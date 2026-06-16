Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

Baron, 254. v pořadníku na krále. Švédský bek kopával s erbem na chrániči

Autor: ,
  17:11
Králi světového fotbalu jsou už dlouhou řadu let Lionel Messi a Cristiano Ronaldo. Někomu je bližší postavou malý Argentinec s brilantní levačkou, jinému komplexní Portugalec s vypracovanou muskulaturou. Modrá krev však na probíhajícím světovém šampionátu v Mexiku, USA a Kanadě proudí tělem někoho úplně jiného – v obraně Švédska hraje Gustaf Lagerbielke, jenž se může pyšnit šlechtickým titulem baron.
Gustaf Lagerbielke po zápase s Tuniskem.

Gustaf Lagerbielke po zápase s Tuniskem. | foto: AP

Gustaf Lagerbielke v zápase s Tuniskem.
Gustaf Lagerbielke v zápase s Tuniskem.
Gustaf Lagerbielke v zápase s Tuniskem, sleduje ho Ali Abdi.
Gustaf Lagerbielke v zápase s Tuniskem.
5 fotografií

Šestadvacetiletý stoper, který v neděli odehrál celý zápas Seveřanů proti Tunisku (5:1) a pomohl tak k úspěšnému vykročení do turnaje, pochází ze starého švédského šlechtického rodu. Jeho otec je hrabě. Byl jím i Lagerbielkeho dědeček, po jehož smrti v roce 2022 se Gustaf stal hlavou baronské větve rodiny.

A jak informovala britská média, Lagerbielke, jenž v minulosti hájil i barvy Celticu Glasgow a v současnosti obléká na klubové scéně dres portugalské Bragy, je 254. v pořadí následnictví švédského trůnu, na němž je aktuálně Karel XVI. Gustav.

Švédsko - Tunisko 5:1, jasná záležitost, favorit ukázal obrovskou ofenzivní sílu

„Nevím, jestli je to pravda. Myslím si však, že aby něco takového nastalo, musela by odejít spousta lidí. A to určitě nechci,“ řekl Lagerbielke.

Řada fotbalistů – včetně největších es – pochází ze skromných poměrů. Mezi takové patří i zmínění Messi s Ronaldem. Ne tak Lagerbielke, jenž vyrůstal v Djursholmu, bohatém předměstí švédské metropole Stockholmu. „Vím, že to není zrovna obvyklé,“ poznamenal Lagerbielke, jenž když jako dítě hrál fotbal, měl podle svých slov na chráničích holení rodinný erb.

Gustaf Lagerbielke v zápase s Tuniskem, sleduje ho Ali Abdi.

Lagerbielkeho původ je tématem po celou dobu jeho kariéry, o níž měl velmi brzy jasno. „Už když jsem byl malý, chtěl jsem se stát profesionálním fotbalistou,“ připomněl po vítězné premiéře týmu Tre kronor na letošním MS. „Naučili mě dávat góly. A teď ze mě mají velkou radost a jsou na mě velmi hrdí,“ těšila ho podpora rodiny.

Na švédský královský trůn se sice nijak nehrne, ale jako baron v obranných řadách výběru kouče Grahama Pottera touží přispět k tomu, aby Švédové ovládli turnaj a stali se jako tým fotbalovými králi světa. „Začali jsme dobře, když jsme dosáhli na jedno z nejvyšších vítězství Švédska na mistrovství světa, to je něco úžasného,“ pochvaloval si Lagerbielke.

Vstoupit do diskuse

MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afirkou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Informace nevíc

Tipsport - partner programu

Skupina I

Skupina J

Skupina K

Skupina L

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Tipsport - partner programu

Skupina E

Skupina F

Skupina H

Skupina G

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 1 1 0 0 2:0 3
2. Jižní KoreaJižní Korea 1 1 0 0 2:1 3
3. ČeskoČesko 1 0 0 1 1:2 0
4. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 1 0 0 1 0:2 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KanadaKanada 1 0 1 0 1:1 1
2. Bosna a HercegovinaBosna 1 0 1 0 1:1 1
3. KatarKatar 1 0 1 0 1:1 1
4. ŠvýcarskoŠvýcarsko 1 0 1 0 1:1 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. SkotskoSkotsko 1 1 0 0 1:0 3
2. BrazílieBrazílie 1 0 1 0 1:1 1
3. MarokoMaroko 1 0 1 0 1:1 1
4. HaitiHaiti 1 0 0 1 0:1 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 1 1 0 0 4:1 3
2. AustrálieAustrálie 1 1 0 0 2:0 3
3. TureckoTurecko 1 0 0 1 0:2 0
4. ParaguayParaguay 1 0 0 1 1:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 1 1 0 0 7:1 3
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 1 1 0 0 1:0 3
3. EkvádorEkvádor 1 0 0 1 0:1 0
4. CuraçaoCuraçao 1 0 0 1 1:7 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvédskoŠvédsko 1 1 0 0 5:1 3
2. JaponskoJaponsko 1 0 1 0 2:2 1
3. NizozemskoNizozemsko 1 0 1 0 2:2 1
4. TuniskoTunisko 1 0 0 1 1:5 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ÍránÍrán 1 0 1 0 2:2 1
2. Nový ZélandNový Zéland 1 0 1 0 2:2 1
3. BelgieBelgie 1 0 1 0 1:1 1
4. EgyptEgypt 1 0 1 0 1:1 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. UruguayUruguay 1 0 1 0 1:1 1
2. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 1 0 1 0 1:1 1
3. ŠpanělskoŠpanělsko 1 0 1 0 0:0 1
4. KapverdyKapverdy 1 0 1 0 0:0 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 0 0 0 0 0:0 0
2. SenegalSenegal 0 0 0 0 0:0 0
3. NorskoNorsko 0 0 0 0 0:0 0
4. IrákIrák 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 0 0 0 0 0:0 0
2. RakouskoRakousko 0 0 0 0 0:0 0
3. AlžírskoAlžírsko 0 0 0 0 0:0 0
4. JordánskoJordánsko 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. PortugalskoPortugalsko 0 0 0 0 0:0 0
2. KolumbieKolumbie 0 0 0 0 0:0 0
3. UzbekistánUzbekistán 0 0 0 0 0:0 0
4. Demokratická republika KongoKongo 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ChorvatskoChorvatsko 0 0 0 0 0:0 0
2. PanamaPanama 0 0 0 0 0:0 0
3. AnglieAnglie 0 0 0 0 0:0 0
4. GhanaGhana 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Nejčtenější

KVÍZ: Muži s páskou. Poznáte kapitány reprezentací, které budou na MS?

Kapitán národního týmu Ladislav Krejčí se raduje z gólu v prodloužení proti...

Na fotbalovém mistrovství světa bude letos poprvé osmačtyřicet týmů. To znamená mimo jiné osmačtyřicet kapitánů. Při té příležitosti jsme si pro vás připravili tematický kvíz. Pro větší pestrost se...

Korea - Česko 2:1, po Krejčího gólu euforie, soupeř ale dvěma zásahy utkání zvrátil

Zklamaný kapitán Ladislav Krejčí po prohře s Jižní Koreou na mistrovství světa

Od našeho zpravodaje v Mexiku Čeští fotbalisté v prvním zápase mistrovství světa vedli, ale výsledek proti Koreji neudrželi. Na gól kapitána Krejčího odpověděl záhy šikovný In-pom, který deset minut před koncem připravil gól i...

Kde budou hrát Češi na MS? Jak vypadají všechny stadiony pro americký šampionát

MetLife Stadium v New Jersey, kde se odehraje finále fotbalového mistrovství...

Svou cestu Severní Amerikou začínají už v pátek, kdy se v přípravném utkání čeští fotbalisté střetnou s Guatemalou v New Jersey. Úvodní zápas mistrovství světa je ale čeká v mexické Guadalajaře. V...

OBRAZEM: Kolaches, pivo, kroje i Havel. Jak vypadá kousek Česka v rozpáleném Texasu

Nad vstupem do obchodu u Slováčků vás ihned trefí obří nápis: Jak se máš!

Od našich zpravodajů v USA Hlavní město Česka uprostřed rozpáleného Texasu. Věřili byste tomu? Ve Westu, asi hodinu cesty od Dallasu, vlají české vlajky, pečou se české koláče a v pivovaru nedaleko odsud vám nalijí pivo od...

MS ve fotbale 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

Mistrovství světa ve fotbale se v roce 2026 vůbec poprvé hraje za účasti 48 týmů a hostí jej tři země – USA, Mexiko a Kanada. A v akci jsou i Češi. Národní tým na světovém šampionátu bojuje po 20...

Fotbalové přestupy ONLINE: Slovácko bude trénovat Jelínek z rezervy Slavie

Sledujeme online
Jan Jelínek jako trenér Zlína

Sezony ve fotbalových ligách postupně končí a už se opět řeší, kdo změní působiště. Jaké kluby budou na přestupovém trhu nejaktivnější? A kdo trhne rekord letního okna? Sledujte v podrobném online...

16. června 2026  18:18

Třetí trenér za rok. Když se nedaří, co chcete dělat? ptá se prostějovský primátor

Bohuslav Pilný jako trenér Sokolova

Strach až do závěrečného kola. Přesně takovou emoci zažívají poslední roky fotbalisté Prostějova mnohem častěji, než by si přáli. Hanácký celek před pár lety pomýšlel na barážové příčky, v uplynulých...

16. června 2026  18:03

Baron, 254. v pořadníku na krále. Švédský bek kopával s erbem na chrániči

Gustaf Lagerbielke po zápase s Tuniskem.

Králi světového fotbalu jsou už dlouhou řadu let Lionel Messi a Cristiano Ronaldo. Někomu je bližší postavou malý Argentinec s brilantní levačkou, jinému komplexní Portugalec s vypracovanou...

16. června 2026  17:11

Katastrofa, jsme utlačovaní. Íráncům vadí jednání organizátorů, problémy přibývají

Rámín Rezáíján mává íránským fanouškům po remíze s Novým Zélandem na...

Původně měli úplně jiné plány. Po utkání s Novým Zélandem (2:2), svém prvním na letošním mistrovství světa, chtěli vydechnout a ještě na den setrvat v Los Angeles. Organizátoři to ale íránským...

16. června 2026  16:40

Budeme bojovat dál, zní od karvinských fotbalistů. Primátor Wolf vinu odmítá

Karvinský fotbalový klub a primátora Jana Wolfa vyšetřují kvůli obvinění z...

Před necelým měsícem byli fotbalisté MFK Karviná v euforii. Slavili největší úspěch ve své třiadvacetileté historii – triumf v českém poháru. A teď? Členové etické komise Fotbalové asociace České...

16. června 2026  15:59

Cože? Pivo za tolik? Fanoušci řeší vysoké ceny na MS ve fotbale, Češi mají štěstí

Čeští fanoušci na stadionu Akron v Zapopánu během utkání proti Jižní Koreji.

Jako jedni z prvních se ozvali Bosňané. Fanoušci vážili na fotbalové mistrovství světa dlouhou cestu, v letadle strávili několik hodin. A když už konečně dorazili na stadion, chtěli si dát...

16. června 2026  14:41

S vyloučením nesouhlasíme. Karviná se odvolá. Co všechno se tím komplikuje?

Karvinští fotbalisté se radují z gólu útočníka Kahuana Viníciuse.

Fotbalová Karviná se brání. „S ohledem na závažnost uloženého trestu a přesvědčení, že existují důvody pro jeho přezkoumání, využije klub svého práva a odvolá se,“ oznámila na svém webu. Pokud tak...

16. června 2026  13:04,  aktualizováno  14:02

Opavu povede ve druhé lize trenér Habanec, Prostějov přebírá Pilný

Ústecký kouč Svatopluk Habanec.

Opavské fotbalisty povede Svatopluk Habanec, jiného účastníka druhé ligy Prostějov převzal Bohuslav Pilný. Oba nové trenéry představilo vedení soutěže na svých sociálních sítích.

16. června 2026  13:45

Senegal na MS ve fotbale 2026: program, soupiska, hvězdy, historie

Senegalští fotbalisté se dohadují po nařízení penalty pro Maroko ve finále...

Senegal patří mezi nejzajímavější africké týmy současnosti a na mistrovství světa 2026 se předvede v silně obsazené skupině I. Čekají ho souboje s Francií, Norskem a Irákem. V našem přehledu najdete...

16. června 2026  12:04

MS 1978: Mučení výměnou za výsledek i Kissinger v kabině. Zlato v čase diktatury

Premium
Jorge Rafael Videla předal trofej kapitánovi Danielu Passarellovi po vítězném...

Od našeho zpravodaje v USA Jeden na druhého nechápavě zírali. Zbývalo pár minut do výkopu zásadního zápasu s domácí Argentinou, když do kabiny Peru vojenským krokem napochodoval chlapík s ulíznutým účesem a výrazným černým...

16. června 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Spor o řízení FAČR: bývalé vedení odmítlo Tvrdíkovo obvinění, obrátilo se na právníky

Současný předseda FAČR Petr Fousek u řečnického pultíku během volební valné...

Bývalé vedení Fotbalové asociace ČR odmítlo obvinění z nedávné valné hromady a záležitost se smlouvou se společností Ecology Services postoupilo svým právním zástupcům. Vyjádření zaslané ČTK...

16. června 2026  11:43

Írán proti Íránu. Jste tým režimu, křičeli fandové. Neřešme politiku, reagovali další

Fanoušci Íránu s vlajkami z doby před revolucí během utkání na mistrovství...

Jako by nehrál Írán proti Novému Zélandu. Ale Írán proti Íránu. „Tohle není můj tým. To je tým režimu,“ skandovali íránští fanoušci v hledišti. Když soupeř z Nového Zélandu skóroval, gól v íránské...

16. června 2026  11:16

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.