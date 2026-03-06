Fotbal? Až po reklamě. MS v Americe změní televizní přenosy, zápas rozdělí na čtvrtiny

Turnaj, který bude v mnoha ohledech přelomový, se blíží.
Největší i nejdelší, protože se ho poprvé v historii zúčastní 48 zemí a počet utkání drasticky naroste: z 64 na 104. A samozřejmě okázalý a monstrózní, protože jinak to přece v Americe ani nelze.
Pořadatelé už slíbili, že během finálového zápasu na MetLife Stadium v New Jersey fanoušci v poločasové přestávce zažijí spektakulární halftime show po vzoru Super Bowlu, tradičního vrcholu každé sezony amerického fotbalu.
Nicméně divácký zážitek bude jiný hned od začátku.
Už loni FIFA uvedla, že každý duel – bez ohledu na počasí – v polovině prvního i druhého dějství přesně na tři minuty přeruší občerstvovací pauza pro hráče. Nyní doplnila, že televizím v krátké přestávce uprostřed poločasu umožní vysílat reklamy. Podle jakých pravidel?
- Buď rozdělí obrazovku, přičemž dění na stadionu doplní spotem některého z oficiálních partnerů FIFA,
- nebo zcela přeruší přímý přenos z utkání a odvysílají si libovolnou reklamu jako obvykle.
Vysílatel samozřejmě může ponechat slovo i komentátorům a obrazem zůstat v centru dění, případně se vrátit do studia, v němž krátce promluví experti.
|
Bude bezpečno? Co s Íránem? Fotbalové MS začne za 100 dní, řeší ale potíže
Na reklamní „break“ či jinou výplň budou mít televize celkem dvě minuty a deset sekund. Přenos mohou opustit dvacet vteřin po hvizdu rozhodčího s tím, že zpátky na stadionu musejí být půl minuty před znovunavázáním hry.
V Česku se budou na základě sublicence dělit o přenosy z turnaje Česká televize a skupina Nova.
„Jednotlivé možnosti registrujeme, nicméně v tuto chvíli strategii využití teprve řešíme. Jasno budeme mít tak měsíc před akcí,“ uvedl na dotaz iDNES.cz mluvčí České televize Michal Pleskot.
Podobně odpověděl i Jakub Eichler z Novy: „V tuto chvíli ještě nemáme jako vysílatel finálně uzavřené všechny detaily týkající se podoby jednotlivých přenosů. Konkrétní nastavení vysílání, včetně toho, jak budeme pracovat s nově zavedenými občerstvovacími pauzami, budeme řešit až blíže k samotnému turnaji.“
|
Deset sekund na střídání i limit na rohy. Fotbal schválil novinky, změny čekají i VAR
Můžete namítnout, že občerstvovací pauzy nejsou ve fotbale nic výjimečného. Jako tzv. cooling breaks jsou dokonce pevnou součástí pravidel, která uvádějí: „V zájmu bezpečnosti může být hráčům poskytnuta přestávka na ochlazení (90 sekund až 3 minuty).“
Na letním šampionátu se však slovíčko může mění na musí.
Bez ohledu na to, jestli se utkání bude hrát ve Vancouveru, kde průměrné letní teploty dosahují příjemných 24 stupňů Celsia, nebo třeba v Kansasu, kde může být i o 15 stupňů víc.
Předem avizovaná a hlavně pravidelná pauza umožní vysílatelům lépe pracovat s prodejem reklamy; jim i samotné FIFA přinese v průběhu turnaje větší zisk. A fotbalu? Nové pořádky, protože krátké pauzy uprostřed poločasů dají trenérům šanci hromadně mluvit s hráči, změnit taktické nuance, upravit styl hry. Reálně tak rozdělí utkání na čtyři části.
Něco podobného už funguje i v Jižní Americe včetně všech zápasů Poháru osvoboditelů, což je tamní obdoba evropské Ligy mistrů. Nezávisle na aktuální teplotě, povětrnostních podmínkách nebo čase výkopu sudí během každého utkání nařídí pauzu na občerstvení, která je minutu a půl dlouhá.
Přenosy se tam ale kvůli reklamám nepřerušují. Televizní štáby mají naopak možnost s kamerami a mikrofonem přistoupit blíž k hloučku hráčů, aby zachytily případné pokyny trenérského štábu, jako je to běžné v některých halových sportech.
|
POHLED: Jen předehra pro MS. Amerika zkusila koupit fotbal, který se rád podvolil
Ztracený čas pak sudí na konci obou poločasů nastaví, na mistrovství světa tedy rozhodčí povinně přidá vždy minimálně tři minuty.
Šampionát v Americe přitom slibuje i další zvláštnosti.
Když Spojené státy hostily největší fotbalovou akci planety v roce 1994 poprvé, byla to čirá exotika. Amerika fotbal pořádně ani neznala, mezi lety 1984 a 1996 ani neměla žádnou celostátní profesionální soutěž, takže domácí televizní komentátoři museli lidem v přímém přenosu vysvětlovat i ta nejzákladnější pravidla.
Přesto byl už tehdy turnaj z hlediska komerčních příjmů přelomový. A pro rok 2026 by to mělo platit mnohonásobně. „Čeká nás velkolepá show. Největší sportovní událost, kterou kdy lidstvo spatřilo a spatří,“ opakuje Gianni Infantino, prezident FIFA.
Ta si současné Spojené státy otestovala při loňském mistrovství světa klubů, které bylo plné zvláštních novinek. Všimli jste si, jak hráči nastupovali k zápasům?
Nikoli ve dvou řadách za rozhodčími, jak je zvykem všude na světě, ale hezky po jednom na výzvu hlasatele, jako když zápasníci vcházejí do klece.
|
Déšť, blesky, vedro. Další důvody, proč Americe fotbal nesvědčí. Ovlivní i MS?
Horší bylo, jak turnaj ovlivnilo počasí. Několik duelů narušily bouřky a déšť, přísné protokoly v některých státech USA totiž nařizují: Jakmile senzory odhalí blesk ve vzdálenosti do deseti mil od stadionu, zápas se okamžitě musí přerušit. Když nezahřmí do půl hodiny, může se pokračovat. Ale jinak po každém úderu blesku začne časomíra odpočítávat další půlhodinu. A tak pořád dokola.
V jiných utkáních zase úmorné teploty evropské týmy donutily, aby náhradníci sledovali hru na obrazovce v klimatizovaných kabinách.
Mimochodem, některé zápasy na MS se budou hrát kompletně na klimatizovaných stadionech a pod střechou, přesto budou mít fotbalisté povinnost si zhruba po dvaceti minutách každého poločasu „dáchnout“. FIFA se dušuje, že jedná hlavně v zájmu zdraví hráčů.
A když to ve finále hodí nějakou kačku navíc, tím lépe.