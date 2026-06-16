Baron, 254. v pořadníku na krále. Švédský bek kopával s erbem na chrániči

Šestadvacetiletý stoper, který v neděli odehrál celý zápas Seveřanů proti Tunisku (5:1) a pomohl tak k úspěšnému vykročení do turnaje, pochází ze starého švédského šlechtického rodu. Jeho otec je hrabě. Byl jím i Lagerbielkeho dědeček, po jehož smrti v roce 2022 se Gustaf stal hlavou baronské větve rodiny.
A jak informovala britská média, Lagerbielke, jenž v minulosti hájil i barvy Celticu Glasgow a v současnosti obléká na klubové scéně dres portugalské Bragy, je 254. v pořadí následnictví švédského trůnu, na němž je aktuálně Karel XVI. Gustav.
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„Nevím, jestli je to pravda. Myslím si však, že aby něco takového nastalo, musela by odejít spousta lidí. A to určitě nechci,“ řekl Lagerbielke.
Řada fotbalistů – včetně největších es – pochází ze skromných poměrů. Mezi takové patří i zmínění Messi s Ronaldem. Ne tak Lagerbielke, jenž vyrůstal v Djursholmu, bohatém předměstí švédské metropole Stockholmu. „Vím, že to není zrovna obvyklé,“ poznamenal Lagerbielke, jenž když jako dítě hrál fotbal, měl podle svých slov na chráničích holení rodinný erb.
Lagerbielkeho původ je tématem po celou dobu jeho kariéry, o níž měl velmi brzy jasno. „Už když jsem byl malý, chtěl jsem se stát profesionálním fotbalistou,“ připomněl po vítězné premiéře týmu Tre kronor na letošním MS. „Naučili mě dávat góly. A teď ze mě mají velkou radost a jsou na mě velmi hrdí,“ těšila ho podpora rodiny.
Na švédský královský trůn se sice nijak nehrne, ale jako baron v obranných řadách výběru kouče Grahama Pottera touží přispět k tomu, aby Švédové ovládli turnaj a stali se jako tým fotbalovými králi světa. „Začali jsme dobře, když jsme dosáhli na jedno z nejvyšších vítězství Švédska na mistrovství světa, to je něco úžasného,“ pochvaloval si Lagerbielke.