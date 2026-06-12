Tabulky fotbalového mistrovství světa 2026
Tabulka
Skupina A
|Mužstvo
|Z
|V
|R
|P
|S
|B
|1.
|Mexiko
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|2.
|Jižní Korea
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|3.
|Česko
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|4.
|Jihoafrická republika
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
Skupina B
|Mužstvo
|Z
|V
|R
|P
|S
|B
|1.
|Švýcarsko
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|2.
|Kanada
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|3.
|Bosna a Hercegovina
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|4.
|Katar
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
Skupina C
|Mužstvo
|Z
|V
|R
|P
|S
|B
|1.
|Maroko
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|2.
|Brazílie
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|3.
|Skotsko
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|4.
|Haiti
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
Skupina D
|Mužstvo
|Z
|V
|R
|P
|S
|B
|1.
|Austrálie
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|2.
|Paraguay
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|3.
|Turecko
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|4.
|USA
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
Skupina E
|Mužstvo
|Z
|V
|R
|P
|S
|B
|1.
|Německo
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|2.
|Ekvádor
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|3.
|Pobřeží slonoviny
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|4.
|Curaçao
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
Skupina F
|Mužstvo
|Z
|V
|R
|P
|S
|B
|1.
|Švédsko
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|2.
|Tunisko
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|3.
|Japonsko
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|4.
|Nizozemsko
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
Skupina G
|Mužstvo
|Z
|V
|R
|P
|S
|B
|1.
|Egypt
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|2.
|Írán
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|3.
|Belgie
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|4.
|Nový Zéland
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
Skupina H
|Mužstvo
|Z
|V
|R
|P
|S
|B
|1.
|Saúdská Arábie
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|2.
|Uruguay
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|3.
|Španělsko
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|4.
|Kapverdy
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
Skupina I
|Mužstvo
|Z
|V
|R
|P
|S
|B
|1.
|Francie
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|2.
|Senegal
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|3.
|Norsko
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|4.
|Irák
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
Skupina J
|Mužstvo
|Z
|V
|R
|P
|S
|B
|1.
|Argentina
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|2.
|Rakousko
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|3.
|Alžírsko
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|4.
|Jordánsko
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
Skupina K
|Mužstvo
|Z
|V
|R
|P
|S
|B
|1.
|Portugalsko
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|2.
|Kolumbie
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|3.
|Uzbekistán
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|4.
|Demokratická republika Kongo
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
Skupina L
|Mužstvo
|Z
|V
|R
|P
|S
|B
|1.
|Chorvatsko
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|2.
|Panama
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|3.
|Anglie
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|4.
|Ghana
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
Turnajový systém MS ve fotbale 2026
Skupinová fáze MS 2026
- Počet týmů: 48
- Počet skupin: 12 (A–L)
- Týmy ve skupině: 4
- Každý tým odehraje 3 zápasy – postupně proti všem ostatním celkům ve své skupině.
- Do vyřazovací fáze postupují první dva týmy z každé skupiny a také 8 nejlepších týmů ze třetích míst.
Play off MS ve fotbale 2026
|Fáze turnaje
|Počet týmů
|Počet zápasů
|Termín
|1. kolo play off
|32
|16
|28. 6. – 3. 7.
|Osmifinále
|16
|8
|4. 7. – 7. 7.
|Čtvrtfinále
|8
|4
|9. 7. – 11. 7.
|Semifinále
|4
|2
|14. 7. – 15. 7.
|Zápas o 3. místo
|2
|1
|18. 7.
|Finále
|2
|1
|19. 7.
Pavouk MS ve fotbale 2026
- Do vyřazovací části jsou předem pevně zařazeni pouze vítězové skupin a týmy z 2. míst.
- Týmy ze 3. míst se doplní podle předem daného klíče. FIFA má připravených 495 možných kombinací podle toho, z kterých skupin třetí týmy postoupí.
- První čtyři země ze žebříčku FIFA (Argentina, Španělsko, Anglie a Francie) byly nasazeny tak, aby se v případě vítězství ve skupině mohly potkat až v semifinále.