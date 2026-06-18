Čeští fotbalisté mají za sebou zatím jen porážku 1:2 s Jižní Koreou. Jak vypadá aktuální situace na třetích příčkách?
Tabulka týmů na třetích místech
Do prvního kola play off na mistrovství světa ve fotbale 2026 postoupí ze třetích míst osm týmů z dvanácti.
Tabulka třetích týmů
1. až 8. místo znamená postup do Play off.
Kompletní tabulky základních skupin
Tabulka
Skupina A
Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.
Skupina B
Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.
Skupina C
Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.
Skupina D
Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.
Skupina E
Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.
Skupina F
Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.
Skupina G
Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.
Skupina H
Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.
Skupina I
Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.
Skupina J
Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.
Skupina K
Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.
Skupina L
Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.
Pavouk MS ve fotbale 2026
- Do vyřazovací části jsou předem pevně zařazeni pouze vítězové skupin a týmy z 2. míst.
- Týmy ze 3. míst se doplní podle předem daného klíče. FIFA má připravených 495 možných kombinací podle toho, z kterých skupin třetí týmy postoupí.
- První čtyři země ze žebříčku FIFA (Argentina, Španělsko, Anglie a Francie) byly nasazeny tak, aby se v případě vítězství ve skupině mohly potkat až v semifinále.
Na mistrovství světa ve fotbale 2026 se v základní části odehraje 72 zápasů. Jak se bude pokračovat?
1. kolo play off
|Zápas (číslo)
|Zápas
|Datum
|Čas (SELČ)
|Místo
|Zápas 73
|Druhý tým skupiny A vs. druhý tým skupiny B
|28. 6. 2026
|21:00
|Los Angeles, USA
|Zápas 76
|Vítěz skupiny C vs. druhý tým skupiny F
|29. 6. 2026
|19:00
|Houston, USA
|Zápas 74
|Vítěz skupiny E vs. 3. tým (A/B/C/D/F)
|29. 6. 2026
|22:30
|Boston, USA
|Zápas 75
|Vítěz skupiny F vs. druhý tým skupiny C
|30. 6. 2026
|03:00
|Monterrey, MEX
|Zápas 78
|Druhý tým skupiny E vs. druhý tým skupiny I
|30. 6. 2026
|19:00
|Dallas, USA
|Zápas 77
|Vítěz skupiny I vs. 3. tým (C/D/F/G/H)
|30. 6. 2026
|23:00
|New Jersey, USA
|Zápas 79
|Vítěz skupiny A vs. 3. tým (C/E/F/H/I)
|1. 7. 2026
|03:00
|Mexico City, MEX
|Zápas 80
|Vítěz skupiny L vs. 3. tým (E/H/I/J/K)
|1. 7. 2026
|18:00
|Atlanta, USA
|Zápas 82
|Vítěz skupiny G vs. 3. tým (A/E/H/I/J)
|1. 7. 2026
|22:00
|Seattle, USA
|Zápas 81
|Vítěz skupiny D vs. 3. tým (B/E/F/I/J)
|2. 7. 2026
|02:00
|San Francisco, USA
|Zápas 84
|Vítěz skupiny H vs. druhý tým skupiny J
|2. 7. 2026
|21:00
|Los Angeles, USA
|Zápas 83
|Druhý tým skupiny K vs. druhý tým skupiny L
|3. 7. 2026
|01:00
|Toronto, CAN
|Zápas 85
|Vítěz skupiny B vs. 3. tým (E/F/G/I/J)
|3. 7. 2026
|05:00
|Vancouver, CAN
|Zápas 88
|Druhý tým skupiny D vs. druhý tým skupiny G
|3. 7. 2026
|20:00
|Dallas, USA
|Zápas 86
|Vítěz skupiny J vs. druhý tým skupiny H
|4. 7. 2026
|0:00
|Miami, USA
|Zápas 87
|Vítěz skupiny K vs. 3. tým (D/E/I/J/L)
|4. 7. 2026
|03:30
|Kansas City, USA
Osmifinále
|Zápas
|Soupeři
|Datum
|Čas
|Místo
|Zápas 89
|Vítěz Z73 vs. Vítěz Z75
|4. 7. 2026
|19:00
|Houston, USA
|Zápas 90
|Vítěz Z74 vs. Vítěz Z77
|4. 7. 2026
|23:00
|Filadelfie, USA
|Zápas 91
|Vítěz Z76 vs. Vítěz Z78
|5. 7. 2026
|22:00
|New Jersey, USA
|Zápas 92
|Vítěz Z79 vs. Vítěz Z80
|6. 7. 2026
|2:00
|Mexico City, MEX
|Zápas 93
|Vítěz Z83 vs. Vítěz Z84
|6. 7. 2026
|21:00
|Dallas, USA
|Zápas 94
|Vítěz Z81 vs. Vítěz Z82
|7. 7. 2026
|2:00
|Seattle, USA
|Zápas 95
|Vítěz Z86 vs. Vítěz Z88
|7. 7. 2026
|18:00
|Atlanta, USA
|Zápas 96
|Vítěz Z85 vs. Vítěz Z87
|7. 7. 2026
|22:00
|Vancouver, CAN
Čtvrtfinále
|Zápas
|Soupeři
|Datum
|Čas
|Místo
|Zápas 97
|Vítěz Z89 vs. Vítěz Z90
|9. 7. 2026
|22:00
|Boston, USA
|Zápas 98
|Vítěz Z93 vs. Vítěz Z94
|10. 7. 2026
|21:00
|Los Angeles, USA
|Zápas 99
|Vítěz Z91 vs. Vítěz Z92
|11. 7. 2026
|23:00
|Miami, USA
|Zápas 100
|Vítěz Z95 vs. Vítěz Z96
|12. 7. 2026
|3:00
|Kansas City, USA
Semifinále
|Zápas
|Soupeři
|Datum
|Čas
|Místo
|Zápas 101
|Vítěz Z97 vs. Vítěz Z98
|14. 7. 2026
|21:00
|Dallas, USA
|Zápas 102
|Vítěz Z99 vs. Vítěz Z100
|15. 7. 2026
|21:00
|Atlanta, USA
Zápas o 3. místo
|Zápas
|Soupeři
|Datum
|Čas
|Místo
|Zápas 103
|Poražení Z101 vs. Poražení Z102
|18. 7. 2026
|23:00
|Miami, USA
Finále
|Zápas
|Soupeři
|Datum
|Čas
|Místo
|Zápas 104
|Vítěz Z101 vs. Vítěz Z102
|19. 7. 2026
|21:00
|New Jersey, USA