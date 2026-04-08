Šulc vážně zraněný není, vrátí se rychle, říká Koubek. Nadmořská výška ho straší

Reprezentační trenér promluvil ve středu v pořadu Přímák na serveru Sport.cz.
„Pavel není vážně zraněný a jsme si jistí, že se rychle vrátí,“ řekl Koubek, pro něhož je Šulc klíčovým hráčem. Spoléhal na něj již při společném angažmá v Plzni.
Zatím ještě nevíme. V Lyonu zkoumají vážnost Šulcova zranění
Šulc přispěl v kvalifikačním play off k postupu na šampionát, ve finále s Dánskem otevřel skóre. V neděli však nedohrál ve francouzské lize kvůli zranění zápas na hřišti Angers. Po ošetření opustil hřiště v 55. minutě a trenér Paulo Fonseca nedokázal odhadnout, jak vážné zranění českého reprezentanta je.
Pětadvacetiletý záložník si sedl na hřiště a stěžoval si na bolest levé nohy. Po krátkém ošetření zamířil na střídačku a do hry se už nevrátil. Začalo se spekulovat, zda není ohrožen Šulcův start na mistrovství světa. Vedení národního týmu však dostalo z Francie pozitivní zprávy.
Šulc přitom těsně před baráží doléčil zranění a Fonsecu ve Francii kritizují, proč se zdravím vyčerpaného hráče tak riskoval a pět dnů po finále play off ho nasadil do základní sestavy. Ani Koubkovi se postup Lyonu nelíbí.
„Když se podíváme na hráče ostatních zemí, tak po návratu hrají třeba jen poločas. Bylo pro mě překvapením, že Pavel nastoupil hned od začátku. Nerozumím tomu. Chyběla regenerace a je pro mě otázkou, jak si to vyhodnotili,“ kroutil hlavou reprezentační kouč.
Bez aklimatizace se v Mexiku hraje těžko. Soupeře čeká kemp v horách, Čechy nížina
Češi se na MS ve skupině A utkají postupně s Koreou, Jihoafrickou republikou a spolupořádajícím Mexikem. První a třetí zápas odehrají na vysoko položených stadionech, což dělá Koubkovi největší starosti.
„Pochopitelně mě zajímá nejvíc nadmořská výška. Je to strašná nevýhoda a největší strašák. Musíme se s tím nějak popasovat v Mexiku. Ovlivňuje to výkon a mě osobně to trochu straší, je to hendikep,“ poukázal.