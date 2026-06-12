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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

Tabulky MS ve fotbale 2026: pořadí základních skupin

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  6:00
Bitvy na fotbalovém mistrovství světa v USA, Kanadě a Mexiku právě začínají. Jak vypadají kompletní tabulky všech dvanácti základních skupin?

Čeští fotbalisté se radují z gólu Tomáše Chorého proti Guatemale. | foto: FAČR

Tabulky fotbalového mistrovství světa 2026

Tabulka

Skupina A

MužstvoZVRPSB
1.Mexiko 1 1 0 0 2:0 3
2.Jižní Korea 1 1 0 0 2:1 3
3.Česko 1 0 0 1 1:2 0
4.Jihoafrická republika 1 0 0 1 0:2 0

Skupina B

MužstvoZVRPSB
1.Švýcarsko 0 0 0 0 0:0 0
2.Kanada 0 0 0 0 0:0 0
3.Bosna a Hercegovina 0 0 0 0 0:0 0
4.Katar 0 0 0 0 0:0 0

Skupina C

MužstvoZVRPSB
1.Maroko 0 0 0 0 0:0 0
2.Brazílie 0 0 0 0 0:0 0
3.Skotsko 0 0 0 0 0:0 0
4.Haiti 0 0 0 0 0:0 0

Skupina D

MužstvoZVRPSB
1.Austrálie 0 0 0 0 0:0 0
2.Paraguay 0 0 0 0 0:0 0
3.Turecko 0 0 0 0 0:0 0
4.USA 0 0 0 0 0:0 0

Skupina E

MužstvoZVRPSB
1.Německo 0 0 0 0 0:0 0
2.Ekvádor 0 0 0 0 0:0 0
3.Pobřeží slonoviny 0 0 0 0 0:0 0
4.Curaçao 0 0 0 0 0:0 0

Skupina F

MužstvoZVRPSB
1.Švédsko 0 0 0 0 0:0 0
2.Tunisko 0 0 0 0 0:0 0
3.Japonsko 0 0 0 0 0:0 0
4.Nizozemsko 0 0 0 0 0:0 0

Skupina G

MužstvoZVRPSB
1.Egypt 0 0 0 0 0:0 0
2.Írán 0 0 0 0 0:0 0
3.Belgie 0 0 0 0 0:0 0
4.Nový Zéland 0 0 0 0 0:0 0

Skupina H

MužstvoZVRPSB
1.Saúdská Arábie 0 0 0 0 0:0 0
2.Uruguay 0 0 0 0 0:0 0
3.Španělsko 0 0 0 0 0:0 0
4.Kapverdy 0 0 0 0 0:0 0

Skupina I

MužstvoZVRPSB
1.Francie 0 0 0 0 0:0 0
2.Senegal 0 0 0 0 0:0 0
3.Norsko 0 0 0 0 0:0 0
4.Irák 0 0 0 0 0:0 0

Skupina J

MužstvoZVRPSB
1.Argentina 0 0 0 0 0:0 0
2.Rakousko 0 0 0 0 0:0 0
3.Alžírsko 0 0 0 0 0:0 0
4.Jordánsko 0 0 0 0 0:0 0

Skupina K

MužstvoZVRPSB
1.Portugalsko 0 0 0 0 0:0 0
2.Kolumbie 0 0 0 0 0:0 0
3.Uzbekistán 0 0 0 0 0:0 0
4.Demokratická republika Kongo 0 0 0 0 0:0 0

Skupina L

MužstvoZVRPSB
1.Chorvatsko 0 0 0 0 0:0 0
2.Panama 0 0 0 0 0:0 0
3.Anglie 0 0 0 0 0:0 0
4.Ghana 0 0 0 0 0:0 0

Turnajový systém MS ve fotbale 2026

Skupinová fáze MS 2026

  • Počet týmů: 48
  • Počet skupin: 12 (A–L)
  • Týmy ve skupině: 4
  • Každý tým odehraje 3 zápasy – postupně proti všem ostatním celkům ve své skupině.
    • Do vyřazovací fáze postupují první dva týmy z každé skupiny a také 8 nejlepších týmů ze třetích míst.

Play off MS ve fotbale 2026

Fáze turnajePočet týmůPočet zápasůTermín
1. kolo play off321628. 6. – 3. 7.
Osmifinále1684. 7. – 7. 7.
Čtvrtfinále849. 7. – 11. 7.
Semifinále4214. 7. – 15. 7.
Zápas o 3. místo2118. 7.
Finále2119. 7.

Pavouk MS ve fotbale 2026

  • Do vyřazovací části jsou předem pevně zařazeni pouze vítězové skupin a týmy z 2. míst.
  • Týmy ze 3. míst se doplní podle předem daného klíče. FIFA má připravených 495 možných kombinací podle toho, z kterých skupin třetí týmy postoupí.
  • První čtyři země ze žebříčku FIFA (Argentina, Španělsko, Anglie a Francie) byly nasazeny tak, aby se v případě vítězství ve skupině mohly potkat až v semifinále.
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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začíná ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Tipsport - partner programu

Skupina B

Skupina D

Skupina C

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Tipsport - partner programu

Skupina A

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 1 1 0 0 2:0 3
2. Jižní KoreaJižní Korea 1 1 0 0 2:1 3
3. ČeskoČesko 1 0 0 1 1:2 0
4. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 1 0 0 1 0:2 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 0 0 0 0 0:0 0
2. KanadaKanada 0 0 0 0 0:0 0
3. Bosna a HercegovinaBosna 0 0 0 0 0:0 0
4. KatarKatar 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MarokoMaroko 0 0 0 0 0:0 0
2. BrazílieBrazílie 0 0 0 0 0:0 0
3. SkotskoSkotsko 0 0 0 0 0:0 0
4. HaitiHaiti 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AustrálieAustrálie 0 0 0 0 0:0 0
2. ParaguayParaguay 0 0 0 0 0:0 0
3. TureckoTurecko 0 0 0 0 0:0 0
4. USAUSA 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 0 0 0 0 0:0 0
2. EkvádorEkvádor 0 0 0 0 0:0 0
3. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 0 0 0 0 0:0 0
4. CuraçaoCuraçao 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvédskoŠvédsko 0 0 0 0 0:0 0
2. TuniskoTunisko 0 0 0 0 0:0 0
3. JaponskoJaponsko 0 0 0 0 0:0 0
4. NizozemskoNizozemsko 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. EgyptEgypt 0 0 0 0 0:0 0
2. ÍránÍrán 0 0 0 0 0:0 0
3. BelgieBelgie 0 0 0 0 0:0 0
4. Nový ZélandNový Zéland 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 0 0 0 0 0:0 0
2. UruguayUruguay 0 0 0 0 0:0 0
3. ŠpanělskoŠpanělsko 0 0 0 0 0:0 0
4. KapverdyKapverdy 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 0 0 0 0 0:0 0
2. SenegalSenegal 0 0 0 0 0:0 0
3. NorskoNorsko 0 0 0 0 0:0 0
4. IrákIrák 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 0 0 0 0 0:0 0
2. RakouskoRakousko 0 0 0 0 0:0 0
3. AlžírskoAlžírsko 0 0 0 0 0:0 0
4. JordánskoJordánsko 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. PortugalskoPortugalsko 0 0 0 0 0:0 0
2. KolumbieKolumbie 0 0 0 0 0:0 0
3. UzbekistánUzbekistán 0 0 0 0 0:0 0
4. Demokratická republika KongoKongo 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ChorvatskoChorvatsko 0 0 0 0 0:0 0
2. PanamaPanama 0 0 0 0 0:0 0
3. AnglieAnglie 0 0 0 0 0:0 0
4. GhanaGhana 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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