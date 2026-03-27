KOMENTÁŘ: Tohle srdce bije dál. I bez pásky. Může národní tým hrát bez Součka?

Se Součkem ve vedlejší roli.
Nebo naopak v hlavní?
Jak se to vezme.
Málokdo mohl mít námitky, když v listopadu po nevhodném extempore s fanoušky po utkání s Gibraltarem vedení asociace tahouna West Hamu sesadilo z vůdčí pozice.
Že s páskou ztratí i pozici v základní sestavě, to se nečekalo.
Zprvu odstrčený, pak v důležité roli. Můžou mi vzít pásku, ale ne srdce, řekl Souček
A že si o ni hned zase řekl, když od druhé půle pomáhal tým tahat z bryndy, to zaslouží uznání.
Jako by prvních pětačtyřicet minut naznačilo: Pozor, bez něj to zatím drhne. A dalších pětasedmdesát potvrdilo: Když o něco jde, tohohle chlapa na hřišti potřebujete.
Aby snad nevznikla mýlka: nový kapitán Ladislav Krejčí do role šéfa vklouzl naprosto dominantním výkonem. Vybojovanou penaltou, vyrovnávacím gólem i suverénně proměněným pokusem v rozstřelu.
To on byl bez debat mužem zápasu. Ale povedl by se bláznivý (a šťastný) obrat bez Součka?
Střed hřiště, kam nový kouč Miroslav Koubek poslal navrátilce Daridu, slávistu Provoda a rozjetého Šulce, byl v prvním poločasu průchozí, Češi zůstávali dlouho bez balonu a Irové měli pré. Jen za prvních pětadvacet minut stihli pět střel, tři rohy a rázem vedli o dva góly.
Češi? Nula ve všech statistikách.
Dlouho bojácný, nervózní a kostrbatý výkon. Nefungovalo vlastně nic, a nebýt hloupého penaltového faulu Ira Manninga, domácí by se nedostali vůbec k ničemu.
Bylo by snadné si po zápase rýpnout: To přece nemohlo vyjít!
Koubek to zkrátka zkusil jinak.
Zariskoval už při nominaci, stejně tak při skládání sestavy. S trochou nadsázky zvládl už během prvního srazu víc odvážných tahů než předchozí kouč Ivan Hašek za celou dobu ve funkci.
Nejlepší Krejčí, nejhorší Chorý. Čtenáři hodnotili výkon fotbalistů s Irskem přísně
Usoudil, že Iry neporazí jejich vlastní zbraní. A ačkoli si libuje v pevné defenzivě, sám sebe přesvědčil, že tentokrát je třeba použít úplně jinou ráži.
I proto přemluvil mazáka Daridu a minimálně pro baráž mu svěřil stěžejní roli. Když ho ve čtvrtek už v poločase musel obětovat, vyznělo to jako přiznání: Ano, sekl jsem se.
„Šel jsem do rizika,“ uznal Koubek. „Chtěli jsme větší hernost. Ale když jsme prohrávali, zvolili jsme navýšení sestavy.“
Koubek: Epická bitva, zápas jako řemen. Pink pink jako Španělé? To neumíme
Můžete v tom ovšem vidět i víc než jen pár centimetrů k dobru.
Třeba zjištění, že bez Součka tým v zásadních zápasech nedrží pohromadě – aspoň zatím.
Není vůbec na škodu hledat alternativní cestu, což předchozí trenéři ani nezkoušeli. Na kapitána spoléhali až moc, stavěli ho do každého bezvýznamného přáteláku, nedokázali si bez něj sestavu představit, což je druhý extrém.
Koubek se odhodlal k revoluci, ale zápas s Irskem mu odhalil, že nevybral vhodnou příležitost. Jakmile ve středu hřiště píchlo, bolest se rozlezla do všech stran. Jak přibývalo prohraných soubojů a irských standardek, které zaváněly, bylo jasné, co se musí stát.
Trenér se pokusil o náročnou transplantaci, aby záhy zjistil, že srdce, které se chystal nahradit, bije dál. A bude zvlášť zajímavé sledovat, jestli a jak ho využije v úterý, kdy na Letné půjde proti Dánsku o všechno.
Se Součkem? Nebo bez?