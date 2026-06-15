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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

ONLINE: Švédsko - Tunisko, souboj týmů, co zažily rozdílné kvalifikace. Kdo uspěje?

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Sledujeme online   3:16
V evropské kvalifikaci patřili k nejslabším, ale pak se v baráži vzepjali a přes Ukrajinu s Polskem postoupili na šampionát. Jak se švédští fotbalisté předvedou ve svém úvodním utkání proti Tunisku? Utkání můžete od 4.00 sledovat v online reportáži.

Švédští fotbalisté na tréninku během mistrovství světa. | foto: Reuters

Švédsko, které v kvalifikaci ani jednou nevyhrálo a do baráže se dostalo jen díky Lize národů, se může pochlubit impozantní útočnou dvojicí Alexander Isak a Viktor Gyökeres.

Zatímco Gyökeres přispěl Arsenalu k zisku titulu v anglické lize, Isak se po přestupu do Liverpoolu trápil a potýkal se zdravotními problémy.

Tunisané v kvalifikaci z deseti zápasů devětkrát vyhráli a jednou remizovali při skóre 22:0.

„Mistrovství světa ale bude na vyšší úrovni. Soupeři, kterým budeme čelit, na nás vyvinou mnohem větší tlak s vyšší intenzitou,“ tuší trenér Sabri Lamouchi.

MS ve fotbale 2026
15. 6. 2026 4:00
Švédsko : Tunisko
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Sestavy:
K. Nordfeldt - G. Lagerbielke, I. Hien, V. Lindelöf - A. Bernhardsson, J. Karlström, Y. Ayari, G. Gudmundsson - B. Nygren, V. Gyökeres, A. Isak
Sestavy:
M. Aš-Šámich - Y. Valery, M. Tálbí, O. Reqíq, M. ben Hamída - R. Khedira, A. Schirí, A. bin Slímán, H. Medžbrí, A. Abdí - I. Saad
Náhradníci:
K. Sema, M. Svanberg, C. Starfelt, A. Elanga, T. Ali, V. Johansson, E. Smith, H. Ekdal, G. Nilsson, J. Zetterström, B. Zeneli, H. Johansson, E. Stroud, D. Svensson, L. Bergvall
Náhradníci:
S. Tounekti, M. bin Wanás, S. bin Hasan, Á. Arús, M. Nafátí, R. Šicháví, H. Mastúrí, C. Ajjárí, R. al-Lúmí, D. Brún, A. Dahmán, E. Achouri, M. Hadž Mahmúd, F. Šawát, I. Garbí
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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začíná ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

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Skupina F

Skupina H

Skupina G

Skupina I

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Tipsport - partner programu

Skupina C

Skupina D

Skupina E

Skupina F

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 1 1 0 0 2:0 3
2. Jižní KoreaJižní Korea 1 1 0 0 2:1 3
3. ČeskoČesko 1 0 0 1 1:2 0
4. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 1 0 0 1 0:2 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KanadaKanada 1 0 1 0 1:1 1
2. Bosna a HercegovinaBosna 1 0 1 0 1:1 1
3. KatarKatar 1 0 1 0 1:1 1
4. ŠvýcarskoŠvýcarsko 1 0 1 0 1:1 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. SkotskoSkotsko 1 1 0 0 1:0 3
2. BrazílieBrazílie 1 0 1 0 1:1 1
3. MarokoMaroko 1 0 1 0 1:1 1
4. HaitiHaiti 1 0 0 1 0:1 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 1 1 0 0 4:1 3
2. AustrálieAustrálie 1 1 0 0 2:0 3
3. TureckoTurecko 1 0 0 1 0:2 0
4. ParaguayParaguay 1 0 0 1 1:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 1 1 0 0 7:1 3
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 1 1 0 0 1:0 3
3. EkvádorEkvádor 1 0 0 1 0:1 0
4. CuraçaoCuraçao 1 0 0 1 1:7 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. JaponskoJaponsko 1 0 1 0 2:2 1
2. NizozemskoNizozemsko 1 0 1 0 2:2 1
3. ŠvédskoŠvédsko 0 0 0 0 0:0 0
4. TuniskoTunisko 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. EgyptEgypt 0 0 0 0 0:0 0
2. ÍránÍrán 0 0 0 0 0:0 0
3. BelgieBelgie 0 0 0 0 0:0 0
4. Nový ZélandNový Zéland 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 0 0 0 0 0:0 0
2. UruguayUruguay 0 0 0 0 0:0 0
3. ŠpanělskoŠpanělsko 0 0 0 0 0:0 0
4. KapverdyKapverdy 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 0 0 0 0 0:0 0
2. SenegalSenegal 0 0 0 0 0:0 0
3. NorskoNorsko 0 0 0 0 0:0 0
4. IrákIrák 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 0 0 0 0 0:0 0
2. RakouskoRakousko 0 0 0 0 0:0 0
3. AlžírskoAlžírsko 0 0 0 0 0:0 0
4. JordánskoJordánsko 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. PortugalskoPortugalsko 0 0 0 0 0:0 0
2. KolumbieKolumbie 0 0 0 0 0:0 0
3. UzbekistánUzbekistán 0 0 0 0 0:0 0
4. Demokratická republika KongoKongo 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ChorvatskoChorvatsko 0 0 0 0 0:0 0
2. PanamaPanama 0 0 0 0 0:0 0
3. AnglieAnglie 0 0 0 0 0:0 0
4. GhanaGhana 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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