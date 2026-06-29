Tam, kde šílí fotbalem. Jaké dojmy nasbíráte za měsíc v USA a Mexiku na MS

Když jako reportér vyrážíte na fotbalový šampionát, víte, že to bude dobrodružství. Ale tentokrát úplně jiné než kdykoli dřív, protože nikdy nebylo mistrovství rozstrkané na tak obrovském prostoru. Nikdy se nemuselo tolik létat, stěhovat, měnit prostředí, podnebí, země, hotely, časová pásma.
Pro hráče a trenéry postrach.
Pro novináře extrémní zápřah vyvážený spoustou zážitků.
Nejsilnější? Mexiko, ať už při české premiéře v Guadalajaře, nebo závěrečné křeči v Mexico City. Snad nikde jinde na světě nedosahuje barometr fotbalového šílenství tak extrémních hodnot jako tam.
Nečekali byste, jak často český původ otevírá dveře. Jakmile prozradíte, že jste „Checo“, hlavně starší generaci se rozzáří oči.