakou jsem se dosud nesetkal. Ale každý, kdo mě zná, ví jedno. Že se nikdy nevzdávám!“ zdůraznil Souček, nejlepší český střelec v Premier League.

Je až k nevíře, že se svým stylem hry nikdy nemarodil. Nebyl nemocný, neměl svalové problémy, ani žádné potíže s vazy.

KOMENTÁŘ: Souček jako Zátopek. Kromě rekordů překonává i sám sebe

Když už ho svalová nepříjemnost potkala těsně po přestupu do West Hamu v zimě 2020, chyběl jen deset dnů a vynechal jediný zápas. Dokonce do dvou nenastoupil kvůli karanténě za covidu. Toť vše.

Až doteď.

„Tohle zranění můj přístup nezmění. Spíš mě ještě víc posune, abych byl dál odhodlaný. Následující týdne či měsíce využiju k tréninku, zotavení a k tomu, abych se vrátil ještě silnější. Jako hráč, jako spoluhráč i jako člověk,“ pokračoval Souček.

Český záložník Tomáš Souček se zraněným kotníkem pouští za doprovodu Vladimíra Coufala a Lukáše Červa hřiště v závěru duelu proti Mexiku.

V posledních letech kapitán národního týmu, který přišel o kapitánskou pásku po nepoděkování fanouškům v utkání s Gibraltarem. Po mistrovství světa oznámili konec reprezentační kariéry zkušení Patrik Schick a Tomáš Holeš.

A co jedenatřicetiletý Souček? „Potřebuji si svou budoucnost ještě rozmyslet,“ navázal.

„Jsem hluboce zklamaný, jak skončila naše účast na mistrovství světa. Vím, že jsme ve všech ohledech schopní ukázat mnohem více, než jsme předvedli, a to je jeden z hlavních důvodů, proč je to pro mě tak těžké přijmout,“ líčil.

Souček o sestupu: Jeden z nejtěžších dní kariéry. West Ham chce vrátit mezi elitu

„Reprezentovat Českou republiku pro mě vždy byla největší čest. Proto nechci udělat žádné rozhodnutí v návalu emocí. Vezmu si čas na rozmyšlenou a rozhodnu se, co bude nejlepší pro všechny,“ mínil Souček.

V uplynulé sezoně sestoupil z Premier League s West Hamem, čeká ho tak sezona ve druhé lize.

Spekulace o přestupu postupně utichly a zranění tomu logicky napomůže. Souček však od začátku tvrdí, že chce dál klubu, ve kterém už je šest sezon, pomáhat.

Mexický brankář Guillermo Ochoa kontroluje zdravotní stav Tomáše Součka.

„Od skončení ročníku mám v hlavě jen jednu věc: West Ham United. Tento klub pro mě znamená opravdu hodně a jsem připraven udělat vše, co je v mých silách, abych mu pomohl vrátit se tam, kam patří – do anglické Premier League,“ potvrdil.

„V nejbližší době budu kluky podporovat mimo hřiště, zatímco se budu zotavovat. Až se vrátím, dám ze sebe na trávníku všechno a budu znovu bojovat po jejich boku. Dobrá věc na fotbale je, že je tady vždycky další sezona a příležitost dát věci do pořádku.“

„Jedna věc je jistá. Vrátím se. Silnější, hladovější, víc odhodlaný než kdy dřív. Děkuji za podporu a za to, že při mě stojíte. Tahle slova pro mě znamenají víc než dokážu vyjádřit,“ uzavřel Souček.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

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Německo
1:1
Paraguay
Francie
30. 6. 23:00
Švédsko
Jihoafrická republika
0:1
Kanada
Nizozemsko
1:1
Maroko
Portugalsko
3. 7. 1:00
Chorvatsko
Španělsko
2. 7. 21:00
Rakousko
USA
2. 7. 2:00
Bosna
Belgie
1. 7. 22:00
Senegal
Paraguay
Kanada
Maroko
Brazílie
Brazílie
2:1
Japonsko
Pobřeží slonoviny
1:1
Norsko
Mexiko
1. 7. 3:00
Ekvádor
Anglie
1. 7. 18:00
DR Kongo
Argentina
4. 7. 0:00
Kapverdy
Austrálie
3. 7. 20:00
Egypt
Švýcarsko
3. 7. 5:00
Alžírsko
Kolumbie
4. 7. 3:30
Ghana

O třetí místo

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 3 3 0 0 6:0 9
2. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 3 1 1 1 2:3 4
3. Jižní KoreaJižní Korea 3 1 0 2 2:3 3
4. ČeskoČesko 3 0 1 2 2:6 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 3 2 1 0 7:3 7
2. KanadaKanada 3 1 1 1 8:3 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 3 1 1 1 5:6 4
4. KatarKatar 3 0 1 2 2:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 3 2 1 0 7:1 7
2. MarokoMaroko 3 2 1 0 6:3 7
3. SkotskoSkotsko 3 1 0 2 1:4 3
4. HaitiHaiti 3 0 0 3 2:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 3 2 0 1 8:4 6
2. AustrálieAustrálie 3 1 1 1 2:2 4
3. ParaguayParaguay 3 1 1 1 2:4 4
4. TureckoTurecko 3 1 0 2 3:5 3

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 3 2 0 1 10:4 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 3 2 0 1 4:2 6
3. EkvádorEkvádor 3 1 1 1 2:2 4
4. CuraçaoCuraçao 3 0 1 2 1:9 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 3 2 1 0 10:4 7
2. JaponskoJaponsko 3 1 2 0 7:3 5
3. ŠvédskoŠvédsko 3 1 1 1 7:7 4
4. TuniskoTunisko 3 0 0 3 2:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BelgieBelgie 3 1 2 0 6:2 5
2. EgyptEgypt 3 1 2 0 5:3 5
3. ÍránÍrán 3 0 3 0 3:3 3
4. Nový ZélandNový Zéland 3 0 1 2 4:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 3 2 1 0 5:0 7
2. KapverdyKapverdy 3 0 3 0 2:2 3
3. UruguayUruguay 3 0 2 1 3:4 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 3 0 2 1 1:5 2

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 3 3 0 0 10:2 9
2. NorskoNorsko 3 2 0 1 8:7 6
3. SenegalSenegal 3 1 0 2 8:6 3
4. IrákIrák 3 0 0 3 1:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 3 3 0 0 8:1 9
2. RakouskoRakousko 3 1 1 1 6:6 4
3. AlžírskoAlžírsko 3 1 1 1 5:7 4
4. JordánskoJordánsko 3 0 0 3 3:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 3 2 1 0 4:1 7
2. PortugalskoPortugalsko 3 1 2 0 6:1 5
3. Demokratická republika KongoDR Kongo 3 1 1 1 4:3 4
4. UzbekistánUzbekistán 3 0 0 3 2:11 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 3 2 1 0 6:2 7
2. ChorvatskoChorvatsko 3 2 0 1 5:5 6
3. GhanaGhana 3 1 1 1 2:2 4
4. PanamaPanama 3 0 0 3 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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