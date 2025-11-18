Chorý: Blamáž jsme v kvalifikaci neudělali. Fanouškům jsme dali jasnou odpověď

Bilance třicetiletého odchovance Sigmy Olomouc na Andrově stadionu je více než výmluvná. Za poslední tři soutěžní zápasy v národním dresu zde posbíral tři góly a tři asistence.
V Olomouci se daří i reprezentaci, s národním týmem jste zde v soutěžním utkání vyhráli potřetí v řadě. Cítíte se na Hané sebevědomě?
Mně osobně se tady hraje opravdu dobře. Je tady fakt super prostředí. Nejen já, ale všichni se sem rádi vracíme a určitě budeme i dál. Nazval bych tady výborným domácím útočištěm. Jsme rádi za to, jaký nám tady poskytují servis.
Fanoušci vás ale přivítali kriticky, a to kvůli posledním, nepříliš povedeným výkonům. Získali jste si je zpět na svoji stranu?
Nevím, to si musí vyhodnotit sami. My jsme ukázali maximum, pak si oni musí vyhodnotit, jestli jsme pro to udělali všechno. Pokud můžu mluvit za sebe a za kluky, myslím, že jsme jim dali jasnou odpověď. My jsme rádi, že lidé přišli a viděli góly, to je nejdůležitější.
Cítili jste potřebu odvděčit se po porážce na Faerských ostrovech a hubené výhře nad San Marinem?
Přesně tak. Cítili jsme to sami. Bohužel proti San Marinu nám to tam nepadalo. Kdyby to třeba bylo 2:0 po poločase, mohlo se to roztrhnout tak, jako proti Gibraltaru. Ale nedopadlo to, o to víc jsme rádi, že jsme to s Gibraltarem zvládli výsledkově i herně.
Pocítili jste úlevu, že se vám konečně podařilo vstřelit více gólů? Na dvě trefy v jednom utkání jste i v součtu s přátelskými zápasy čekali pět duelů.
Neřekl bych, že cítíme úlevu. Holt třeba se San Marinem Tomáš Souček nedal penaltu, ale byly tam šance. Jenom jsme nedotáhli detaily. Kdyby to bylo o poločase třeba o dva góly, zlomilo by se to a mohlo to skončit jinak. Bohužel jsme San Marinu nedali hřebíček do rakve. Ale proti Gibraltaru jsme jasně ukázali, za čím si jdeme. A to už od první minuty. Soupeře jsme k ničemu nepustili, první poločas jsme byli hodně dominantní, z čehož pramenilo spoustu situací, ze kterých jsme mohli skórovat. A pětkrát se tak stalo.
Hodně jste si rozuměl s Davidem Douděrou. Na první gól jste mu nahrál, u druhého gólu zase asistoval on vám.
Jsem rád, že nám vycházely naučené principy. Ale chtěl bych vyzdvihnout celý tým, nejen sebe nebo Doudise. Šlo vidět, že táhneme za jeden provaz. Všichni hráči byli kreativní. Od první branky, což byla pátá minuta, jsme měli zápas jasně ve svých rukou. Říkali jsme si: Nepolevovat, nepolevovat! A poločas skončil zaslouženě 5:0, protože všichni kluci makali. Ať už trenéři nebo i kluci na lavičce, všichni věřili, že to herně zvládneme. To je podle mě to nejdůležitější. Věřit tomu, za co bojujete, a že máte lva na srdci.
Kdybyste přidali ještě dva góly, mohli jste se postarat o největší soutěžní výhru reprezentace v historii. Bylo to o poločase, kdy vám chyběly tři trefy, téma?
Vůbec jsme se o tom nebavili. Říkali jsme si jen, ať pokračujeme tak, jak jsme skončili první poločas. Pořád jsme chtěli získávat balony, mít velkou sílu, držení míče, být nebezpeční. To se nám podařilo hned v úvodu druhého poločasu, kdy jsme skórovali po standardní situaci. Bylo hodně větší, které se nám povedly, gólů mohlo být určitě ještě víc, ale všichni jsme spokojení. Můžeme si jenom pogratulovat.
Jak budete hodnotit kvalifikaci, kterou jste zakončili na druhém místě?
Celkově mám z kvalifikace dobrý dojem. Vždy se najde úsek, který se nepovede, nějaká chybička... U nás to byly Faery, ale žádnou blamáž nebo ostudu jsme neudělali. Je pravda, že se nám to na Faerských ostrovech nepovedlo, ale je to fotbal, to se stává. Pak musíte sklopit hlavy, přijet na další sraz a ukázat, že na to máte. A my jsme to ukázali.