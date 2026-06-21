Ne že by snad Švédové po celých 90 minut propadali a nevytvořili si žádné šance. V určitých pasážích snad byli i lepším týmem, třeba na konci prvního poločasu mohli snížit.
Dokonce se jim to i podařilo, ale gól stopera Lagerbielkeho zmařil těsný ofsajd.
Celkově je srazila mimořádná nizozemská efektivita. A ačkoliv skóre působí až příliš přísně, ve fanoušcích logicky vyvolal nespokojenost.
„Jsem naštvaný, protože tohle není Švédsko, které znám,“ říkal třeba bývalý reprezentant a v současnosti expert televizní stanice Fox Sports Zlatan Ibrahimovič.
Jemu se nelíbila řada věcí. Rozdíl v rychlosti obou mančaftů, v agresivitě, ve zvládání osobních soubojů.
„Ve fotbale se může stát, že prohrajete, ale jde o to jak. A já viděl tým, který se zdál být spokojený s tím, že je na trávníku druhý nejlepší. To nemohu nikdy přijmout,“ uváděl.
Nejen on, ale i všichni další krajané, kteří fotbal prožívají, vstřebávají pořádný pád v emocích.
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Nizozemsko - Švédsko 5:1, údery v úvodech obou poločasů, dva góly Brobbey i Gakpo
Po nedávné kanonádě proti Tunisku, v níž si Švédové nahrabali klíčový rozdíl ve skóre pro potenciální postup ze třetího místa, jsou najednou opět na nule.
Stále mají průnik od vyřazovacích bojů ve svých rukách a velmi pravděpodobně se do nich tak jako tak podívají, proti Japonsku však budou hrát i o pohodu v týmu.
Ta totiž obdržela od Nizozemců tvrdou ránu.
„Výsledek je krutý, ale poučný. A někdy si takovými zkušenostmi musíte projít,“ říkal trenér Graham Potter.
„Ale myslím si, že jsme předvedli i pár dobrých momentů, na kterých můžeme dál stavět. Avšak samozřejmě i několik dalších, z nichž se musíme poučit. Třeba góly, které jsme inkasovali, byly až příliš laciné,“ tvrdil kapitán Victor Lindelöf.
Švédové prohrávali už v páté minutě, kdy se poprvé prosadil útočník Brobbey. Ten se o dvanáct minut později radoval podruhé. Seveřané se poté vzepřeli a měli pár náznaků šancí, ty však zarazil dvěma góly na začátku druhé půle Gakpo.
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Ten gól měl všechno. Nizozemci chválí Brobbeyho, tleskal i král s královnou
Elanga sice snížil, favorit ale drama nedopustil, navíc v závěru přidal pátou trefu rychlík Summerville.
„Lidé budou namítat, že Nizozemci mají lepší hráče. To je mi fuk. Fotbal se nehraje na papíře. Chyby se dají odpustit, ale nedostatek odvahy ne. Několik hráčů vypadalo, že se bojí převzít odpovědnost, když se zápas zkomplikoval,“ kritizoval ještě Ibrahimovič.
„Kdežto když jsem oblékl dres Švédská já, věděl jsem, že nás sledují miliony lidí, co očekávají, že budeme bojovat o každý míč. To jsem v zápase neviděl. Tento výsledek by měl bolet. Všichni zúčastnění by se měli stydět. Nizozemsko hrálo jako tým, který věří, že může mistrovství vyhrát. Švédové doufali, že neprohrají příliš vysoko. Tato mentalita se musí okamžitě změnit,“ završil.