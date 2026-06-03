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Mistrovství světa 2026

Mistrovství světa 2026

Souček: Na baseballu jsme utužili partu. Slavia? Jen drby, chci mít čistou hlavu

David Čermák
  20:56
Od našeho zpravodaje v USA - Sezona pro něj neskončila vůbec tak, jak si představoval. S West Hamem sestoupil z anglické ligy a nemá jasno o tom, co vlastně bude dál. Během mistrovství světa ale Tomáš Souček, záložník fotbalové reprezentace, tyhle starosti hází za hlavu: „Mrzelo mě to, ale teď se plně soustředím na turnaj, o kterém jsme tak dlouho snili. Co bude v klubu, to budu řešit až po dovolené.“
Tomáš Souček (vlevo) a trenér české reprezentace Miroslav Koubek na tiskové...

Tomáš Souček (vlevo) a trenér české reprezentace Miroslav Koubek na tiskové konferenci před zápasem s Guatemalou. | foto: Jiří Čihák, iDNES.cz

Kapitán reprezentace Ladislav Krejčí během prvního tréninku v New Yorku.
Pavel Šulc během tréninku reprezentace v New Yorku.
Český tým nastoupený k prvnímu tréninku ve Spojených státech před začátkem...
Útočník Patrik Schick se seznamuje s oficiálním míčem šampionátu.
9 fotografií

Logicky se na to téma stočila řeč i při tiskové konferenci před posledním přípravným zápasem proti Guatemale, který národní tým čeká v pátek ve dvě hodiny českého času. Zvlášť, když i slávistický kouč Jindřich Trpišovský prohlásil, že by bývalého kapitána rád přivítal zpátky.

„To jsou drby, které se šíří Českem, hlavně pro vás, pro fotbalový šoubyznys,“ usmál se Souček. „Já si fakt užívám, kde jsem teď. Užívám si fotbal, který miluju. Něco se probírá v Česku, něco v Anglii, ale já to tolik neřeším. Soustředím se na nároďák.“

Takže o budoucnosti vůbec nemáte jasno?
Co se stalo v minulé sezoně, jsem teď dal stranou. Věnuju se stoprocentně reprezentaci. Měsíc chci mít čistou hlavu, splnit si, pro co jsem přijel já i celý tým. Omlouvám se, že ta odpověď asi není to, co jste chtěli. Ale vážně teď koukám jen na nároďák.

Jak Češi nastoupí? Generálka proti Guatemale naznačí i sestavu pro MS

Cítíte už chvění?
Jsme natěšení od prvního dne. Mistrovství světa je tady, takže i tuhle přípravu bereme jako velký zápas. Guatemala je opravdu dobrý tým, částečně se dá typově porovnat s Mexikem, ale my se soustředíme hlavně na sebe. Víme, jak chceme hrát, a chceme to ukázat, abychom nabrali sebevědomí na celý další týden a hlavně na zápas s Jižní Koreou.

Jak jste se aklimatizoval?
Bylo to náročné. První den byl lehčí trénink, včera jsme do toho už trochu víc šlápli, jsme připravení. Překonat časový posun trvá většinou zhruba dva dny, takže už jsme ready a věříme, že při zápase únava nebude vůbec znát.

Kolik jste toho první den naspal?
Vy jste měli podobnou cestu, taky o tom něco víte (úsměv). Měli jsme noční let, takže dvě hodiny v letadle, pak dvě na hotelu. První den byl těžší, pak už jsme najeli na místní čas. Jedna nebo dvě hodiny rozdíl, s čímž musíme počítat v Dallasu a Mexiku, to už nebude problém.

Český tým nastoupený k prvnímu tréninku ve Spojených státech před začátkem mistrovství světa.

Jak jste si v úterý večer užili baseball?
Bylo to super. Docela hurá akce, rozhodli jsme se den předem. Láďa Krejčí všechno organizoval, má dobré kontakty. Vyrazili jsme všichni, za což jsem moc rád. Je dobré mít před turnajem takové akce, kde se zasmějeme a utužíme partu. Bylo to dost povedené, pro většinu z nás velký zážitek. Koupili jsme si trička na zápas, byla tam dobrá atmosféra, hezký stadion. Užili jsme si to, chtěli jsme zažít trochu americké kultury, což se povedlo.

Baseball je pro Američany asi pořád víc než fotbal. Změní se něco během mistrovství světa?
Hlavně doufám, že brzy začnou místo soccer říkat fotbal (úsměv). Baseball je tady větší sport, ale já jsem sportovec a mám rád všechno – americký fotbal, basket, hokej. Líbí se mi, že Američani chodí na všechny zápasy, o to víc se těším na mistrovství. Věřím, že atmosféra během turnaje bude ještě výraznější, než jsme zažili na baseballu.

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MS ve fotbale

Mistrovství světa ve fotbale začíná ve čtvrtek 11. června 2026. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu 28. června a finále 19. července 2026.

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Skupina A

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Skupina D

Skupina C

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 0 0 0 0 0:0 0
2. Jižní KoreaJižní Korea 0 0 0 0 0:0 0
3. ČeskoČesko 0 0 0 0 0:0 0
4. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 0 0 0 0 0:0 0
2. KanadaKanada 0 0 0 0 0:0 0
3. Bosna a HercegovinaBosna 0 0 0 0 0:0 0
4. KatarKatar 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MarokoMaroko 0 0 0 0 0:0 0
2. BrazílieBrazílie 0 0 0 0 0:0 0
3. SkotskoSkotsko 0 0 0 0 0:0 0
4. HaitiHaiti 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AustrálieAustrálie 0 0 0 0 0:0 0
2. ParaguayParaguay 0 0 0 0 0:0 0
3. TureckoTurecko 0 0 0 0 0:0 0
4. USAUSA 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 0 0 0 0 0:0 0
2. EkvádorEkvádor 0 0 0 0 0:0 0
3. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 0 0 0 0 0:0 0
4. CuraçaoCuraçao 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvédskoŠvédsko 0 0 0 0 0:0 0
2. TuniskoTunisko 0 0 0 0 0:0 0
3. JaponskoJaponsko 0 0 0 0 0:0 0
4. NizozemskoNizozemsko 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. EgyptEgypt 0 0 0 0 0:0 0
2. ÍránÍrán 0 0 0 0 0:0 0
3. BelgieBelgie 0 0 0 0 0:0 0
4. Nový ZélandNový Zéland 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 0 0 0 0 0:0 0
2. UruguayUruguay 0 0 0 0 0:0 0
3. ŠpanělskoŠpanělsko 0 0 0 0 0:0 0
4. KapverdyKapverdy 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 0 0 0 0 0:0 0
2. SenegalSenegal 0 0 0 0 0:0 0
3. NorskoNorsko 0 0 0 0 0:0 0
4. IrákIrák 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 0 0 0 0 0:0 0
2. RakouskoRakousko 0 0 0 0 0:0 0
3. AlžírskoAlžírsko 0 0 0 0 0:0 0
4. JordánskoJordánsko 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. PortugalskoPortugalsko 0 0 0 0 0:0 0
2. KolumbieKolumbie 0 0 0 0 0:0 0
3. UzbekistánUzbekistán 0 0 0 0 0:0 0
4. Demokratická republika KongoKongo 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ChorvatskoChorvatsko 0 0 0 0 0:0 0
2. PanamaPanama 0 0 0 0 0:0 0
3. AnglieAnglie 0 0 0 0 0:0 0
4. GhanaGhana 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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