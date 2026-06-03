Souček: Na baseballu jsme utužili partu. Slavia? Jen drby, chci mít čistou hlavu

Logicky se na to téma stočila řeč i při tiskové konferenci před posledním přípravným zápasem proti Guatemale, který národní tým čeká v pátek ve dvě hodiny českého času. Zvlášť, když i slávistický kouč Jindřich Trpišovský prohlásil, že by bývalého kapitána rád přivítal zpátky.
„To jsou drby, které se šíří Českem, hlavně pro vás, pro fotbalový šoubyznys,“ usmál se Souček. „Já si fakt užívám, kde jsem teď. Užívám si fotbal, který miluju. Něco se probírá v Česku, něco v Anglii, ale já to tolik neřeším. Soustředím se na nároďák.“
Takže o budoucnosti vůbec nemáte jasno?
Co se stalo v minulé sezoně, jsem teď dal stranou. Věnuju se stoprocentně reprezentaci. Měsíc chci mít čistou hlavu, splnit si, pro co jsem přijel já i celý tým. Omlouvám se, že ta odpověď asi není to, co jste chtěli. Ale vážně teď koukám jen na nároďák.
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Cítíte už chvění?
Jsme natěšení od prvního dne. Mistrovství světa je tady, takže i tuhle přípravu bereme jako velký zápas. Guatemala je opravdu dobrý tým, částečně se dá typově porovnat s Mexikem, ale my se soustředíme hlavně na sebe. Víme, jak chceme hrát, a chceme to ukázat, abychom nabrali sebevědomí na celý další týden a hlavně na zápas s Jižní Koreou.
Jak jste se aklimatizoval?
Bylo to náročné. První den byl lehčí trénink, včera jsme do toho už trochu víc šlápli, jsme připravení. Překonat časový posun trvá většinou zhruba dva dny, takže už jsme ready a věříme, že při zápase únava nebude vůbec znát.
Kolik jste toho první den naspal?
Vy jste měli podobnou cestu, taky o tom něco víte (úsměv). Měli jsme noční let, takže dvě hodiny v letadle, pak dvě na hotelu. První den byl těžší, pak už jsme najeli na místní čas. Jedna nebo dvě hodiny rozdíl, s čímž musíme počítat v Dallasu a Mexiku, to už nebude problém.
Jak jste si v úterý večer užili baseball?
Bylo to super. Docela hurá akce, rozhodli jsme se den předem. Láďa Krejčí všechno organizoval, má dobré kontakty. Vyrazili jsme všichni, za což jsem moc rád. Je dobré mít před turnajem takové akce, kde se zasmějeme a utužíme partu. Bylo to dost povedené, pro většinu z nás velký zážitek. Koupili jsme si trička na zápas, byla tam dobrá atmosféra, hezký stadion. Užili jsme si to, chtěli jsme zažít trochu americké kultury, což se povedlo.
Baseball je pro Američany asi pořád víc než fotbal. Změní se něco během mistrovství světa?
Hlavně doufám, že brzy začnou místo soccer říkat fotbal (úsměv). Baseball je tady větší sport, ale já jsem sportovec a mám rád všechno – americký fotbal, basket, hokej. Líbí se mi, že Američani chodí na všechny zápasy, o to víc se těším na mistrovství. Věřím, že atmosféra během turnaje bude ještě výraznější, než jsme zažili na baseballu.