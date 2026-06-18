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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

Tabulka třetích týmů na MS ve fotbale 2026: Kdo má nejblíže k postupu

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  14:22
Letošní mistrovství světa má poměrně štědrý postupový klíč. Po skončení soubojů v základních skupinách projdou do 1. kola play off všechny týmy na prvních a druhých místech a také osm nejlepších celků z třetích příček. Bude se to týkat i českých fotbalistů? Podívejte se na průběžně aktualizované pořadí týmů na třetích místech.

Uzbecký gólman Utkir Jusupov zastavuje kolumbijskou akci. | foto: AP

Čeští fotbalisté mají za sebou zatím jen porážku 1:2 s Jižní Koreou. Jak vypadá aktuální situace na třetích příčkách?

Tabulka týmů na třetích místech

Do prvního kola play off na mistrovství světa ve fotbale 2026 postoupí ze třetích míst osm týmů z dvanácti.

Tabulka třetích týmů

MužstvoZVRPSB
1.Nizozemsko 1 0 1 0 2:2 1
2.Katar 1 0 1 0 1:1 1
3.Brazílie 1 0 1 0 1:1 1
4.Belgie 1 0 1 0 1:1 1
5.Portugalsko 1 0 1 0 1:1 1
6.Španělsko 1 0 1 0 0:0 1
7.Česko 1 0 0 1 1:2 0
8.Ekvádor 1 0 0 1 0:1 0
9.Panama 1 0 0 1 0:1 0
10.Senegal 1 0 0 1 1:3 0
11.Jordánsko 1 0 0 1 1:3 0
12.Turecko 1 0 0 1 0:2 0

1. až 8. místo znamená postup do Play off.

Kompletní tabulky základních skupin

Tabulka

Skupina A

MužstvoZVRPSB
1.Mexiko 1 1 0 0 2:0 3
2.Jižní Korea 1 1 0 0 2:1 3
3.Česko 1 0 0 1 1:2 0
4.Jihoafrická republika 1 0 0 1 0:2 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Skupina B

MužstvoZVRPSB
1.Kanada 1 0 1 0 1:1 1
2.Bosna a Hercegovina 1 0 1 0 1:1 1
3.Katar 1 0 1 0 1:1 1
4.Švýcarsko 1 0 1 0 1:1 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Skupina C

MužstvoZVRPSB
1.Skotsko 1 1 0 0 1:0 3
2.Maroko 1 0 1 0 1:1 1
3.Brazílie 1 0 1 0 1:1 1
4.Haiti 1 0 0 1 0:1 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Skupina D

MužstvoZVRPSB
1.USA 1 1 0 0 4:1 3
2.Austrálie 1 1 0 0 2:0 3
3.Turecko 1 0 0 1 0:2 0
4.Paraguay 1 0 0 1 1:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Skupina E

MužstvoZVRPSB
1.Německo 1 1 0 0 7:1 3
2.Pobřeží slonoviny 1 1 0 0 1:0 3
3.Ekvádor 1 0 0 1 0:1 0
4.Curaçao 1 0 0 1 1:7 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Skupina F

MužstvoZVRPSB
1.Švédsko 1 1 0 0 5:1 3
2.Japonsko 1 0 1 0 2:2 1
3.Nizozemsko 1 0 1 0 2:2 1
4.Tunisko 1 0 0 1 1:5 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Skupina G

MužstvoZVRPSB
1.Írán 1 0 1 0 2:2 1
2.Nový Zéland 1 0 1 0 2:2 1
3.Belgie 1 0 1 0 1:1 1
4.Egypt 1 0 1 0 1:1 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Skupina H

MužstvoZVRPSB
1.Uruguay 1 0 1 0 1:1 1
2.Saúdská Arábie 1 0 1 0 1:1 1
3.Španělsko 1 0 1 0 0:0 1
4.Kapverdy 1 0 1 0 0:0 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Skupina I

MužstvoZVRPSB
1.Norsko 1 1 0 0 4:1 3
2.Francie 1 1 0 0 3:1 3
3.Senegal 1 0 0 1 1:3 0
4.Irák 1 0 0 1 1:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Skupina J

MužstvoZVRPSB
1.Argentina 1 1 0 0 3:0 3
2.Rakousko 1 1 0 0 3:1 3
3.Jordánsko 1 0 0 1 1:3 0
4.Alžírsko 1 0 0 1 0:3 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Skupina K

MužstvoZVRPSB
1.Kolumbie 1 1 0 0 3:1 3
2.Demokratická republika Kongo 1 0 1 0 1:1 1
3.Portugalsko 1 0 1 0 1:1 1
4.Uzbekistán 1 0 0 1 1:3 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Skupina L

MužstvoZVRPSB
1.Anglie 1 1 0 0 4:2 3
2.Ghana 1 1 0 0 1:0 3
3.Panama 1 0 0 1 0:1 0
4.Chorvatsko 1 0 0 1 2:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pavouk MS ve fotbale 2026

  • Do vyřazovací části jsou předem pevně zařazeni pouze vítězové skupin a týmy z 2. míst.
  • Týmy ze 3. míst se doplní podle předem daného klíče. FIFA má připravených 495 možných kombinací podle toho, z kterých skupin třetí týmy postoupí.
  • První čtyři země ze žebříčku FIFA (Argentina, Španělsko, Anglie a Francie) byly nasazeny tak, aby se v případě vítězství ve skupině mohly potkat až v semifinále.

Na mistrovství světa ve fotbale 2026 se v základní části odehraje 72 zápasů. Jak se bude pokračovat?

1. kolo play off

Zápas (číslo)ZápasDatumČas (SELČ)Místo
Zápas 73Druhý tým skupiny A vs. druhý tým skupiny B28. 6. 202621:00Los Angeles, USA
Zápas 76Vítěz skupiny C vs. druhý tým skupiny F29. 6. 202619:00Houston, USA
Zápas 74Vítěz skupiny E vs. 3. tým (A/B/C/D/F)29. 6. 202622:30Boston, USA
Zápas 75Vítěz skupiny F vs. druhý tým skupiny C30. 6. 202603:00Monterrey, MEX
Zápas 78Druhý tým skupiny E vs. druhý tým skupiny I30. 6. 202619:00Dallas, USA
Zápas 77Vítěz skupiny I vs. 3. tým (C/D/F/G/H)30. 6. 202623:00New Jersey, USA
Zápas 79Vítěz skupiny A vs. 3. tým (C/E/F/H/I)1. 7. 202603:00Mexico City, MEX
Zápas 80Vítěz skupiny L vs. 3. tým (E/H/I/J/K)1. 7. 202618:00Atlanta, USA
Zápas 82Vítěz skupiny G vs. 3. tým (A/E/H/I/J)1. 7. 202622:00Seattle, USA
Zápas 81Vítěz skupiny D vs. 3. tým (B/E/F/I/J)2. 7. 202602:00San Francisco, USA
Zápas 84Vítěz skupiny H vs. druhý tým skupiny J2. 7. 202621:00Los Angeles, USA
Zápas 83Druhý tým skupiny K vs. druhý tým skupiny L3. 7. 202601:00Toronto, CAN
Zápas 85Vítěz skupiny B vs. 3. tým (E/F/G/I/J)3. 7. 202605:00Vancouver, CAN
Zápas 88Druhý tým skupiny D vs. druhý tým skupiny G3. 7. 202620:00Dallas, USA
Zápas 86Vítěz skupiny J vs. druhý tým skupiny H4. 7. 20260:00Miami, USA
Zápas 87Vítěz skupiny K vs. 3. tým (D/E/I/J/L)4. 7. 202603:30Kansas City, USA

Osmifinále

ZápasSoupeřiDatumČasMísto
Zápas 89Vítěz Z73 vs. Vítěz Z754. 7. 202619:00Houston, USA
Zápas 90Vítěz Z74 vs. Vítěz Z774. 7. 202623:00Filadelfie, USA
Zápas 91Vítěz Z76 vs. Vítěz Z785. 7. 202622:00New Jersey, USA
Zápas 92Vítěz Z79 vs. Vítěz Z806. 7. 20262:00Mexico City, MEX
Zápas 93Vítěz Z83 vs. Vítěz Z846. 7. 202621:00Dallas, USA
Zápas 94Vítěz Z81 vs. Vítěz Z827. 7. 20262:00Seattle, USA
Zápas 95Vítěz Z86 vs. Vítěz Z887. 7. 202618:00Atlanta, USA
Zápas 96Vítěz Z85 vs. Vítěz Z877. 7. 202622:00Vancouver, CAN

Čtvrtfinále

ZápasSoupeřiDatumČasMísto
Zápas 97Vítěz Z89 vs. Vítěz Z909. 7. 202622:00Boston, USA
Zápas 98Vítěz Z93 vs. Vítěz Z9410. 7. 202621:00Los Angeles, USA
Zápas 99Vítěz Z91 vs. Vítěz Z9211. 7. 202623:00Miami, USA
Zápas 100Vítěz Z95 vs. Vítěz Z9612. 7. 20263:00Kansas City, USA

Semifinále

ZápasSoupeřiDatumČasMísto
Zápas 101Vítěz Z97 vs. Vítěz Z9814. 7. 202621:00Dallas, USA
Zápas 102Vítěz Z99 vs. Vítěz Z10015. 7. 202621:00Atlanta, USA

Zápas o 3. místo

ZápasSoupeřiDatumČasMísto
Zápas 103Poražení Z101 vs. Poražení Z10218. 7. 202623:00Miami, USA

Finále

ZápasSoupeřiDatumČasMísto
Zápas 104Vítěz Z101 vs. Vítěz Z10219. 7. 202621:00New Jersey, USA
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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afrikou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Tipsport - partner programu

Skupina A

Skupina B

Skupina D

Skupina C

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Tipsport - partner programu

Skupina J

Skupina K

Skupina L

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 1 1 0 0 2:0 3
2. Jižní KoreaJižní Korea 1 1 0 0 2:1 3
3. ČeskoČesko 1 0 0 1 1:2 0
4. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 1 0 0 1 0:2 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KanadaKanada 1 0 1 0 1:1 1
2. Bosna a HercegovinaBosna 1 0 1 0 1:1 1
3. KatarKatar 1 0 1 0 1:1 1
4. ŠvýcarskoŠvýcarsko 1 0 1 0 1:1 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. SkotskoSkotsko 1 1 0 0 1:0 3
2. MarokoMaroko 1 0 1 0 1:1 1
3. BrazílieBrazílie 1 0 1 0 1:1 1
4. HaitiHaiti 1 0 0 1 0:1 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 1 1 0 0 4:1 3
2. AustrálieAustrálie 1 1 0 0 2:0 3
3. TureckoTurecko 1 0 0 1 0:2 0
4. ParaguayParaguay 1 0 0 1 1:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 1 1 0 0 7:1 3
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 1 1 0 0 1:0 3
3. EkvádorEkvádor 1 0 0 1 0:1 0
4. CuraçaoCuraçao 1 0 0 1 1:7 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvédskoŠvédsko 1 1 0 0 5:1 3
2. JaponskoJaponsko 1 0 1 0 2:2 1
3. NizozemskoNizozemsko 1 0 1 0 2:2 1
4. TuniskoTunisko 1 0 0 1 1:5 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ÍránÍrán 1 0 1 0 2:2 1
2. Nový ZélandNový Zéland 1 0 1 0 2:2 1
3. BelgieBelgie 1 0 1 0 1:1 1
4. EgyptEgypt 1 0 1 0 1:1 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. UruguayUruguay 1 0 1 0 1:1 1
2. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 1 0 1 0 1:1 1
3. ŠpanělskoŠpanělsko 1 0 1 0 0:0 1
4. KapverdyKapverdy 1 0 1 0 0:0 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NorskoNorsko 1 1 0 0 4:1 3
2. FrancieFrancie 1 1 0 0 3:1 3
3. SenegalSenegal 1 0 0 1 1:3 0
4. IrákIrák 1 0 0 1 1:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 1 1 0 0 3:0 3
2. RakouskoRakousko 1 1 0 0 3:1 3
3. JordánskoJordánsko 1 0 0 1 1:3 0
4. AlžírskoAlžírsko 1 0 0 1 0:3 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 1 1 0 0 3:1 3
2. Demokratická republika KongoDR Kongo 1 0 1 0 1:1 1
3. PortugalskoPortugalsko 1 0 1 0 1:1 1
4. UzbekistánUzbekistán 1 0 0 1 1:3 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 1 1 0 0 4:2 3
2. GhanaGhana 1 1 0 0 1:0 3
3. PanamaPanama 1 0 0 1 0:1 0
4. ChorvatskoChorvatsko 1 0 0 1 2:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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Český fotbalový tým na MS ve fotbale 2026

Češi se po 20 letech vrátili na fotbalové mistrovství světa. Redakce iDNES.cz a MF DNES jsou u toho a přímo z USA i Mexika přináší exkluzivní rozhovory, reportáže i prémiový retroseriál. Fotbaloví...

10. června 2026,  aktualizováno  18. 6. 11:21

Příprava v nejistotě. Na kádr nemá vliv, jestli bude Evropa, nebo ne, říká Kozel

Jablonecký trenér Luboš Kozel ve finále MOL Cupu.

Fotbalový Jablonec ve středu odstartoval přípravu na novou sezonu. Pokud asociace UEFA vyloučí z evropských pohárů Karvinou kvůli korupční aféře, mohl by se do Konferenční ligy posunout severočeský...

18. června 2026  11:16

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