Kapitán Souček: Postoupit z prvního místa chceme i my, ta šance tady pořád je

Za září odehrál Souček jen kvalifikační zápas v Černé Hoře, pár minut v přípravě proti Saúdské Arábii a čtyřiapadesát minut v Premier League proti Tottenhamu, kdy dostal červenou kartu a trest na tři utkání.
Nechyběly vám zápasy?
Chyběly, to víte že jo. Je pravda, že tak velkou pauzu jsem dlouho neměl. Ale jak mě znáte, tak jsem se zodpovědně připravoval. Cítím se dobře.
Bylo pro vás během srazu národního mužstva něco jinak?
Ne, to ne. Tím, že jsem si mohl zahrát proti Readingu, pauza nebyla tak hrozná. Tady jsme měli tři kvalitní tréninky a já věřím, že jsme na Chorvaty dobře připraveni.
Musíte vyhrát. Jak tlak zvládnete?
Tlak je velký, ale jsme v reprezentaci právě proto, že ho zvládáme. Je to skvělá příležitost ukázat, že sem patříme. Nikdo už nechce dopustit Osijek, kde jsme v červnu dostali pět gólů. Před námi je velká výzva.
Čím chcete eliminovat kvalitu a sílu Chorvatů?
Potřebujeme víc držet míč, neztrácet ho, protože pak mají rychlý přechod do útoku. Taky se jim míč hůř bere, jejich individuální kvalita je vysoká. Ukázali jsme si, jak jsme tam hráli, a víme, že je co zlepšovat. Hodně věcí. Doufám, že to ukážeme.
Poprvé hrajete s Chorvaty doma. Co se změní?
Přesně to nám může pomoct. Budeme mít podporu našich fanoušků. Za poslední roky se ta základna zvedla, půjdou za námi a já věřím, že jim to vrátíme. Proti Chorvatům nestačí, že bude jedenáct hráčů na hřišti, náhradníci a trenéři, ale potřebujeme celý národ.
Pro vás je to poslední šance na přímý postup. Jak se říká, nemáte co ztratit a můžete hrát odvážně. Bude to na hřišti vidět?
Všichni umíme počítat, víme, jak vypadá tabulka. Zatím to Chorvaté mají ve svých rukách, ale my taky chceme postoupit z prvního místa. Ta šance tady pořád je.