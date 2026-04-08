Šulc vážně zraněný není, vrátí se rychle, říká Koubek. Nadmořská výška ho straší

  15:38
Rozptýlil velké obavy, že by národní tým přišel před světovým šampionátem o klíčového muže. Trenér českých fotbalistů Miroslav Koubek přiblížil zdravotní obtíže záložníka Pavla Šulce z francouzského Lyonu. Podle něj není vážně zraněný a vedení reprezentace si je jisté, že se úřadující fotbalista roku na trávníky rychle vrátí.
Kouč českých fotbalistů Miroslav Koubek v akci při utkání s Dánskem. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Reprezentační trenér promluvil ve středu v pořadu Přímák na serveru Sport.cz.

„Pavel není vážně zraněný a jsme si jistí, že se rychle vrátí,“ řekl Koubek, pro něhož je Šulc klíčovým hráčem. Spoléhal na něj již při společném angažmá v Plzni.

Zatím ještě nevíme. V Lyonu zkoumají vážnost Šulcova zranění

Šulc přispěl v kvalifikačním play off k postupu na šampionát, ve finále s Dánskem otevřel skóre. V neděli však nedohrál ve francouzské lize kvůli zranění zápas na hřišti Angers. Po ošetření opustil hřiště v 55. minutě a trenér Paulo Fonseca nedokázal odhadnout, jak vážné zranění českého reprezentanta je.

Pětadvacetiletý záložník si sedl na hřiště a stěžoval si na bolest levé nohy. Po krátkém ošetření zamířil na střídačku a do hry se už nevrátil. Začalo se spekulovat, zda není ohrožen Šulcův start na mistrovství světa. Vedení národního týmu však dostalo z Francie pozitivní zprávy.

Pavel Šulc na trávníku během zápasu proti Angers.

Šulc přitom těsně před baráží doléčil zranění a Fonsecu ve Francii kritizují, proč se zdravím vyčerpaného hráče tak riskoval a pět dnů po finále play off ho nasadil do základní sestavy. Ani Koubkovi se postup Lyonu nelíbí.

„Když se podíváme na hráče ostatních zemí, tak po návratu hrají třeba jen poločas. Bylo pro mě překvapením, že Pavel nastoupil hned od začátku. Nerozumím tomu. Chyběla regenerace a je pro mě otázkou, jak si to vyhodnotili,“ kroutil hlavou reprezentační kouč.

Bez aklimatizace se v Mexiku hraje těžko. Soupeře čeká kemp v horách, Čechy nížina

Češi se na MS ve skupině A utkají postupně s Koreou, Jihoafrickou republikou a spolupořádajícím Mexikem. První a třetí zápas odehrají na vysoko položených stadionech, což dělá Koubkovi největší starosti.

„Pochopitelně mě zajímá nejvíc nadmořská výška. Je to strašná nevýhoda a největší strašák. Musíme se s tím nějak popasovat v Mexiku. Ovlivňuje to výkon a mě osobně to trochu straší, je to hendikep,“ poukázal.

Česko - Dánsko 2:2, na penalty 3:1, po letech jsou fotbalisté na mistrovství světa

Čeští fotbalisté slaví postup na mistrovství světa 2026.

Český fotbal je zase světový. V červnu se v Americe představí na nejsledovanější sportovní akci planety. Bude součástí načančané show, která poprvé v historii pojme osmačtyřicet zemí. Postup si...

OBRAZEM: Party v ulicích Prahy! Jak Češi v noci slavili postup na mistrovství světa

Před letenským stadionem to vřelo. Češi nejdřív v základní hrací době...

Dvacet let po poslední úspěšné baráži hostila pražská Letná další vrchol dodatečné kvalifikace o mistrovství světa. A zase to vyšlo! Čeští fotbalisté si zahrají na největší sportovní akci planety...

Všechny týmy fotbalového MS: nováčci i zajímavé příběhy. Koho doplní Češi?

Kapitán národního týmu Ladislav Krejčí se raduje z gólu v prodloužení proti...

Blíží se to. První fotbalové mistrovství světa, kterého se zúčastní 48 mužstev. A mezi účastníky budou po 20 letech také Češi, kteří se kvalifikovali přes baráž jako jedni z posledních. Už před nimi...

Všichni jsou už v Mexiku a Češi jedou taky. Kapitán Krejčí: Ty vole, nemám slov!

Reprezentační manažer Pavel Nedvěd a kapitán Ladislav Krejčí slaví postup na...

Hráči se rozutekli na všechny strany, jen on zůstal po rozhodující penaltě stát. Skoro nehybně. Jen s rukama nad hlavou. S pyšným výrazem ve tváři. Miroslav Koubek. Nebo snad král Miroslav? Ten,...

Stadiony na MS 2026: Šestnáct míst, kde se svátek odehraje. Kde se představí Češi?

Pohled dovnitř Atlanta Stadium a obrovskou LED obrazovku.

Na pěti z nich se už elitní fotbalisté proháněli v rámci mistrovství světa klubů. V létě se k nim přidá během reprezentačního světového šampionátu dalších jedenáct míst. Podívejte se, na jakých...

Verdikty, které nedokážete pochopit. Kouč Realu se po porážce zlobil na sudího

Álvaro Arbeloa, trenér Realu Madrid, v úvodním čtvrtfinále Ligy mistrů proti...

Víkendovou porážkou na Mallorce si výrazně ztížili boj o španělský titul, další zaváhání v úterý pozdě večer fotbalistům Realu Madrid zkomplikovalo plány v Lize mistrů. „Mít trochu štěstí, tak jsme...

8. dubna 2026  14:44

Bez aklimatizace se v Mexiku hraje těžko. Soupeře čeká kemp v horách, Čechy nížina

Aztécký stadion v Mexiku prošel velkou rekonstrukcí.

Až čeští fotbalisté nastoupí 12. června k prvnímu zápasu v mexické Guadalajaře, ve výšce přes patnáct set metrů nad mořem, jejich jihokorejští soupeři už budou prostředí částečně přivyklí. Proč?...

8. dubna 2026  14:01

Minimálně pět klubů v Lize mistrů. Arsenal pojistil Anglii místo navíc

Kai Havertz z Arsenalu oslavuje vítězný gól na hřišti Sportingu.

Anglická Premier League bude mít v příští sezoně fotbalové Ligy mistrů nejméně pět týmů. Druhý rok za sebou si zajistila místo navíc díky národnímu koeficientu. Stvrdil to v úterý večer Arsenal, když...

8. dubna 2026  13:43

Vary naštval faul na Tomka, kapitán se čílil: Sekera jako kráva, má půlku prstu pryč

Semifinále play off hokejové extraligy - 3. zápas:

Byli naštvaní. Nejen z porážky a nabrání ještě výraznější ztráty v semifinálové sérii, ale také kvůli faulu na Petra Tomka. Sedmnáctiletý hokejista odstoupil z úterního duelu extraligového play off...

8. dubna 2026  13:12

Nestárnoucí Neuer. Na Realu byl hráčem zápasu, vrátí se k národnímu týmu?

Brankář Bayernu Manuel Neuer likviduje Mbappého šanci v utkání s Realem Madrid.

Když vytáhl další střelu, která mířila k zadní tyči, Kylian Mbappé se jen nevěřícně chytil za hlavu. Čerstvě čtyřicetiletý brankář Manuel Neuer předvedl další ze svých životních výkonů. I díky němu...

8. dubna 2026  13:01

Ze Sadské až do repre. Fotbalistka Šubrtová o rodině i práci psycholožky

Anna Šubrtová, fotbalistka Liberce

Když ji potkáte, možná byste na první pohled neřekli, že denně nazouvá kopačky a prohání fotbalový míč. A přece! Anna Šubrtová bojuje se Slovanem Liberec o 3. místo v lize, což by znamenalo Evropský...

8. dubna 2026  10:03

Kyselá okurko! Sourozenci Chaloupkovi se vyhecovali až na mistrovství světa

Premium
Fotbalista Štěpán Chaloupek a jeho sestra Anna

On se v červnu vydá na mistrovství světa do Mexika a USA, ona na světový šampionát juniorek do Číny. Sourozenci Chaloupkovi, fotbalista a házenkářka, hráč Slavie a hráčka Mostu, český mistr a vítězka...

8. dubna 2026

Pavouk Ligy mistrů 2025/26: program od čtvrtfinále po finále

U míče je Declan Rice z Arsenalu, jeho snahu sleduje Exequiel Palacios z...

Fotbalová Liga mistrů 2025/26 vstupuje do nejatraktivnější fáze. První duely play off odstartují 7. dubna. Prohlédněte si kompletní program od čtvrtfinále až po finále v přehledném článku.

7. dubna 2026  23:26

Bayern vyhrál na hřišti Realu, v prvním čtvrtfinále Ligy mistrů uspěl i Arsenal

Fotbalisté Bayernu se radují z gólu na hřišti Realu Madrid.

Fotbalisté Bayernu Mnichov výborně rozehráli čtvrtfinále Ligy mistrů. V souboji gigantů vyhráli na hřišti Realu Madrid 2:1. Slušný výsledek do odvety si veze i Arsenal, který zvítězil na hřišti...

7. dubna 2026  23:03,  aktualizováno  23:14

Předseda START Brno kvůli kauze končí, ale brání se: Chyba byla přivést Prokeše

Roman Procházka

Roman Procházka, který je jedním z podezřelých v korupční a sázkařské kauze v českém fotbale, odstoupil z pozice předsedy třetiligového TJ START Brno. Prostřednictvím svého právníka to oznámil v...

7. dubna 2026  22:39,  aktualizováno  22:43

Zemřel legendární kouč Lucescu. Vedl i Inter, před pár dny hrál s Rumunskem o MS

Mircea Lucescu

Ve věku 80 let zemřel rumunský fotbalový trenér Mircea Lucescu. Bývalý kouč Interu Milán nebo Šachtaru Doněck byl od pátku po infarktu v nemocnici. Informoval o tom národní svaz.

7. dubna 2026  22:06

