ONLINE: Švédsko - Tunisko, souboj týmů, co zažily rozdílné kvalifikace. Kdo uspěje?

Švédsko, které v kvalifikaci ani jednou nevyhrálo a do baráže se dostalo jen díky Lize národů, se může pochlubit impozantní útočnou dvojicí Alexander Isak a Viktor Gyökeres.
Zatímco Gyökeres přispěl Arsenalu k zisku titulu v anglické lize, Isak se po přestupu do Liverpoolu trápil a potýkal se zdravotními problémy.
Tunisané v kvalifikaci z deseti zápasů devětkrát vyhráli a jednou remizovali při skóre 22:0.
„Mistrovství světa ale bude na vyšší úrovni. Soupeři, kterým budeme čelit, na nás vyvinou mnohem větší tlak s vyšší intenzitou,“ tuší trenér Sabri Lamouchi.
K. Nordfeldt - G. Lagerbielke, I. Hien, V. Lindelöf - A. Bernhardsson, J. Karlström, Y. Ayari, G. Gudmundsson - B. Nygren, V. Gyökeres, A. Isak
M. Aš-Šámich - Y. Valery, M. Tálbí, O. Reqíq, M. ben Hamída - R. Khedira, A. Schirí, A. bin Slímán, H. Medžbrí, A. Abdí - I. Saad
K. Sema, M. Svanberg, C. Starfelt, A. Elanga, T. Ali, V. Johansson, E. Smith, H. Ekdal, G. Nilsson, J. Zetterström, B. Zeneli, H. Johansson, E. Stroud, D. Svensson, L. Bergvall
S. Tounekti, M. bin Wanás, S. bin Hasan, Á. Arús, M. Nafátí, R. Šicháví, H. Mastúrí, C. Ajjárí, R. al-Lúmí, D. Brún, A. Dahmán, E. Achouri, M. Hadž Mahmúd, F. Šawát, I. Garbí