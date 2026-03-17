Čvančarův agent o slovech Koubka: Zcela zavádějící. Co měl fanouškům v klubu říct?

  20:13
Ve fotbalové reprezentaci nebyl od předloňského října a není v ní ani teď. Přesto se jméno Tomáše Čvančary po úterní nominační tiskovce řeší. Nový kouč Miroslav Koubek řekl: „Pokud vím, vyjádřil se, že prioritou pro něj není národní mužstvo. A pro mě zase není priorita brát hráče, který takhle uvažuje.“ Hráčův agent David Nehoda nesouhlasí - a ostře reaguje.
Český útočník Tomáš Čvančara při své premiéře v dresu Celtiku Glasgow přihrál...

Český útočník Tomáš Čvančara při své premiéře v dresu Celtiku Glasgow přihrál ve šlágru kola proti Hearts na gól, duel skončil 2:2.

„Zdůvodnění absence Tomáše Čvančary v nominaci české reprezentace je zcela zavádějící a absolutně vytržené z kontextu celého rozhovoru pro klubovou televizi Celtiku, který vznikal před pěti týdny. Nikdo z vedení reprezentace s Tomášem ve spojení není a nebyl,“ napsal Nehoda na sociální síť X.

„Čerpat informace o hráči a jeho aktuální situaci v klubu pouze z médií mi přijde velmi zvláštní. To měl Tomáš fanouškům jako říct, že po třech zápasech za Celtic je pro něj priorita reprezentace?“ nechápe.

Redakce iDNES.cz se pokoušela s Nehodou spojit a na okolnosti celého příběhu se podrobně doptat. Zatím neúspěšně.

Pětadvacetiletý Čvančara hrál za národní tým naposledy v říjnu 2024 v Albánii a před minulými srazy v úvahách trenérů nefiguroval. V Německu mezitím za Mönchengladbach naskakoval nepravidelně a příliš povedené nebylo ani jeho podzimní angažmá v tureckém Antalyasporu. Zprvu sice nastupoval, dal dva góly, ale když se ke konci podzimní části ozval s tím, že nedostal výplatu a kvůli dluhům se obrátil na Mezinárodní fotbalovou federaci FIFA, upadl v nemilost.

Zkraje roku se proto hlásil zpátky v Německu, kde má smlouvu do letošního června. A v lednu zamířil na hostování do skotského Celtiku, kde má zatím solidní bilanci 2+2 a v klubu si jeho přínos chválí.

I proto se mezi fanoušky před baráží potichu mluvilo o jeho možném spojení s reprezentací. Ovšem nikoli v kancelářích na Strahově. Koubek v úterý Čvančarovu nominaci odmítl a odkázal se na rozhovor, který hráč poskytl klubové televizi.

„Byla by čest zahrát si na mistrovství světa, ale abych byl upřímný, můj cíl to teď není,“ reagoval vytáhlý útočník, když se ho přímo na letní šampionát v Americe vyptávali. „Řekl bych, že se chci soustředit hlavně na klub.“

Koubka takový postoj namíchl.

„Není mou prioritou brát hráče, pro kterého národní tým není priorita,“ zamračil se zkušený kouč.

Ten z nominace překvapivě vynechal i ofenzivního šikulu Václava Černého, který přitom v tureckém Besiktasi v aktuální sezoně nastřílel už šest gólů a přidal osm asistencí. „Vašek je nepochybně velmi dobrým fotbalistou, ale přednost dostala jiná typologie,“ prohlásil Koubek.

I Černý přitom patří do stejné Nehodovy agentské stáje, která má jinak v reprezentaci silné zastoupení: vedle Martina Vitíka, Michala Sadílka, Tomáše Chorého nebo Tomáše Ladry třeba i Jana Klimenta, jehož jméno patřilo v Koubkově nominaci mezi nejpřekvapivější.

Ti dva se spolu totiž v minulosti nerozešli zrovna v dobrém.

Kliment dokonce po společné štaci v Plzni o Koubkovi řekl: „Výsledky má pochopitelně úctyhodné, ale lidsky jsme si nesedli. Měli jsme spolu pár výstupů. Nenechám na sebe už řvát, nenechám si nadávat a nebudu se měnit, abych se někomu zalíbil.“

Dávné neshody si však před baráží evidentně vyjasnili. A jak to dopadne s Čvančarou? V národním týmu dosud někdejší sparťan odehrál osm zápasů a vstřelil jeden gól. U trenéra Koubka má ale černý puntík.

Čvančarův agent o slovech Koubka: Zcela zavádějící. Co měl fanouškům v klubu říct?

