ONLINE: Švýcarsko - Alžírsko, evropský tým vyzývá svého bývalého trenéra

Vítěz narazí rovněž v největším městě Britské Kolumbie na Kolumbii, nebo Ghanu.
Pikantní je, že Alžírsko vede Vladimir Petkovič, bývalý trenér Švýcarska. Bosenský kouč byl u reprezentace alpské země v letech 2014 až 2021.
Švýcaři ovládli skupinu před Kanadou, Bosnou a Hercegovinou i Katarem. Jejich největším úspěchem na světovém šampionátu jsou tři čtvrtfinálové účasti, ta poslední se ale datuje už do roku 1954.
Od té doby postoupili do vyřazovací fáze pětkrát, vzhledem k menšímu počtu účastníků to bylo vždy osmifinále a pokaždé se v něm okamžitě s turnajem rozloučili. Do souboje s Alžířany půjdou po více než týdenní pauze.
Alžírsko se v závěrečném duelu skupiny J proti Rakousku postaralo o pořádné drama.
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Křídelník Rijád Mahriz druhou trefou v utkání ve třetí minutě závěrečného nastavení dokonal obrat na 3:2. V tu chvíli africký tým postupoval z druhého místa a v prvním kole play off by šel na Španěly, naopak Rakušané byli vyřazeni a dál postupoval Írán.
Rakousko ale ještě vyrovnalo na konečných 3:3, ve skupině J obsadilo druhou pozici a Petkovičův výběr nakonec postoupil jako jeden z osmi nejlepších týmů ze třetích míst.
Alžírsko si vyřazovací část zahraje podruhé za sebou, před 12 lety vypadlo hned v osmifinále.
Se Švýcary prohrál africký tým v obou dosavadních vzájemných zápasech, v 80. letech minulého století to byla v obou případech příprava. Nyní se proti sobě obě země poprvé postaví v soutěžním utkání.