POHLED: Chorý je jako Suárez, sám se neuhlídá. Odteď za něj ručí Koubek

David Čermák
  21:03
S napětím se čekalo, jestli tam budou. A jsou. Tomáš Chorý a David Douděra, dva hříšníci, které po skandálním derby fotbalová Slavia vyřadila z týmu, se vmáčkli do širší nominace národního týmu. Jinými slovy: kouč Miroslav Koubek s nimi počítá, nezatratil je a minimálně Chorého pravděpodobně pozve na mistrovství světa do Ameriky.
Tomáš Chorý ze Slavie hlavičkuje v zápase s Plzní. | foto:  Petr Topič, MAFRA

Můžete to brát třeba jako ujištění, že Koubkova pozice je natolik silná, že mu do práce nikdo nemluví. Že nominace je čistě jeho dílo a že se do ní nepromítají vnější vlivy a tlaky, protože zejména Chorého jméno si jistě musel prosadit a třeba si před šéfy i pořádně dupnout.

Dávno má v hlavě taktické plány. Ví, kdo mu do nich pasuje, na kom chce hru stavět. Rozbourat necelý měsíc před šampionátem připravenou strategii se mu logicky nechce.

Dva přes palubu. Chorý a Douděra si ve Slavii už nezahrají, co jejich účast na MS?

Hůř už se ovšem bude obhajovat, že se národní tým nezvládne obejít bez potížisty, jehož chování se k výrazu reprezentant nehodí a na něhož dlouhodobě není spoleh.

I ti, kteří ho donekonečna omlouvali a obhajovali, se teď často shodnou, že Chorý se sám neuhlídá. Neumí to. Nikdy se nenaučil respektovat hranice a v jedenatřiceti se těžko změní. I když už mockrát litoval, pokaždé znovu přešlápl.

Dostal se do stejné škatulky jako třeba uruguayský rapl Luis Suárez, který třikrát pokousal soupeře – jednou dokonce i na mistrovství světa, milionům diváků na očích. Ani tam si nemohl pomoct a rafnul.

Kdo může s jistotou říct, že Chorý v Americe neuletí podobně?

Sám za sebe se nemůže zaručit.

Proto za něj odteď ručí Koubek.

Suverénně proměněnou penaltou se blýskl Tomáš Chorý.

Pokud dlouhán s divokýma očima záludně vytrčí loket, dá soupeři hlavičku, nebo ho praští pěstí do citlivých míst, bude to trenérova zodpovědnost. Se všemi důsledky.

Sám musí vědět, jestli mu tenhle risk vážně stojí za to.

Vyhrocené derby sledovali politici, herci i sportovci. Kdo nechyběl v Edenu?

Vyhrocené derby sledovali politici, herci i sportovci. Kdo nechyběl v Edenu?

317. derby mezi Slavií a Spartou nabídlo pořádně vyhrocený závěr a utkání ve vršovickém Edenu bylo krátce před koncem přerušeno poté, co část domácích fanoušků vtrhla na hřiště. Sobotní zápas přitom...

Slavia - Sparta 3:2, nedohráno, domácí mířili k titulu, ale na hřiště vtrhli fanoušci

Slávističtí fanoušci vtrhli na hřiště před ukončením zápasu proti Spartě.

Slávističtí fotbalisté byli tři minuty od titulu, když jim oslavy překazili vlastní fanoušci. V závěru derby se Spartou vtrhli na hřiště, napadli brankáře Surovčíka, obránce Martince a útočníka...

Tvrdík po skandálu odsoudil fanoušky: Nepřijatelné, největší ostuda za 11 let

Jaroslav Tvrdík, předseda představenstva SK Slavia Praha, promlouvá k fanouškům.

Místo mistrovských oslav ostuda a skandál. Takový, jaký fotbalová liga v Česku nepamatuje. Horda slávistických fanoušků vtrhla na trávník v Edenu těsně před koncem sobotního derby, které pomalu spělo...

Padl první doživotní zákaz. Slavia trestá fanouška, co napadl sparťana Surovčíka

Sobotní utkání Sparty proti Slávii skončilo kvůli slávistickým fanouškům...

Ke sparťanskému brankáři se v závěrečných vyhrocených momentech pražského derby přiblížil zezadu a chrstnul mu kelímek s pivem přímo do obličeje. Teď už jeden z viníků předčasně ukončeného zápasu na...

Bývalý člen ultras o situaci z derby: Bylo to naplánované. Šlo jim o prestiž, ne o Slavii

Premium
Fanoušci Slavie vtrhli na hřiště před koncem zápasu. (9. května 2026)

Býval členem ultras fotbalového Baníku, kteří patří k těm nejradikálnějším v české lize. I díky tomu má pan Jaroslav vhled do bezprecedentní situace, která se odehrála v sobotním pražském derby mezi...

ONLINE: Sparta - Plzeň 0:0. Surovčík opět podržel domácí, Eneme trefil tyč

Sledujeme online
Patrik Hrošovský (Plzeň) zpracovává balon v utkání proti Spartě.

Nakonec to může být jeden z nejdůležitějších zápasů ligové sezony. Když sparťanští fotbalisté zvítězí, s předstihem stáhnou vedoucí Slavii na pouhé dva body, díky čerstvé kontumaci víkendového...

12. května 2026  19:12,  aktualizováno  21:34

Slovácko - Baník 2:1, Rozhodly bleskové trefy. Ostravané mají k záchraně zase dál

Michal Trávník slaví se spoluhráči ze Slovácka gól na 1:0 v 54. minutě utkání...

Fotbalisté Slovácka zvítězili ve 3. kole nadstavby první ligy ve skupině o záchranu nad Baníkem Ostrava 2:1. O jejich druhé výhře po sobě rozhodly branky Michala Trávníka a Adoniji Ouandy během dvou...

12. května 2026  16:57,  aktualizováno  20:11

Zlín - Teplice 2:4, hosté prohrávali o dvě branky. V závěru otočili duel i s červenou

Momentka z utkání FC Zlín - FK Teplice.

Tepličtí fotbalisté zvítězili ve třetím kole nadstavbové skupiny o záchranu ve Zlíně 4:2 a odvrátili hrozbu baráže. V úvodní dvacetiminutovce domácím zajistili vedení David Machalík a Tomáš Poznar,...

12. května 2026  17:05,  aktualizováno  20:06

Boleslav - Dukla 1:2, důležitá výhra. Pražané odskakují od posledního místa

Kevin-Prince Milla slaví se spoluhráči z Dukly Praha úvodní gól utkání na...

Fotbalisté pražské Dukly ve třetím kole nadstavbové skupiny o záchranu zvítězili 2:1 v Mladé Boleslavi a udělali velký krok k účasti v baráži. Hosty poslal do vedení ve čtvrté minutě Kevin-Prince...

12. května 2026  17:10,  aktualizováno  19:52

Příbrami se vzdálila baráž, Chrudim si výhrou pomohla v boji o udržení

Momentka ze zápasu FC Zbrojovka Brno - Fotbal Příbram

Příbramští fotbalisté po gólech inkasovaných v závěru zápasu prohráli v dohrávce 28. kola druhé ligy na hřišti Chrudimi 0:2. Středočechům se tím výrazně vzdálilo třetí místo, které jako poslední...

12. května 2026  19:50

Vzkaz Slavie chuligánům: Snad vnímáte, že důsledky vašeho jednání jsou nedozírné

Slávistický místopředseda představenstva Martin Říha po zasedání disciplinární...

Když se „potili“ na disciplinární komisi, čelní představitele fotbalové Slavie zastihla ještě jedna nemilá zpráva. V uvažovaném areálu tréninkového centra pro mládež v pražském Šeberově jim tamní...

12. května 2026  18:53

Slávisté na trávníku, Ritchie i Sparta s Plzní. Když český fotbal řeší fanoušky

Fanoušci Slavie vtrhli na hřiště před koncem zápasu.

Sobotní incident v derby nebyl ani zdaleka prvním, kdy český fotbal řešil problém s fanoušky. Ne vždy šlo o předčasné vběhnutí na trávník a napadení hráčů soupeře, jako to udělali slávisté....

12. května 2026  17:03

Ve Slavii končí i bývalý šéf kotle. Už tomu nejsem ochotný propůjčovat hlas, říká Vala

Lukáš Vala coby speaker ve slávistickém kotli.

V různých pozicích byl součástí fotbalové Slavie přes dvacet let. Po sobotním extempore v derby bude dál už jen fanouškem. Lukáš Vala, někdejší šéf tamního kotle, kterému se mezi slávisty přezdívá...

12. května 2026  16:14

Slavia se omlouvá fanouškům: Věřili jsme v příčetnost a svět fotbalu bez plotů

Fanoušci Slavie na domácím stadionu v Edenu.

„Uplynulo několik dní od okamžiku, který nás asi nikdy nepřebolí...“ Tak začíná vzkaz fotbalové Slavie směrem ke svým fanouškům. V prohlášení se omlouvá za události, k nimž došlo v závěru derby...

12. května 2026  15:06

Maximální pokuta pro Slavii a čtyři zápasy bez diváků. Sparta vyhrála kontumačně

Předseda disciplinární komise Jiří Matzner přichází na mimořádné zasedání.

Desetimilionová pokuta, tedy maximální možná, kontumace 3:0 ve prospěch Sparty a čtyři domácí zápasy bez přítomnosti diváků. Fotbalová Slavia se po úterním mimořádném zasedání disciplinární komise...

12. května 2026  12:04,  aktualizováno  14:43

Chceme obnovit důvěru v český fotbal, říká Čupr. Komisi objasňoval stav Surovčíka

Místopředseda představenstva Sparty František Čupr před mimořádným zasedáním...

Ve vedení fotbalové Sparty je osm let, ale v úterý po poledni její výkonný místopředseda František Čupr poprvé předstoupil před disciplinární komisi. „Komisi jsem řekl, že jsem velmi nerad, když tu...

12. května 2026  13:29

