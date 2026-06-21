Estadio Azteca, jak říkají Mexičané, je fotbalová perla.
Jediné místo, které hostilo tři různé zahajovací zápasy mistrovství světa.
A zároveň magický stadion, na kterém legendární Maradona téměř na den přesně před čtyřiceti lety odehrál svůj nejslavnější zápas. Ve čtvrtfinále šampionátu proti Anglii nejprve rukou postrčil Argentince do vedení a vzápětí sólem přes půl hřiště vstřelil nezapomenutelný Gól století. Padouch i génius. Slavný Diego.
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Nabuzení Mexičané, kteří i přes jistotu prvního místa ve skupině nic nevypustí. Před domácím publikem si to ani nemohou dovolit, což není výhodná pozice pro fotbalovou reprezentaci, která potřebuje vyhrát.
„Řešíme, jak na Mexiko vyzrát, abychom dokázali najít jejich slabé stránky. Abychom je porazili,“ zmínil Holeš. Na hřišti se on i další hráči, kteří naskočili v základní sestavě ve druhém utkání šampionátu proti Jihoafrické republice, v neděli proběhli po dvou dnech.
V pátek dostal tým volno, v sobotu měly některé opory pouze regenerační trénink.
„Teď už se chystáme naplno. Pro nás je to zápas o život,“ burcoval Holeš, jenž do sestavy trenéra Miroslava Koubka vklouzl po prvním utkání místo klubového kolegy Chaloupka. „Už před Koreou jsem počítal s tím, že bych mohl v průběhu nastoupit, takže jsem se chystal úplně normálně. Aspoň jsem pak šel do druhého zápasu čerstvější.“
Přesto dohrával v křečích.
„Vyprovokoval jsem si je sám jedním skluzem. Asi po osmdesáti minutách,“ připomněl. „Obecně mám problémy s tím, že se v tomhle horku hodně potím. A jak mám ještě hodně svalů, nestíhají se okysličit.“
Právě únava je velkým tématem posledních dnů.
Češi jen během samotného turnaje nalétají ze základny v Dallasu 8 286 kilometrů. K tomu připočtěte skoky v nadmořské výšce i další cestování. Třeba na trénink, kam to z hotelu v centru Fort Worthu mají na stadion do Mansfieldu asi třicet mil po dálnici.
„Ideální to není, přeletů i přejezdů je fakt hodně,“ uznal Holeš. „Určitě to může být faktor, který nám síly trochu bere. Nejdete po tréninku hned do regenerace, ale sednete do autobusu a musíte dalších čtyřicet minut zpátky. Ale je to tak, jak to je, takže se tím víc nezaobírám,“ přesvědčuje.
Čím se naopak mužstvo zaobírat musí, je jeho vlastní výkon.
Proti Jižní Koreji i Jihoafrické republice reprezentanti vedli, přesto mají po dvou zápasech pouze jeden bod. Hlavně po druhém utkání se na ně kvůli ustrašenému výkonu po přestávce valila kritika.
Jedině statečný výkon v Mexiku na ni teď může dát odpověď.
„Viděli jsme soupeře ve dvou zápasech a pokaždé hráli poměrně stejně. Něco jsme si už pouštěli, další klipy nás ještě čekají. Věřím, že je trenéři přečtou a budeme dobře připravení.“
Třeba i na hvězdného útočníka Raúla Jiméneze z anglické Premier League?
„Nejen na něj. Jako u každého týmu si musíme dát pozor třeba i na rychlá křídla, která skvěle umí přejít jeden na jednoho. Když se jako obránce do takové situace dostanete, musíte si dát velký pozor.“
Obzvlášť teď, kdy už není kam ustupovat.
Češi na Aztéckém stadionu hrají ve čtvrtek v osm večer mexického času, doma tou dobou budou tři ráno.