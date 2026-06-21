Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

Nejdřív dominance, pak výprask. Švédy kritizuje i Ibrahimovič: Měli by se stydět!

Autor:
  12:20
I vás po jejich prvním zápase na mistrovství světa ve fotbale, ve kterém vypráskali Tunisko 5:1, napadlo, že by Švédové mohli minimálně favorizované Nizozemce potrápit? Nestalo se, přišel stejný výsledek jen v opačném gardu.
Fanoušek švédských fotbalistů vytáhl vlajku s podobiznou Zlatana Ibrahimoviče.

Fanoušek švédských fotbalistů vytáhl vlajku s podobiznou Zlatana Ibrahimoviče. | foto: AP

Trenér švédských fotbalistů Graham Potter diskutuje s rozhodčím.
Zklamaní fotbalisté Švédska tleskají svým fanouškům poté, co schytali od...
Zklamaný Viktor Gyökeres po prohře Švédů s Nizozemskem na MS ve fotbale.
Švédští fotbalisté děkují fanouškům za podporu pro prohře 1:5 s Nizozemskem.
49 fotografií

Ne že by snad Švédové po celých 90 minut propadali a nevytvořili si žádné šance. V určitých pasážích snad byli i lepším týmem, třeba na konci prvního poločasu mohli snížit.

Dokonce se jim to i podařilo, ale gól stopera Lagerbielkeho zmařil těsný ofsajd.

Celkově je srazila mimořádná nizozemská efektivita. A ačkoliv skóre působí až příliš přísně, ve fanoušcích logicky vyvolal nespokojenost.

„Jsem naštvaný, protože tohle není Švédsko, které znám,“ říkal třeba bývalý reprezentant a v současnosti expert televizní stanice Fox Sports Zlatan Ibrahimovič.

Švédští fotbalisté děkují fanouškům za podporu pro prohře 1:5 s Nizozemskem.

Jemu se nelíbila řada věcí. Rozdíl v rychlosti obou mančaftů, v agresivitě, ve zvládání osobních soubojů.

„Ve fotbale se může stát, že prohrajete, ale jde o to jak. A já viděl tým, který se zdál být spokojený s tím, že je na trávníku druhý nejlepší. To nemohu nikdy přijmout,“ uváděl.

Nejen on, ale i všichni další krajané, kteří fotbal prožívají, vstřebávají pořádný pád v emocích.

Nizozemsko - Švédsko 5:1, údery v úvodech obou poločasů, dva góly Brobbey i Gakpo

Po nedávné kanonádě proti Tunisku, v níž si Švédové nahrabali klíčový rozdíl ve skóre pro potenciální postup ze třetího místa, jsou najednou opět na nule.

Stále mají průnik od vyřazovacích bojů ve svých rukách a velmi pravděpodobně se do nich tak jako tak podívají, proti Japonsku však budou hrát i o pohodu v týmu.

Zklamaní fotbalisté Švédska tleskají svým fanouškům poté, co schytali od Nizozemců debakl 1:5.

Ta totiž obdržela od Nizozemců tvrdou ránu.

„Výsledek je krutý, ale poučný. A někdy si takovými zkušenostmi musíte projít,“ říkal trenér Graham Potter.

„Ale myslím si, že jsme předvedli i pár dobrých momentů, na kterých můžeme dál stavět. Avšak samozřejmě i několik dalších, z nichž se musíme poučit. Třeba góly, které jsme inkasovali, byly až příliš laciné,“ tvrdil kapitán Victor Lindelöf.

Švédové prohrávali už v páté minutě, kdy se poprvé prosadil útočník Brobbey. Ten se o dvanáct minut později radoval podruhé. Seveřané se poté vzepřeli a měli pár náznaků šancí, ty však zarazil dvěma góly na začátku druhé půle Gakpo.

Ten gól měl všechno. Nizozemci chválí Brobbeyho, tleskal i král s královnou

Elanga sice snížil, favorit ale drama nedopustil, navíc v závěru přidal pátou trefu rychlík Summerville.

„Lidé budou namítat, že Nizozemci mají lepší hráče. To je mi fuk. Fotbal se nehraje na papíře. Chyby se dají odpustit, ale nedostatek odvahy ne. Několik hráčů vypadalo, že se bojí převzít odpovědnost, když se zápas zkomplikoval,“ kritizoval ještě Ibrahimovič.

„Kdežto když jsem oblékl dres Švédská já, věděl jsem, že nás sledují miliony lidí, co očekávají, že budeme bojovat o každý míč. To jsem v zápase neviděl. Tento výsledek by měl bolet. Všichni zúčastnění by se měli stydět. Nizozemsko hrálo jako tým, který věří, že může mistrovství vyhrát. Švédové doufali, že neprohrají příliš vysoko. Tato mentalita se musí okamžitě změnit,“ završil.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afrikou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Tipsport - partner programu

Skupina H

Skupina G

Skupina J

Skupina I

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Tipsport - partner programu

Skupina C

Skupina D

Skupina F

Skupina E

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 2 2 0 0 3:0 6
2. Jižní KoreaJižní Korea 2 1 0 1 2:2 3
3. ČeskoČesko 2 0 1 1 2:3 1
4. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 2 0 1 1 1:3 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KanadaKanada 2 1 1 0 7:1 4
2. ŠvýcarskoŠvýcarsko 2 1 1 0 5:2 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 2 0 1 1 2:5 1
4. KatarKatar 2 0 1 1 1:7 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 2 1 1 0 4:1 4
2. MarokoMaroko 2 1 1 0 2:1 4
3. SkotskoSkotsko 2 1 0 1 1:1 3
4. HaitiHaiti 2 0 0 2 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 2 2 0 0 6:1 6
2. AustrálieAustrálie 2 1 0 1 2:2 3
3. ParaguayParaguay 2 1 0 1 2:4 3
4. TureckoTurecko 2 0 0 2 0:3 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 2 2 0 0 9:2 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 2 1 0 1 2:2 3
3. EkvádorEkvádor 2 0 1 1 0:1 1
4. CuraçaoCuraçao 2 0 1 1 1:7 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 2 1 1 0 7:3 4
2. JaponskoJaponsko 2 1 1 0 6:2 4
3. ŠvédskoŠvédsko 2 1 0 1 6:6 3
4. TuniskoTunisko 2 0 0 2 1:9 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ÍránÍrán 1 0 1 0 2:2 1
2. Nový ZélandNový Zéland 1 0 1 0 2:2 1
3. BelgieBelgie 1 0 1 0 1:1 1
4. EgyptEgypt 1 0 1 0 1:1 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. UruguayUruguay 1 0 1 0 1:1 1
2. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 1 0 1 0 1:1 1
3. ŠpanělskoŠpanělsko 1 0 1 0 0:0 1
4. KapverdyKapverdy 1 0 1 0 0:0 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NorskoNorsko 1 1 0 0 4:1 3
2. FrancieFrancie 1 1 0 0 3:1 3
3. SenegalSenegal 1 0 0 1 1:3 0
4. IrákIrák 1 0 0 1 1:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 1 1 0 0 3:0 3
2. RakouskoRakousko 1 1 0 0 3:1 3
3. JordánskoJordánsko 1 0 0 1 1:3 0
4. AlžírskoAlžírsko 1 0 0 1 0:3 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 1 1 0 0 3:1 3
2. Demokratická republika KongoDR Kongo 1 0 1 0 1:1 1
3. PortugalskoPortugalsko 1 0 1 0 1:1 1
4. UzbekistánUzbekistán 1 0 0 1 1:3 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 1 1 0 0 4:2 3
2. GhanaGhana 1 1 0 0 1:0 3
3. PanamaPanama 1 0 0 1 0:1 0
4. ChorvatskoChorvatsko 1 0 0 1 2:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Nejčtenější

KVÍZ: Velký fotbalový test. Jak pečlivě sledujete probíhající MS?

Pohled na Dallas Stadium před víkendovým zápasem Nizozemska s Japonskem.

Po dlouhých dvaceti letech se na mistrovství světa probojovali i čeští fotbalisté. Na velkolepém turnaji v Americe bojují v konkurenci těch nejlepších týmů planety. Sledujete národní tým pozorně? A...

Česko - JAR 1:1, postup se komplikuje. Z penalty po Šulcově ruce srovnal Mokoena

Zklamaní čeští fotbalisté po ztrátě bodů s Jihoafrickou republikou.

Od našeho zpravodaje v USA Ani podruhé na fotbalovém mistrovství světa neudrželi vedení. Čeští reprezentanti mají z dobře rozehraného zápasu s Jihoafrickou republikou pouze bod za remízu 1:1 a výrazně si zavařili v boji o...

MS ve fotbale 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

Mistrovství světa ve fotbale se v roce 2026 vůbec poprvé hraje za účasti 48 týmů a hostí jej tři země – USA, Mexiko a Kanada. A v akci jsou i Češi. Národní tým na světovém šampionátu bojuje po 20...

MS ve fotbale 2026 ONLINE: Postoupí Češi ze skupiny? Predikce tvrdí, že ne

Sledujeme online
Patrik Schick kouše hořkou remízu s Jihoafrickou republikou.

Fotbalové mistrovství světa se letos koná ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku od 11. června do 19. července. Poprvé v historii se ho účastní 48 týmů, což znamená rekordních 104 zápasů. A...

Podával jsem ti balony! houkl Ronaldo na Horvátha. A já jen čuměl, směje se syn

Premium
Hvězdný fotbalista Cristiano Ronaldo v tréninkovém středisku Juventusu, kde se...

Jen si to představte. Cristiano Ronaldo, jeden z nejlepších fotbalistů všech dob, globální celebrita a pro fanoušky modla, vás potká v Juventusu a houkne na vás: „Já ten obličej odněkud znám......

Možná mi postaví sochu, smál se brankář Curacaa. Zesnulému parťákovi poslal vzkaz

Brankář Eloy Room z Curacaa slaví remízu s Ekvádorem.

Sešlo se jim to hezky. V pondělí uhrál bezbrankovou remízu nováček z Kapverd, jenž senzačně obral Španělsko, a do velké míry za to vděčil gólmanovi Vozinhovi. V neděli nad ránem pak slavilo výsledek...

21. června 2026  12:58

Nejdřív dominance, pak výprask. Švédy kritizuje i Ibrahimovič: Měli by se stydět!

Fanoušek švédských fotbalistů vytáhl vlajku s podobiznou Zlatana Ibrahimoviče.

I vás po jejich prvním zápase na mistrovství světa ve fotbale, ve kterém vypráskali Tunisko 5:1, napadlo, že by Švédové mohli minimálně favorizované Nizozemce potrápit? Nestalo se, přišel stejný...

21. června 2026  12:20

Tabulka třetích týmů na MS ve fotbale 2026: Kdo má nejblíže k postupu

Uzbecký gólman Utkir Jusupov zastavuje kolumbijskou akci.

Letošní mistrovství světa má poměrně štědrý postupový klíč. Po skončení soubojů v základních skupinách projdou do 1. kola play off všechny týmy na prvních a druhých místech a také osm nejlepších...

21. června 2026  8:27,  aktualizováno  12:13

Tabulky MS ve fotbale 2026: pořadí základních skupin

Čeští fotbalisté se radují z gólu Tomáše Chorého proti Guatemale.

Bitvy na fotbalovém mistrovství světa v USA, Kanadě a Mexiku už naplno běží. Jak vypadají kompletní tabulky všech dvanácti základních skupin a průběžná tabulka týmů na třetích místech?

21. června 2026  12:06

MS ve fotbale 2026 ONLINE: Postoupí Češi ze skupiny? Predikce tvrdí, že ne

Sledujeme online
Patrik Schick kouše hořkou remízu s Jihoafrickou republikou.

Fotbalové mistrovství světa se letos koná ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku od 11. června do 19. července. Poprvé v historii se ho účastní 48 týmů, což znamená rekordních 104 zápasů. A...

21. června 2026  12:05

Tunisko nespasil ani Renard. Japonci po výhře hlásí: Chceme domů přivézt trofej!

Kouč Tuniska Hervé Renard během zápasu s Japonskem.

Těžko říct, co si vedení tuniské reprezentace trenérskou změnou po debaklu se Švédskem slibovalo, porážka 0:4 s Japonskem a konec na fotbalovém šampionátu jen o pár dní později to ale určitě nebyly....

21. června 2026  11:36

Proč bys během MS letěl k porodu? Dokua kritizovala moderátorka, teď se omlouvá

Belgický křídelník Jérémy Doku během tréninku.

Jeho manželka mu má ve druhém červencovém týdnu porodit první dítě. Na fotbalovém mistrovství světa se tou dobou budou hrát čtvrtfinále, ale belgický křídelník Jérémy Doku oznámil, že by nerad o...

21. června 2026  9:52

Znáte nejvyšší a nejmenší fotbalisty na MS? Je mezi nimi i jeden Čech

Znáte nejvyšší a nejmenší fotbalisty mistrovství?

Mezi nejvyšším a nejmenším hráčem letošního mistrovství světa ve fotbale je bezmála půl metru. Zatímco panamský křídelník César Yanis měří jen 160 centimetrů, rakouský brankář Florian Wiegele, který...

21. června 2026  9:25

Nedvěd kritiku vnímá: Těžkosti jsme čekali, ale některé výkony jsou za očekáváním

Generální manažer české reprezentace Pavel Nedvěd na tréninku.

Od našeho zpravodaje v USA Že přišel místo některého z hráčů před novináře zrovna on, můžete klidně brát jako další důkaz toho, jak je situace vážná. Pavel Nedvěd, generální manažer reprezentací, nastavil štít. „Noviny i...

21. června 2026  8:55

Pavouk MS ve fotbale 2026: program play off a možní soupeři Česka

Španělský záložník Rodri vede míč během utkání s Kapverdami.

První účastníky play off mistrovství světa ve fotbale už známe. Vítězství ve skupině si zajistily výběry Mexika, USA a Německa. O postup stále hrají i Češi, potřebují však body z utkání proti Mexiku....

21. června 2026  8:30

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Tunisko - Japonsko 0:4, jasná záležitost. Dvakrát se prosadil útočník Ueda

Japonští slaví další gól v síti Tuniska. Prosadil se Ajase Ueda (uprostřed).

Ani angažování nového trenéra nepomohlo. Tuniští fotbalisté pod vedením kouče Hervého Renarda podlehli v jubilejním tisícím zápase mistrovství světa Japonsku vysoko 0:4 a přišli o naději na postup....

21. června 2026  5:32,  aktualizováno  8:25

MS ve fotbale 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

Mistrovství světa ve fotbale se v roce 2026 vůbec poprvé hraje za účasti 48 týmů a hostí jej tři země – USA, Mexiko a Kanada. A v akci jsou i Češi. Národní tým na světovém šampionátu bojuje po 20...

21. června 2026  8:13

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.