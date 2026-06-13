Čeká ho soud kvůli znásilnění, nedostal víza a přijde o úvod MS. Ghana protestuje

„Ghana respektuje svrchované právo Kanady prosazovat své imigrační zákony. Zároveň má za to, že dávat na neprokázaná obvinění bez soudního rozhodnutí vyvolává zásadní otázky ohledně spravedlnosti a přiměřenosti,“ stojí v prohlášení ghanského ministerstva zahraničí, které citovala agentura Reuters.
Soudní proces čeká Parteyho až v příštím roce.
Mluvčí kanadského úřadu pro imigraci a uprchlíky vzkázal, že země důsledně zastává názor, že pořádání významných akcí nemá vliv na platnost imigračních zákonů.
„Každý, kdo se chce dostat do Kanady, je posuzován individuálně na základě dostupných faktů a platných zákonů,“ sdělil mluvčí.
Mezinárodní federace FIFA už v pátek uvedla, že se na imigračních procesech hostitelských zemí šampionátu, který pořádají také USA a Mexiko, nepodílí.
To všechno poté, co se řešil případ somálského rozhodčího Omara Artana, jenž nebyl vpuštěn do Spojených států. Podle americké televize CNN a francouzské agentury AFP kvůli napojení na teroristické skupiny.
|
Somálský sudí už je zpátky doma. Do USA údajně nesměl kvůli vazbám na teroristy
Jenže zatímco Artan má jistotu, že se na šampionátu nepředstaví, Partey, druhý nejzkušenější hráč své reprezentace, ještě ano.
Ghana se bez něj musí na sto procent obejít v úvodním utkání v Torontu proti Panamě. Jenže tým má během šampionátu základnu v americkém Bostonu a další zápasy sehraje v USA, kam Partey odcestovat mohl. S Anglií se utkají ve Foxborough a proti Chorvatsku nastoupí ve Filadelfii.
Dvaatřicetiletý Partey byl v letech 2017 a 2018 v Ghaně vyhlášen nejlepším fotbalistou roku. Nynější hráč Villarrealu působil také v Atléticu Madrid, s nímž vyhrál španělskou ligu a Evropskou ligu, došel i do finále Ligy mistrů. Za reprezentaci odehrál 57 zápasů.